Трамп пообещал "больше не действовать политкорректно" - 28.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251028/tramp-poobeschal-bolshe-ne-deystvovat-politkorrektno-1070788761.html
Трамп пообещал "больше не действовать политкорректно"
Трамп пообещал "больше не действовать политкорректно" - 28.10.2025 Украина.ру
Трамп пообещал "больше не действовать политкорректно"
США больше не будут действовать политкорректно при защите своей страны, заявил американский президент Дональд Трамп военнослужащим на авианосце USS George Washington на базе ВМС США в Йокосуке (недалеко от Токио)
2025-10-28T12:59
2025-10-28T12:59
новости
сша
япония
токио
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/16/1070453574_0:40:1350:799_1920x0_80_0_0_0658ec01a76eeb5644d4050a94cbfaf5.jpg
"В отличие от прежних администраций мы не будем политкорректны. Когда речь идет о защите США, мы больше не будем политкорректны. Мы будем защищать нашу страну всеми необходимыми средствами… Начиная с сегодняшнего дня, побеждая в войнах, мы будем это делать как никто прежде", - отметил американский лидер.Он также заверил, что Вооруженные силы США "самые сильные и мощные в истории мира".Кроме прочего, он поделился, что всегда хотел стать адмиралом. Однако отметил, что вряд ли ему удалось бы добиться на этом поприще успеха, конкурируя с командирами ВМС США.Нынешний визит в Японию - первый после возвращения Трампа в Белый дом.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сша
япония
токио
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/16/1070453574_73:0:1273:900_1920x0_80_0_0_5eed528a30396c96c607e9462b820a4b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, япония, токио, дональд трамп
Новости, США, Япония, Токио, Дональд Трамп

Трамп пообещал "больше не действовать политкорректно"

12:59 28.10.2025
 
© РИА НовостиДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
США больше не будут действовать политкорректно при защите своей страны, заявил американский президент Дональд Трамп военнослужащим на авианосце USS George Washington на базе ВМС США в Йокосуке (недалеко от Токио)
"В отличие от прежних администраций мы не будем политкорректны. Когда речь идет о защите США, мы больше не будем политкорректны. Мы будем защищать нашу страну всеми необходимыми средствами… Начиная с сегодняшнего дня, побеждая в войнах, мы будем это делать как никто прежде", - отметил американский лидер.
Он также заверил, что Вооруженные силы США "самые сильные и мощные в истории мира".
Кроме прочего, он поделился, что всегда хотел стать адмиралом. Однако отметил, что вряд ли ему удалось бы добиться на этом поприще успеха, конкурируя с командирами ВМС США.
Нынешний визит в Японию - первый после возвращения Трампа в Белый дом.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАЯпонияТокиоДональд Трамп
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:38СК РФ рассказал о расследовании преступлений военного и политического руководства Украины в ДНР и ЛНР
13:30ВС РФ повредили производственные мощности по добыче газа в Полтавской области
13:19Министр иностранных дел Венгрии заговорил по-русски в Минске
13:10Тридцать лет и один вечер. Журналистская гвардия делится секретами мастерства
13:07Освобождение Красноармейска стало ещё ближе. Фронтовая сводка на 28 октября
13:04Песков рассказал, чем СВР встревожила Кремль
13:00"Пушечное мясо" по-французски, украинский план перемирия и крах ВСУ. Хроника событий на 13:00 28 октября
13:00Крылья победы: инструкторы "БАРС-Сармат" о том, как готовят беспилотчиков на Запорожском фронте
12:59Трамп пообещал "больше не действовать политкорректно"
12:56Призрак правительства "национального единства". Кто и зачем на Украине атакует Зеленского
12:48Слепота обреченных: Зеленский продолжает втаптывать в землю мирные инициативы
12:32"Предложений очень много": парламент Украины озадачен борьбой с дезертирством
12:32Путин поддержал идею о защите опасных объектов добровольцами
12:27"Мы вам — гарантии, вы нам — Евразию". Лавров озвучил цену мира с НАТО
12:25Противник не готов стоять насмерть: как ВС РФ штурмуют посёлки и города
12:12Пусть лучше охраняет Лувр. Захарова дала жёсткий ответ Макрону и другие темы этого дня
11:56ГБР задержало экс-главу "Укрэнерго" Кудрицкого
11:47Макрон грезит военной интервенцией на Украину - СВР
11:37Грядущая зима будет решающей для Украины - министр ФРГ
11:31Победитель школьных олимпиад по химии создал нарколабораторию на Западной Украине
Лента новостейМолния