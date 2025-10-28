https://ukraina.ru/20251028/eks-gensek-nato-rasskazal-ob-otkaze-zelenskomu-1070776217.html

Экс-генсек НАТО рассказал об отказе Зеленскому

Экс-генсек НАТО рассказал об отказе Зеленскому - 28.10.2025 Украина.ру

Экс-генсек НАТО рассказал об отказе Зеленскому

Североатлантический альянс отказал Владимиру Зеленскому в закрытии воздушного пространства над Украиной. Об этом в интервью датскому телеканалу TV2 рассказал бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг.

2025-10-28T08:21

2025-10-28T08:21

2025-10-28T09:04

новости

россия

киев

украина

дмитрий медведев

владимир зеленский

йенс столтенберг

нато

совбез

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/14/1057574406_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6d4a0fc598344203218ff466a9ca28a5.jpg

Бывший глава военно-политического блока сообщил о мольбах Зеленского в 2022 году закрыть воздушное пространство над Украиной, сообщает РИА Новости. Произошло это из-за опасений столкновения с Россией и вовлечения НАТО в конфликт."Когда российские силы были в окрестностях Киева, он (Зеленский - ред.) умолял меня, чтобы я закрыл воздушное пространство... Это было болезненно, но я объяснил, что, если НАТО перекроет воздушное пространство, первым делом нам нужно было бы устранить всю российскую противовоздушную оборону, потому что мы не могли бы летать в пространстве, где российские ракеты могут стрелять по самолетам НАТО. Нам нужно было бы сбивать российские самолеты над украинской территорией, и тогда НАТО участвовала бы в войне", - рассказал Столтенберг.При этом он заметил, что Киев смог оказаться во власти российских войск "через несколько дней". Однако и в таких условиях альянс отказался отправлять самолеты НАТО в украинское воздушное пространство, чтобы сбивать российские самолеты.Российское издание напомнило, что в сентябре замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал провокационной идею о создании бесполетной зоны над Украиной и возможности для стран НАТО сбивать российские БПЛА. Медведев заявил, что реализация такой идеи будет означать войну НАТО с Россией.Президент России Владимир Путин назвал в начале СВО указал на "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он также заявил, что Россия30 лет пыталась договориться с Западом по вопросам безопасности и ей "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Ранее в новостях: Страны НАТО совместно с США и Великобританией провели воздушную операцию вблизи России Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

киев

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, киев, украина, дмитрий медведев, владимир зеленский, йенс столтенберг, нато, совбез, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво россия, украина-нато, будет ли война с нато, международные отношения, международная политика