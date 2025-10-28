https://ukraina.ru/20251028/tramp-poobeschal-bolshe-ne-deystvovat-politkorrektno-1070788761.html

Трамп пообещал "больше не действовать политкорректно"

США больше не будут действовать политкорректно при защите своей страны, заявил американский президент Дональд Трамп военнослужащим на авианосце USS George Washington на базе ВМС США в Йокосуке (недалеко от Токио)

2025-10-28T12:59

новости

сша

япония

токио

дональд трамп

"В отличие от прежних администраций мы не будем политкорректны. Когда речь идет о защите США, мы больше не будем политкорректны. Мы будем защищать нашу страну всеми необходимыми средствами… Начиная с сегодняшнего дня, побеждая в войнах, мы будем это делать как никто прежде", - отметил американский лидер.Он также заверил, что Вооруженные силы США "самые сильные и мощные в истории мира".Кроме прочего, он поделился, что всегда хотел стать адмиралом. Однако отметил, что вряд ли ему удалось бы добиться на этом поприще успеха, конкурируя с командирами ВМС США.Нынешний визит в Японию - первый после возвращения Трампа в Белый дом.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Новости

новости, сша, япония, токио, дональд трамп