"Антиукраинский блок" в ЕС, последствия санкций и секрет НАСА. Хроника событий на утро 28 октября

28.10.2025

"Антиукраинский блок" в ЕС, последствия санкций и секрет НАСА. Хроника событий на утро 28 октября

Внутри Евросоюза намечается "антиукраинский" альянс в то время, как "коалиция желающих" уже говорит о новых санкциях против России. НАСА тем временем скрывает информацию: российские ученые обнаружили исчезновение данных об астероиде после падения объекта над Москвой. Российские войска, в свою очередь, продвигаются на нескольких участках фронта

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/12/1065507833_42:0:1398:763_1920x0_80_0_0_ccf4342f0fb1b74b784c003de8ddaf1c.jpg

В ночь на 28 октября средства противовоздушной обороны уничтожили 17 украинских беспилотников над территорией России. Как сообщает Минобороны РФ, 13 из них были сбиты в небе над Калужской областью, три — над Брянской областью и один над Московским регионом.Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил ликвидацию беспилотника, летевшего в направлении столицы. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.Губернатор Брянской области Александр Богомаз, в свою очередь, сообщил о том, что ВСУ нанесли удар с использованием дронов-камикадзе по движущемуся автомобилю возле поселка Погар. По его информации, в результате этих действий был ранен мирный житель. Распутье: противостояние диктатуре или заявления об улучшенииИздание Politico написало о том, что Венгрия планирует создать "антиукраинский блок" вместе с Чехией и Словакией, чтобы противостоять диктатуре Брюсселя. В публикации говорится, что премьер Венгрии Виктор Орбан планирует расширить сотрудничество со словаком Робертом Фицо и чехом Андреем Бабишем для формирования внутри Евросоюза альянс, целью которого станет изменение нынешних европейских подходов к поддержке Киева. Три лидера хотят синхронизировать свои усилия, чтобы выступать на саммитах ЕС единым фронтом. Politico отмечает, что новый политический альянс еще далек от окончательного формирования, однако он может "существенно затруднить усилия ЕС по оказанию финансовой и военной поддержки Украине".По словам политического директора и советника венгерского премьера Балажа Орбана, подобный союз уже "очень хорошо сработал во время миграционного кризиса". Речь идет о "Вышеградской четверке" — союзе Венгрии, Чехии, Словакии и Польши. Однако после 2022 года "четверка" раскололась. Польша заняла агрессивную позицию по отношению к Москве, а Венгрия — более прагматичную. По мнению Politico, нынешние власти Польши вряд войдут в новый союз, поскольку "продолжают придерживаться проукраинских взглядов".Одновременно с этим премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью агентству Bloomberg заявил, что после введения США санкций против российских нефтяных компаний ситуация для Украины улучшилась. Журналисты агентства отметили, что это заявление прозвучало в контексте решений администрации президента США Дональда Трампа.На прошлой неделе Министерство финансов США ввело новый пакет ограничений, в который вошли "Роснефть", "Лукойл" и 34 их дочерние структуры. Аналогичные меры были приняты и властями Великобритании. Вслед за этим страны так называемой "коалиции желающих" объявили о намерении и в дальнейшем вводить новые санкции. Их цель — препятствовать сотрудничеству третьих стран с так называемым "теневым флотом", который, по их утверждениям, занимается перевозками российской нефти.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя эти шаги, заявила, что новые санкции не создадут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным ограничениям. Однако, по её словам, они посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе и для процесса урегулирования украинского кризиса.В свою очередь сенатор Алексей Пушков резко раскритиковал заявление премьер-министра Польши Дональда Туска, который допустил возможность вооруженного противостояния НАТО с Россией. Российский политик предупредил, что в случае такого развития событий Варшава станет неизбежной жертвой.Поводом для комментария Пушкова послужили слова Туска о том, что Киев имеет право наносить удары по связанным с Россией объектам на территории Европы. Польский политик высказался на эту тему в контексте обсуждения экстрадиции украинца, обвиняемого в причастности к теракту на газопроводах "Северный поток".Пушков охарактеризовал высказывание Туска как "очередное провокационное заявление в адрес России". По мнению сенатора, премьер-министр Польши постоянно пытается втянуть другие страны НАТО и ЕС в прямой военный конфликт с Москвой.Пушков также заявил, что "крайняя враждебность к Москве является исторической чертой польской правящей элиты". Он подчеркнул, что для Варшавы ненависть к России часто оказывается сильнее чувства самосохранения, резюмировав, что польские власти "ничего не поняли и ничему не научились" из уроков истории.Исчезнувший астероид: почему НАСА скрыло данные о небесном теле после подмосковного болида?Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили об удалении информации об астероиде 2025 US6 из базы данных НАСА о сближающихся с Землей объектах. Согласно ранее доступным расчетам, это небесное тело диаметром около двух метров должно было 28 октября пройти на расстоянии приблизительно 150 тысяч километров от нашей планеты.Информация исчезла из каталога после того, как вечером 27 октября в небе над Московской областью наблюдалось яркое небесное явление. Многочисленные очевидцы из Дубны, Раменского, Видного и других подмосковных городов опубликовали в Сети видеозаписи с падением светящегося объекта, оставлявшего яркий огненный след.Первоначально руководитель лаборатории Сергей Богачев предположил, что это мог быть небольшой метеороид или фрагмент космического мусора. Однако позднее в ИКИ РАН выдвинули версию, что по скорости движения объект мог быть астероидом.В настоящее время данные об астероиде 2025 US6 отсутствуют как в базовом каталоге JPL НАСА, так и на зеркалах Европейского космического агентства. Сохранилась лишь копия информации в "Яндексе", сделанная днем ранее.Позднее в лаборатории также выдвинули версию об искусственном происхождении объекта, предположив, что его траектория может совпадать с траекторией китайского спутника DRO-B, запуск которого к Луне в 2024 году завершился неудачно.Фронтовая сводкаПодразделения группировки войск "Восток" продолжают закрепляться на западном берегу реки Янчур в Запорожской области. Как сообщили в Министерстве обороны, в результате уверенных и слаженных действий военнослужащих был взят под контроль район обороны противника площадью более трех квадратных километров, а также проведена зачистка более 350 строений.За минувшие сутки в ходе наступления были освобождены населенные пункты Привольное в Запорожской области и Егоровка в Днепропетровской области.Противник понес значительные потери в зоне ответственности группировки. По данным военного ведомства, украинская сторона лишилась до 300 солдат, одной боевой бронированной машины, семнадцати автомобилей и склада материальных средств.Между тем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Угледарском направлении ВС РФ, развивая наступление вдоль реки Янчур, освободили населенные пункты Новониколаевка, Привольное и Егоровка. Это создает условия для охвата Успеновки с двух сторон и последующего выхода к стратегически важной трассе Покровское-Гуляйполе.На Покровском фронте подразделения российских войск выбили противника из здания шахтоуправления севернее Удачного и продолжают продвижение в направлении Новоподгороднего и Сергеевки. По данным военкора, украинские силы в агломерации Покровска оказались в практически окруженном положении, так как дороги взяты под огневой контроль. В настоящее время идет зачистка территории в Родинском, а активные боевые действия продолжаются в населенных пунктах Шахово, Никаноровка и Золотой Колодезь.На Запорожском участке фронта отмечаются встречные бои в районах Приморского и Степногорска. Российские штурмовики зачистили опорные пункты противника восточнее Степногорска, что позволило усилить давление на его логистические маршруты. В селе Малая Токмачка бои переместились в его западную часть, где противник, по сообщениям, несет значительные потери.На Константиновском направлении продолжаются ожесточенные бои за населенный пункт Иванополье. Одновременно с этим российские диверсионно-разведывательные группы начали проникновение на окраины Константиновки, применяя тактику, которая ранее использовалась в ходе боев за Покровск и Купянск.Сегодня, 28 октября, стало известно, что ранее североатлантический альянс отказал Владимиру Зеленскому в закрытии воздушного пространства над Украиной. Подробности в публикации Экс-генсек НАТО рассказал об отказе Зеленскому.

