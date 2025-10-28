110 лет Лутугинскому тоннелю: сквозь скалы Донецкого кряжа - 28.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка
История
https://ukraina.ru/20251028/110-let-lutuginskomu-tonnelyu-skvoz-skaly-donetskogo-kryazha-1070552202.html
110 лет Лутугинскому тоннелю: сквозь скалы Донецкого кряжа
110 лет Лутугинскому тоннелю: сквозь скалы Донецкого кряжа - 28.10.2025 Украина.ру
110 лет Лутугинскому тоннелю: сквозь скалы Донецкого кряжа
В октябре 1915 года было завершено строительство самого длинного железнодорожного тоннеля, целиком и полностью расположенного в европейской части России. Его длина составляет без малого 2063 метра и находится он возле города Лутугино Луганской Народной Республики, по которому и получил своё название
2025-10-28T08:00
2025-10-28T08:00
история
история
история новороссии
россия
донбасс
железная дорога
индустриализация
xx век
луганская народная республика
луганская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/17/1070547819_18:0:653:357_1920x0_80_0_0_4830ea17b4e9c7aed2ace542f2919435.jpg
Многие удивляются, когда узнают о том, что в Донбассе есть целый каскад из трёх тоннелей длиной 2063, 711 и 42 метров соответственно, пробитых под водоразделом Донецкого кряжа – древнего горного хребта, с которым и связаны всем известные угленосные пласты.Из российских железнодорожных тоннелей, находящихся западнее Урала, длиннее только Чилипсинский на перегоне между Туапсе и Горячим Ключом, но он проходит под Главным Кавказским хребтом, считающимся границей Европы и Азии. В отличие от него стопроцентная европейская принадлежность Лутугинского тоннеля не оспаривается.В наши дни увидеть столь уникальные памятники отечественной инженерной мысли из окна вагона невозможно: Северо-Донецкая магистраль жестоко пострадала от распада СССР, пассажирское движение по этому участку прекратили ещё при Украине в 2007 году волевым порядком несмотря на его востребованность.Магистрали особого назначенияРубеж XIX и XX столетий с полным правом можно назвать "золотым веком" железнодорожного строительства в России. Его особенностью было то, что строились дороги двух типов.Первый тип связывал между собой деловые центры, промышленные районы, пограничные пункты на суше и порты на побережье. К их числу в Приазовье относились Южная, Северо-Кавказская и Екатерининская железные дороги, обслуживавшие рудники Криворожья, шахты и заводы Донбасса, а также порты Мариуполя и Таганрога. По ним же ростовские и харьковские промышленники направлялись по делам в Москву и Санкт-Петербург. Эти магистрали отличались высокой пропускной способностью и приносили немалую прибыль.Второй тип – не слишком деятельные однопутные линии с невысокой пропускной способностью. Их прокладывали в стороне от промышленных центров, либо на периферии индустриальных районов, значительная часть их протяжённости проходила в местностях, которые не давали большого грузоотправления. Для незнакомых с экономикой транспорта: прибыль приносит отправление грузов, а вот их транзит и выдачу получателям зачастую приходится дотировать.Тем не менее эти магистрали сооружались иногда даже более добротно, чем предыдущие, а многое делалось что называется "на вырост".Например земляное полотно отсыпалось очень широким и достаточным для прокладки второго пути, хотя на земляные работы приходится львиная доля издержек. Земельные участки под железнодорожные станции также отводились несоразмерно большими. Даже на самом маленьком вокзале имелась мощная кубовая (напомним что водонагревателей в вагонах тогда не было и пассажиры набирали кипяток на станциях), а станционные буфеты оснащались погребами и ледниками для хранения больших запасов провизии. В обязательном порядке полагалась обширная и благоустроенная привокзальная площадь, а неподалёку часто возводились общественная баня и прачечная, рассчитанные явно на большее число посетителей, чем проживало в пристанционном посёлке.Грузовой двор такой станции – отдельная тема. Он оборудовался коновязями и поилками для большого табуна, а в складских зданиях предусматривалось наличие отопления, хотя сама отопительная система чаще всего пребывала в законсервированном состоянии.Понятно что всё это создавалось на случай обострения международной ситуации чтобы обслуживающие промышленность линии (чья загрузка в особый период и так возрастает), не оказались парализованными за счёт добавления воинских перевозок. Именно для этой цели прокладывались Бологое-Полоцкая, Сызрано-Вяземская, Рязано-Уральская и другие железные дороги. На Юге России, располагавшем хорошо обученным и готовым к максимально быстрой мобилизации резервом в лице Донского, Терского и Кубанского казачьих войск, было решено проложить Северо-Донецкую магистраль, связывавшую станцию Лихая в Восточном Донбассе с железнодорожным узлом в городе Льгов Курской губернии. Своё название линия получила в честь Северского Донца, вдоль которого проходила южная её часть.Бизнес высокопоставленного чиновникаПрокладка Северо-Донецкой железной дороги началась в 1908 году. Ведавшее работами акционерное общество возглавил статский советник Фёдор Енакиев, ранее построивший на реке Булавин металлургический завод, положивший начало городу Енакиево.Многим нашим современникам покажется странным тот факт, что обладатель достаточно высокого ранга совмещает государственную службу с ведением бизнеса. Да, сейчас это запрещено во многих странах, включая Россию, но в начале ХХ века такое "совместительство" даже для армейских и флотских офицеров не считалось чем-то зазорным.Но вернёмся к личности Фёдора Енакиева. Это не первый железнодорожный проект, которым он руководил: ранее он занимался прокладкой и эксплуатацией железных дорог в Прибалтике, связывавших Санкт-Петербург и Москву с Ригой, Либавой, Виндавой и Ревелем – основными портами на западном направлении, а также прокладывал стальные магистрали в Приазовье. Ещё он являлся автором первого проекта Санкт-Петербургского метрополитена, реализовать который не позволила Первая Мировая война. Тем не менее спустя четыре десятилетия многие его наработки пригодились ленинградским метростроевцам.Сданную в эксплуатацию Северо-Донецкую магистраль Фёдор Енакиев увидеть не успел. В январе 1915 года он скончался в возрасте шестидесяти трёх лет находясь на восстановительном лечении от внезапно наступившего осложнения.Противостояние подземной стихииНа перегоне между станциями Семейкино (ныне в черте города Краснодон) и Родаково (ныне – главным железнодорожным узлом ЛНР) на пути у строителей Северо-Донецкой магистрали встали скальные массивы Донецкого кряжа. И здесь пришлось решать очень интересную и сложную задачу: прокладка одного километра железной дороги стоит баснословных денег. Сегодня она во всём мире редко когда обходится меньше, чем в местный эквивалент миллиона долларов США, а в начале ХХ века в России стоимость одной версты начиналась от 65 тысяч рублей золотом (около полумиллиарда современных рублей без учёта разницы курса золотого рубля и ассигнаций – Ред.). Рассматривались варианты прокладки линии, повторяющей все изгибы местности, но дешевле оказалось идти напрямую и строить три тоннеля.Работами по возведению тоннелей руководил отозванный в Донбасс со строительства Романовского ирригационного канала в Голодной Степи (ныне – находящийся в совместном пользовании Казахстана и Узбекистана канал "Дустлык") инженер, предприниматель, меценат и обладатель недюжинного изобретательского таланта Сергей Чаев. С Донбассом его связывает не только построенный им тоннельный каскад, но и то, что он был в числе главных спонсоров русских полярных экспедиций, и в частности – экспедиции уроженца Донецкого Приазовья Георгия Седова на Северный полюс.Проходка тоннелей, особенно самого протяжённого, велась в сложных горно-геологических условиях. Больше всего неприятностей доставил плывун: в один из дней забой затопило смесью воды с песком. Тогда Чаев приказал заполнять соломой пространство между крепью и грунтом: вода просачивалась свободно, а твёрдые частицы задерживались. Решение оказалось простым и грамотным: в настоящее время подобным образом работают иглофильтры, широко применяемые для водопонижения в строительстве.Укрощение разбушевавшейся подземной стихии было вполне по силам даже при том уровне техники, но требовало времени. Поэтому Чаев решил не останавливать процесс, а обойти аварийный участок при помощи двух пробитых с поверхности шурфов, и параллельно с ремонтно-восстановительными работами продолжать проходку той части тоннеля, где породы ведут себя более спокойно. Таким образом благодаря упорному труду и инженерной смекалке удалось выдержать и сроки сдачи тоннеля в эксплуатацию, и, спустя несколько месяцев, вовремя открыть сквозное движение поездов на всём протяжении Северо-Донецкой магистрали от Лихой до Льгова.Дорога, овеянная легендамиИзвестия о трудностях, выпавших на долю строителей, стали распространяться местными жителями из уст в уста, поэтому неудивительно что вскоре заработал принцип "испорченного телефона". В результате Лутугинские тоннели быстро обросли целым пластом городских легенд. Кстати, Лутугинскими, в честь близлежащего райцентра, их стали называть ближе к середине 1930-х годов, а до этого часто именовали Северо-Донецкими. Надо отметить что все эти топонимы обиходные: официально тоннели и мосты называют по километру на котором они расположены.Самую распространённую легенду я услышал примерно четверть века назад во время поездки в тогда ещё ходившем дизель-поезде из Родаково в сторону пограничной станции Изварино.Вкратце она выглядела так.Инженер, проектировавший тоннель, с точностью до часа спрогнозировал время сбойки. Оставались считанные метры до встречи двух бригад, но тут рабочие ударились в пьяный загул и сорвали план. Инженеру, чтобы спасти свою честь, пришлось застрелиться. Друживший с погибшим есаул, узнав о трагедии, собрал казаков и нагайками принудил загулявших к работе. В результате сбойка состоялась даже на несколько часов раньше, чем предсказывал погибший, но рабочие были безжалостно оштрафованы подрядчиком.Позднее довелось слышать другую версию о том, что две группы проходчиков из-за ошибки маркшейдера не могли встретиться друг с другом, и допустившему ошибку пришлось смывать позор кровью. Правда потом сбойка всё-таки состоялась, но исправить уже ничего было нельзя.Тем не менее процесс строительства Лутугинского каскада тоннелей в СССР широко освещался в период индустриализации и в профессиональной, и в научно-популярной литературе: всё-таки сооружение уникальное даже по нынешним меркам. Так вот ни о каких фактах самоубийства инженеров не сообщается, хотя наличие таковых безусловно было бы использовано советской пропагандой с целью обличения буржуазного строя. А вот имя Сергея Чаева упоминается часто, хотя тот и оказался белоэмигрантом.
https://ukraina.ru/20250302/1061150407.html
https://ukraina.ru/20230530/1046674143.html
https://ukraina.ru/20250603/1023765438.html
https://ukraina.ru/20250722/1024347694.html
россия
донбасс
луганская народная республика
луганская область
российская империя
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Александр Дмитриевский
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg
Александр Дмитриевский
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/17/1070547819_98:0:574:357_1920x0_80_0_0_b1e4c5b8b9cea9bf1ccc4de0775fb8e8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, история новороссии, россия, донбасс, железная дорога, индустриализация, xx век, луганская народная республика, луганская область, российская империя
История, История, история Новороссии, Россия, Донбасс, железная дорога, индустриализация, XX век, Луганская Народная Республика, Луганская область, Российская империя

110 лет Лутугинскому тоннелю: сквозь скалы Донецкого кряжа

08:00 28.10.2025
 
© Фото : CXID.infoПортал Лутугинского тоннеля
Портал Лутугинского тоннеля - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Фото : CXID.info
Читать в
ДзенTelegram
Александр Дмитриевский авторы
Александр Дмитриевский
автор издания Украина.ру
Все материалы
В октябре 1915 года было завершено строительство самого длинного железнодорожного тоннеля, целиком и полностью расположенного в европейской части России. Его длина составляет без малого 2063 метра и находится он возле города Лутугино Луганской Народной Республики, по которому и получил своё название
Многие удивляются, когда узнают о том, что в Донбассе есть целый каскад из трёх тоннелей длиной 2063, 711 и 42 метров соответственно, пробитых под водоразделом Донецкого кряжа – древнего горного хребта, с которым и связаны всем известные угленосные пласты.
Из российских железнодорожных тоннелей, находящихся западнее Урала, длиннее только Чилипсинский на перегоне между Туапсе и Горячим Ключом, но он проходит под Главным Кавказским хребтом, считающимся границей Европы и Азии. В отличие от него стопроцентная европейская принадлежность Лутугинского тоннеля не оспаривается.
В наши дни увидеть столь уникальные памятники отечественной инженерной мысли из окна вагона невозможно: Северо-Донецкая магистраль жестоко пострадала от распада СССР, пассажирское движение по этому участку прекратили ещё при Украине в 2007 году волевым порядком несмотря на его востребованность.
Магистрали особого назначения
Рубеж XIX и XX столетий с полным правом можно назвать "золотым веком" железнодорожного строительства в России. Его особенностью было то, что строились дороги двух типов.
Первый тип связывал между собой деловые центры, промышленные районы, пограничные пункты на суше и порты на побережье. К их числу в Приазовье относились Южная, Северо-Кавказская и Екатерининская железные дороги, обслуживавшие рудники Криворожья, шахты и заводы Донбасса, а также порты Мариуполя и Таганрога. По ним же ростовские и харьковские промышленники направлялись по делам в Москву и Санкт-Петербург. Эти магистрали отличались высокой пропускной способностью и приносили немалую прибыль.
Карл Беггов Царскосельская железная дорога (1840-е годы) - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
2 марта, 08:05История
Александр II и "железнодорожная революция" в Новороссии170 лет назад 2 марта 1855 года на российский престол вступил император Александр II, оставшийся в истории Освободителем. Именно в его правление в полной мере стали воплощаться в реальность проекты экономического развития Новороссийского края, задуманные ещё при императрице Екатерине II
Второй тип – не слишком деятельные однопутные линии с невысокой пропускной способностью. Их прокладывали в стороне от промышленных центров, либо на периферии индустриальных районов, значительная часть их протяжённости проходила в местностях, которые не давали большого грузоотправления. Для незнакомых с экономикой транспорта: прибыль приносит отправление грузов, а вот их транзит и выдачу получателям зачастую приходится дотировать.
Тем не менее эти магистрали сооружались иногда даже более добротно, чем предыдущие, а многое делалось что называется "на вырост".
Например земляное полотно отсыпалось очень широким и достаточным для прокладки второго пути, хотя на земляные работы приходится львиная доля издержек. Земельные участки под железнодорожные станции также отводились несоразмерно большими. Даже на самом маленьком вокзале имелась мощная кубовая (напомним что водонагревателей в вагонах тогда не было и пассажиры набирали кипяток на станциях), а станционные буфеты оснащались погребами и ледниками для хранения больших запасов провизии. В обязательном порядке полагалась обширная и благоустроенная привокзальная площадь, а неподалёку часто возводились общественная баня и прачечная, рассчитанные явно на большее число посетителей, чем проживало в пристанционном посёлке.
© retromap.ruКарта Северо-Донецкой железной дороги
Карта Северо-Донецкой железной дороги
© retromap.ru
Карта Северо-Донецкой железной дороги
Грузовой двор такой станции – отдельная тема. Он оборудовался коновязями и поилками для большого табуна, а в складских зданиях предусматривалось наличие отопления, хотя сама отопительная система чаще всего пребывала в законсервированном состоянии.
Понятно что всё это создавалось на случай обострения международной ситуации чтобы обслуживающие промышленность линии (чья загрузка в особый период и так возрастает), не оказались парализованными за счёт добавления воинских перевозок. Именно для этой цели прокладывались Бологое-Полоцкая, Сызрано-Вяземская, Рязано-Уральская и другие железные дороги.
На Юге России, располагавшем хорошо обученным и готовым к максимально быстрой мобилизации резервом в лице Донского, Терского и Кубанского казачьих войск, было решено проложить Северо-Донецкую магистраль, связывавшую станцию Лихая в Восточном Донбассе с железнодорожным узлом в городе Льгов Курской губернии. Своё название линия получила в честь Северского Донца, вдоль которого проходила южная её часть.
Мост через реку Донец Екатериненская железная дорога - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
30 мая 2023, 18:00История
Стальной хребет Донбасса
Бизнес высокопоставленного чиновника
Прокладка Северо-Донецкой железной дороги началась в 1908 году. Ведавшее работами акционерное общество возглавил статский советник Фёдор Енакиев, ранее построивший на реке Булавин металлургический завод, положивший начало городу Енакиево.
Многим нашим современникам покажется странным тот факт, что обладатель достаточно высокого ранга совмещает государственную службу с ведением бизнеса. Да, сейчас это запрещено во многих странах, включая Россию, но в начале ХХ века такое "совместительство" даже для армейских и флотских офицеров не считалось чем-то зазорным.
Но вернёмся к личности Фёдора Енакиева. Это не первый железнодорожный проект, которым он руководил: ранее он занимался прокладкой и эксплуатацией железных дорог в Прибалтике, связывавших Санкт-Петербург и Москву с Ригой, Либавой, Виндавой и Ревелем – основными портами на западном направлении, а также прокладывал стальные магистрали в Приазовье. Ещё он являлся автором первого проекта Санкт-Петербургского метрополитена, реализовать который не позволила Первая Мировая война. Тем не менее спустя четыре десятилетия многие его наработки пригодились ленинградским метростроевцам.
© commons.wikimedia.orgФёдор Енакиев
Фёдор Енакиев - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© commons.wikimedia.org
Фёдор Енакиев
Сданную в эксплуатацию Северо-Донецкую магистраль Фёдор Енакиев увидеть не успел. В январе 1915 года он скончался в возрасте шестидесяти трёх лет находясь на восстановительном лечении от внезапно наступившего осложнения.
Противостояние подземной стихии
На перегоне между станциями Семейкино (ныне в черте города Краснодон) и Родаково (ныне – главным железнодорожным узлом ЛНР) на пути у строителей Северо-Донецкой магистрали встали скальные массивы Донецкого кряжа. И здесь пришлось решать очень интересную и сложную задачу: прокладка одного километра железной дороги стоит баснословных денег.
Сегодня она во всём мире редко когда обходится меньше, чем в местный эквивалент миллиона долларов США, а в начале ХХ века в России стоимость одной версты начиналась от 65 тысяч рублей золотом (около полумиллиарда современных рублей без учёта разницы курса золотого рубля и ассигнаций – Ред.). Рассматривались варианты прокладки линии, повторяющей все изгибы местности, но дешевле оказалось идти напрямую и строить три тоннеля.
Харьков, железнодорожный вокзал - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
3 июня, 08:05История
Москва — Симферополь через Харьков: краткая история Южной железной дорогиКратчайший путь из Москвы в Крым — через Харьков и Днепропетровск. Это было понятно и полтора столетия назад: 3 июня 1869 года по Курско-Харьково-Азовской (позже — Южной) железной дороге в Харьков прибыл первый поезд из Белгорода
Работами по возведению тоннелей руководил отозванный в Донбасс со строительства Романовского ирригационного канала в Голодной Степи (ныне – находящийся в совместном пользовании Казахстана и Узбекистана канал "Дустлык") инженер, предприниматель, меценат и обладатель недюжинного изобретательского таланта Сергей Чаев. С Донбассом его связывает не только построенный им тоннельный каскад, но и то, что он был в числе главных спонсоров русских полярных экспедиций, и в частности – экспедиции уроженца Донецкого Приазовья Георгия Седова на Северный полюс.
© commons.wikimedia.orgИнженер-путеец Сергей Чаев
Инженер-путеец Сергей Чаев - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© commons.wikimedia.org
Инженер-путеец Сергей Чаев
Проходка тоннелей, особенно самого протяжённого, велась в сложных горно-геологических условиях. Больше всего неприятностей доставил плывун: в один из дней забой затопило смесью воды с песком. Тогда Чаев приказал заполнять соломой пространство между крепью и грунтом: вода просачивалась свободно, а твёрдые частицы задерживались. Решение оказалось простым и грамотным: в настоящее время подобным образом работают иглофильтры, широко применяемые для водопонижения в строительстве.
Укрощение разбушевавшейся подземной стихии было вполне по силам даже при том уровне техники, но требовало времени. Поэтому Чаев решил не останавливать процесс, а обойти аварийный участок при помощи двух пробитых с поверхности шурфов, и параллельно с ремонтно-восстановительными работами продолжать проходку той части тоннеля, где породы ведут себя более спокойно. Таким образом благодаря упорному труду и инженерной смекалке удалось выдержать и сроки сдачи тоннеля в эксплуатацию, и, спустя несколько месяцев, вовремя открыть сквозное движение поездов на всём протяжении Северо-Донецкой магистрали от Лихой до Льгова.
© Фото : Александр Дмитриевский

Фотокопии альбома чертежей Лутугинского тоннеля. Станция Родаково, ЛНР

Фотокопии альбома чертежей Лутугинского тоннеля. Станция Родаково, ЛНР
1 из 5

Фотокопии альбома чертежей Лутугинского тоннеля. Станция Родаково, ЛНР

© Фото : Александр Дмитриевский
© Фото : Александр Дмитриевский

Фотокопии альбома чертежей Лутугинского тоннеля. Станция Родаково, ЛНР

Фотокопии альбома чертежей Лутугинского тоннеля. Станция Родаково, ЛНР
2 из 5

Фотокопии альбома чертежей Лутугинского тоннеля. Станция Родаково, ЛНР

© Фото : Александр Дмитриевский
© Фото : Александр Дмитриевский

Фотокопии альбома чертежей Лутугинского тоннеля. Станция Родаково, ЛНР

Фотокопии альбома чертежей Лутугинского тоннеля. Станция Родаково, ЛНР
3 из 5

Фотокопии альбома чертежей Лутугинского тоннеля. Станция Родаково, ЛНР

© Фото : Александр Дмитриевский
© Фото : Александр Дмитриевский

Фотокопии альбома чертежей Лутугинского тоннеля. Станция Родаково, ЛНР

Фотокопии альбома чертежей Лутугинского тоннеля. Станция Родаково, ЛНР
4 из 5

Фотокопии альбома чертежей Лутугинского тоннеля. Станция Родаково, ЛНР

© Фото : Александр Дмитриевский
© Фото : Александр Дмитриевский

Фотокопии альбома чертежей Лутугинского тоннеля. Станция Родаково, ЛНР

Фотокопии альбома чертежей Лутугинского тоннеля. Станция Родаково, ЛНР
5 из 5

Фотокопии альбома чертежей Лутугинского тоннеля. Станция Родаково, ЛНР

© Фото : Александр Дмитриевский
1 из 5

Фотокопии альбома чертежей Лутугинского тоннеля. Станция Родаково, ЛНР

© Фото : Александр Дмитриевский
2 из 5

Фотокопии альбома чертежей Лутугинского тоннеля. Станция Родаково, ЛНР

© Фото : Александр Дмитриевский
3 из 5

Фотокопии альбома чертежей Лутугинского тоннеля. Станция Родаково, ЛНР

© Фото : Александр Дмитриевский
4 из 5

Фотокопии альбома чертежей Лутугинского тоннеля. Станция Родаково, ЛНР

© Фото : Александр Дмитриевский
5 из 5

Фотокопии альбома чертежей Лутугинского тоннеля. Станция Родаково, ЛНР

© Фото : Александр Дмитриевский
Дорога, овеянная легендами
Известия о трудностях, выпавших на долю строителей, стали распространяться местными жителями из уст в уста, поэтому неудивительно что вскоре заработал принцип "испорченного телефона". В результате Лутугинские тоннели быстро обросли целым пластом городских легенд. Кстати, Лутугинскими, в честь близлежащего райцентра, их стали называть ближе к середине 1930-х годов, а до этого часто именовали Северо-Донецкими. Надо отметить что все эти топонимы обиходные: официально тоннели и мосты называют по километру на котором они расположены.
Самую распространённую легенду я услышал примерно четверть века назад во время поездки в тогда ещё ходившем дизель-поезде из Родаково в сторону пограничной станции Изварино.
Вкратце она выглядела так.
- РИА Новости, 1920, 22.07.2025
22 июля, 16:01История
Бессарабская железная дорога: война и скорость22 июля 1877 года стартовало возведение железной дороги, соединившей днестровский город Бендеры с Галацем на Дунае. Это была первая железнодорожная магистраль на юге Бессарабии. Необходимость её строительства, как часто бывало в русской истории, продиктовала война
Инженер, проектировавший тоннель, с точностью до часа спрогнозировал время сбойки. Оставались считанные метры до встречи двух бригад, но тут рабочие ударились в пьяный загул и сорвали план. Инженеру, чтобы спасти свою честь, пришлось застрелиться. Друживший с погибшим есаул, узнав о трагедии, собрал казаков и нагайками принудил загулявших к работе. В результате сбойка состоялась даже на несколько часов раньше, чем предсказывал погибший, но рабочие были безжалостно оштрафованы подрядчиком.
Позднее довелось слышать другую версию о том, что две группы проходчиков из-за ошибки маркшейдера не могли встретиться друг с другом, и допустившему ошибку пришлось смывать позор кровью. Правда потом сбойка всё-таки состоялась, но исправить уже ничего было нельзя.
Тем не менее процесс строительства Лутугинского каскада тоннелей в СССР широко освещался в период индустриализации и в профессиональной, и в научно-популярной литературе: всё-таки сооружение уникальное даже по нынешним меркам. Так вот ни о каких фактах самоубийства инженеров не сообщается, хотя наличие таковых безусловно было бы использовано советской пропагандой с целью обличения буржуазного строя. А вот имя Сергея Чаева упоминается часто, хотя тот и оказался белоэмигрантом.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИсторияИсторияистория НовороссииРоссияДонбассжелезная дорогаиндустриализацияXX векЛуганская Народная РеспубликаЛуганская областьРоссийская империя
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:00"Антиукраинский блок" в ЕС, последствия санкций и секрет НАСА. Хроника событий на утро 28 октября
08:38Сумское направление: ВС РФ громит бронетехнику ВСУ
08:30Венгрия блокируется с Чехией и Словакией, ВС РФ громят ВСУ в Сумской области. Новости к этому часу
08:21Экс-генсек НАТО рассказал об отказе Зеленскому
08:10Мирошник рассказал о жертвах атак ВСУ на гражданские объекты
08:00110 лет Лутугинскому тоннелю: сквозь скалы Донецкого кряжа
07:41Угроза столице, раненый в Брянской области: ПВО расправилась с украинскими дронами над Россией
07:20Российские военные поражают цели в Полтавской области
06:50Позывной "Крисмас": Если ты спасла бойца от смерти, он благодарен тебе все жизнь. На гражданке не так
06:40Борис Рожин: Россия дробит украинскую энергетику на части и готовит ответ за удар по Белгородской дамбе
06:31Энергетические войны: Санкции США против 5% мировой нефти и загадочные взрывы на НПЗ в Румынии и Венгрии
06:10Украину ждет пиршество людоловов
06:05Украинские эксперты и политики о том, что может вызвать на Украине восстание против власти
06:00"Полную катастрофу можно устроить за недели": Юрков про уничтожение украинской энергетики
05:50Европа идет на обострение — ей нужна война: Евгений Линин о целях Запада в украинском конфликте
05:40"Каждую ночь вычеркиваем новые тепловозы": военный эксперт про удары ВС РФ по логистике ВСУ
05:30Евстафьев: Европейцы будут драться до последнего, чтобы не признать логику Путина и управлять Трампом
05:20Дмитрий Юрков о защите НПЗ: Мобильные группы на пикапах значительно проредят подлетающие БПЛА
05:10Евстафьев: Трамп зависит от евроатлантистов ради более важных, чем Украина, геополитических проектов
05:00Эксперт о кризисе в Венесуэле: Интервенция на заднем дворе США готовится два месяца — это нонсенс
Лента новостейМолния