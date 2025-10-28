https://ukraina.ru/20251028/eks-gensek-nato-rasskazal-ob-otkaze-zelenskomu-1070776217.html
Экс-генсек НАТО рассказал об отказе Зеленскому
Североатлантический альянс отказал Владимиру Зеленскому в закрытии воздушного пространства над Украиной. Об этом в интервью датскому телеканалу TV2 рассказал бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Бывший глава военно-политического блока сообщил о мольбах Зеленского в 2022 году закрыть воздушное пространство над Украиной, сообщает РИА Новости. Произошло это из-за опасений столкновения с Россией и вовлечения НАТО в конфликт."Когда российские силы были в окрестностях Киева, он (Зеленский - ред.) умолял меня, чтобы я закрыл воздушное пространство... Это было болезненно, но я объяснил, что, если НАТО перекроет воздушное пространство, первым делом нам нужно было бы устранить всю российскую противовоздушную оборону, потому что мы не могли бы летать в пространстве, где российские ракеты могут стрелять по самолетам НАТО. Нам нужно было бы сбивать российские самолеты над украинской территорией, и тогда НАТО участвовала бы в войне", - рассказал Столтенберг.При этом он заметил, что Киев смог оказаться во власти российских войск "через несколько дней". Однако и в таких условиях альянс отказался отправлять самолеты НАТО в украинское воздушное пространство, чтобы сбивать российские самолеты.Российское издание напомнило, что в сентябре замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал провокационной идею о создании бесполетной зоны над Украиной и возможности для стран НАТО сбивать российские БПЛА. Медведев заявил, что реализация такой идеи будет означать войну НАТО с Россией.Президент России Владимир Путин назвал в начале СВО указал на "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он также заявил, что Россия30 лет пыталась договориться с Западом по вопросам безопасности и ей "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.