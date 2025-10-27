Зугрэсский рубеж: шашки против "эдельвейсов" - 27.10.2025 Украина.ру
Зугрэсский рубеж: шашки против "эдельвейсов"
27 октября 1941 года в ходе Донбасско-ростовской стратегической оборонительной операции казакам-добровольцам 38-й кавалерийской дивизии пришлось принять бой на берегу реки Крынка под стенами Зуевской ГРЭС против егерей брошенного в прорыв 49-го горнострелкового корпуса Вермахта, в составе которого находилась легендарная дивизия "Эдельвейс"
В жестокой схватке удалось выиграть самое главное – время, необходимое и для эвакуации оборудования одной из крупнейших электростанций СССР того времени, и для возведения рубежа обороны на Миусе. Вынужденные ослабить натиск горные егеря потом не раз вспоминали насколько грозным оружием в пешем строю оказалась кавалерийская шашка…Ворота Сталинграда и КавказаОборона Донбасса изначально не входила в планы советского командования – никто не думал, что немцы туда дойдут. Но к концу лета 1941 года стало понятно что сражения за шахтёрский край не избежать. Вначале на южном направлении ситуацию резко осложнили катастрофы под Уманью и Киевом в результате которых противник прорвался на Левобережье Днепра и в Крым. Следом за ними последовал ещё один "котёл", на этот раз в Приазовье: вследствие нашего поражения пали Мариуполь и Таганрог.В сложившейся ситуации было необходимо сохранить за собой хотя бы часть Донбасса, являвшегося единственным источником крупным каменного угля западнее Урала: Печорский бассейн только осваивали, месторождения Кизела, Ткибули и Ткварчели были маломощными, а подмосковный бурый уголь – низкокалорийным. Оставался Кузбасс, но он расположен слишком далеко.Удержание восточной части Донбасса с организацией новой линии обороны по Осколу, Северскому Донцу и Миусу также позволяло избежать удара в направлении излучины Дона, открывавшего прямой путь на Сталинград и Кавказ. Недопустимость такого сценария понимали все: основная часть нефти добывалась в Грозном и Баку, а углеводороды Предуралья были обнаружены несколькими месяцами позднее и их предстояло ещё освоить.В то время в Красную Армию многие шли добровольцами. В частности из них в Персиановских лагерях под Новочеркасском под руководством генерал-майора Николая Кириченко сформировали 38-ю кавалерийскую дивизию: туда записывались в основном донские казаки.Понятно что формируемые в то время дивизии часто не могли получить многое из того, что полагалось им по штату предвоенного времени, как, например, те же успевшие стать привычными для кавалерии бронетехнику и средства ПВО: и то, и другое перешло в разряд дефицита. Поэтому полагаться приходилось на воинскую смекалку, манёвр и решительность.Стоит сказать о командире дивизии. Николай Кириченко приходился земляком Николаю Ватутину: оба родом нынешнего Валуйского района Белгородской области. Он вошёл в историю как командир казачьих соединений в Красной Армии: забегая вперёд скажу что за отличие в Донбасской оборонительной и Ростовской наступательной операциях Кириченко был повышен в должности и в начале 1942 года в Краснодаре сформировал из кубанских добровольцев 17-й (позднее – 4-й гвардейский) казачий кавалерийский корпус, проявивший себя и в боях за Кавказ, и во время освобождения Донбасса, и на подступах к Крыму. А в 1945 году ему была предоставлена честь возглавить сводный кавалерийский полк на Параде Победы.Боевое крещение 38-я кавалерийская дивизия получила в начале октября 1941 года во время обороны Сталино (Донецк), обеспечивая вместе с другими частями РККА эвакуацию промышленного и административного центра, проходившую в условиях цейтнота. Боевая задача была с честью выполнена: гитлеровцы вошли в Сталино только на третий день после оставления его нашими.Клинок – замена штыкуКогда эвакуация Сталино была практически завершена, Кириченко получил приказ занять оборону на промежуточном рубеже обороны и задержать противника на двое суток.Новой линией обороны становился восточный берег реки Крынка в черте тогда ещё рабочего посёлка Зугрэс. Место удобное: в годы сталинской индустриализации верховья Крынки превратили в каскад водохранилищ, состоящий из двух верхних – Ханжонковского и Ольховского, а также находящегося ниже по течению Зуевского. Последнее выполняло роль водоёма-охладителя для построенной по плану ГОЭЛРО Зуевской ГРЭС – самой мощной электростанции Донбасса того времени. Вдобавок ко всему водная преграда с двух сторон зажата живописными скальными берегами, поэтому переправы на этом участке, которые можно посчитать по пальцам одной руки, легко брались под огневой контроль.Основной удар пришлось принять на себя 148-му кавалерийскому полку вместе с присланными в распоряжение пехотинцами и артиллеристами. Надо было удержать плотину Зуевского водохранилища на захват которой 27 октября гитлеровцы отправили части 49-го горнострелкового корпус: егеря здесь выступали в качестве десанта, берущего под контроль переправы и плацдарм на другом берегу реки, а также срывающего эвакуацию электростанции.Удержание Зуевского гидроузла – сложная задача: дамба примыкает к западному берегу, имеет весьма специфическую конфигурацию, а местность позволяет атакующим подобраться незаметно. Благодаря этому роте горных егерей удалось достаточно быстро прорваться к створам плотины, но младший лейтенант Иван Гребенюк предпринял внезапную для противника контратаку. Гитлеровцы были вынуждены отступить с дамбы, унося с собой три десятка раненых.Понимая, что лёгкого захвата переправы не будет, гитлеровцы подвезли плоты и надувные лодки, при помощи которых, преодолев встречный огонь, осуществили высадку на другом берегу под стенами электростанции и развернули миномёты.И вот тогда произошло то, о чём многие немецкие участники боя вспоминали с содроганием: казаки с шашками наголо в пешем строю атаковали противника. Обслуга миномётов оказалась бессильной и против столь неожиданного манёвра, и против казачьих клинков.Сохранились свидетельства о том, как сержант Егор Кривобоков со своим отделением изрубил расчёт вражеского миномёта, развернул орудие в сторону атакующих и произвёл несколько выстрелов. В этот момент появилось вражеское подкрепление, присланное отбить миномёт. Отделение Кривобокова попало в окружение, поступило предложение сдаться. Противник чувствовал себя расслабленно: он не мог представить что взятые в кольцо могут пойти против пули и штыка с одними лишь клинками в руках. Но так и случилось: казаки прорвались, причём без потерь, чего совершенно нельзя было сказать о тех, кто ещё минутой ранее ожидал лёгкой победы.Многие удивляются когда узнают о том, что шашка успешно использовалась советскими кавалеристами в пешем строю: вроде бы чисто наступательное оружие для всадника, причём практически непригодное для обороны. Однако к середине ХХ века кавалерия уже практически не воевала в конном строю: широкое использование пулемётов заставило пересмотреть тактику и теперь этому роду войск пришлось взять на себя функции лёгкой высокомобильной пехоты, использовавшей лошадей в основном как транспорт повышенной проходимости.Вместе с тем приходилось приспосабливаться к особенностям оружия: кавалерийский карабин создавался для верховой езды, поэтому у него укороченный ствол и чаще всего не предусматривается наличие штыка, легко травмирующего лошадь или всадника. А штыковая атака в то время считалась одним из главных видов боя. Да, конструкторы создавали модели со складным штыком, но для пристрелки оружия штык должен быть или постоянно закреплён, или же снят вовсе. В результате клинок оказался своеобразным заменителем штыка: рассчитанное на быстроту и внезапность оружие вполне подходит даже тогда, когда приходится спешиваться.Эхо историиВ тот день под Зугрэсом гитлеровцы потеряли более семисот человек убитыми, но форсировать Крынку так и не смогли. Потери 38-й кавалерийской дивизии составили чуть более трёхсот человек. Боевая задача была выполнена, и вскоре поставили новую: начать отходить с боями вдоль железнодорожной линии Иловайск-Торез. Небольшие группы кавалеристов пользуясь рельефом местности старались с максимальной внезапностью навязать передовым немецким частям скоротечный бой, после чего меняли дислокацию. В результате остававшиеся полсотни километров до Миуса гитлеровцы постоянно подвергались контратакам с нашей стороны.Наученные горьким опытом на берегах Крынки гитлеровцы опасались брать в плен отставших от своих казаков и их командиров. В центральном архиве Министерства обороны РФ в Подольске имеется документ о последнем бое младшего лейтенанта Михаил Мингалёва, посмертно удостоенного Ордена Красного Знамени. Прикрывая отход своих он был настигнут противником и окружён в десяти километрах от Зугрэса у станции Сердитая, но на требование сдаться ответил пулемётной очередью. Понимая, что со стороны бесстрашного кавалериста можно ждать "сюрприз" в виде последней гранаты, вражеский командир распорядился задействовать снайпера.У берегов Миуса противник окончательно растерял наступательную инициативу. В этом заслуга в том числе и казаков 38-й кавалерийской дивизии, вскоре ставшей Краснознамённой. К сожалению её судьба оказалась трагической: в мае 1942 года она полегла при прорыве через Северский Донец из Барвенковского котла под Харьковом.Оперативная пауза продлилась менее недели: гитлеровцам надо было подтянуть резервы для форсирования водной преграды в глубокой долине, тоже со скальными берегами и тоже с каскадом водохранилищ. Но здесь уже была выстроена основательная линия обороны, остававшаяся неприступной более полугода, и если бы не вышеупомянутая Харьковская катастрофа, то не пришлось бы нам её оставить.…Сегодня в Зугрэсе памятники героям Великой Отечественной войны есть не только в центре города: их можно увидеть и во дворах, и даже из окна пригородного поезда, подъезжающего к полустанку "68-й километр". В 2013 году жители этого города у трассы Донецк – Снежное возвели скромный памятник сынам Дона, сражавшимся в 38-й кавалерийской дивизии. Кто тогда мог знать что через год совсем рядом отсюда снова проляжет рубеж обороны?
Кавалеристы-разведчики казачьей части в засаде, август 1942 года
Ворота Сталинграда и Кавказа
Оборона Донбасса изначально не входила в планы советского командования – никто не думал, что немцы туда дойдут. Но к концу лета 1941 года стало понятно что сражения за шахтёрский край не избежать. Вначале на южном направлении ситуацию резко осложнили катастрофы под Уманью и Киевом в результате которых противник прорвался на Левобережье Днепра и в Крым. Следом за ними последовал ещё один "котёл", на этот раз в Приазовье: вследствие нашего поражения пали Мариуполь и Таганрог.
В сложившейся ситуации было необходимо сохранить за собой хотя бы часть Донбасса, являвшегося единственным источником крупным каменного угля западнее Урала: Печорский бассейн только осваивали, месторождения Кизела, Ткибули и Ткварчели были маломощными, а подмосковный бурый уголь – низкокалорийным. Оставался Кузбасс, но он расположен слишком далеко.
Удержание восточной части Донбасса с организацией новой линии обороны по Осколу, Северскому Донцу и Миусу также позволяло избежать удара в направлении излучины Дона, открывавшего прямой путь на Сталинград и Кавказ. Недопустимость такого сценария понимали все: основная часть нефти добывалась в Грозном и Баку, а углеводороды Предуралья были обнаружены несколькими месяцами позднее и их предстояло ещё освоить.
В то время в Красную Армию многие шли добровольцами. В частности из них в Персиановских лагерях под Новочеркасском под руководством генерал-майора Николая Кириченко сформировали 38-ю кавалерийскую дивизию: туда записывались в основном донские казаки.
Понятно что формируемые в то время дивизии часто не могли получить многое из того, что полагалось им по штату предвоенного времени, как, например, те же успевшие стать привычными для кавалерии бронетехнику и средства ПВО: и то, и другое перешло в разряд дефицита. Поэтому полагаться приходилось на воинскую смекалку, манёвр и решительность.
Стоит сказать о командире дивизии. Николай Кириченко приходился земляком Николаю Ватутину: оба родом нынешнего Валуйского района Белгородской области. Он вошёл в историю как командир казачьих соединений в Красной Армии: забегая вперёд скажу что за отличие в Донбасской оборонительной и Ростовской наступательной операциях Кириченко был повышен в должности и в начале 1942 года в Краснодаре сформировал из кубанских добровольцев 17-й (позднее – 4-й гвардейский) казачий кавалерийский корпус, проявивший себя и в боях за Кавказ, и во время освобождения Донбасса, и на подступах к Крыму. А в 1945 году ему была предоставлена честь возглавить сводный кавалерийский полк на Параде Победы.
Боевое крещение 38-я кавалерийская дивизия получила в начале октября 1941 года во время обороны Сталино (Донецк), обеспечивая вместе с другими частями РККА эвакуацию промышленного и административного центра, проходившую в условиях цейтнота. Боевая задача была с честью выполнена: гитлеровцы вошли в Сталино только на третий день после оставления его нашими.
Клинок – замена штыку
Когда эвакуация Сталино была практически завершена, Кириченко получил приказ занять оборону на промежуточном рубеже обороны и задержать противника на двое суток.
Новой линией обороны становился восточный берег реки Крынка в черте тогда ещё рабочего посёлка Зугрэс. Место удобное: в годы сталинской индустриализации верховья Крынки превратили в каскад водохранилищ, состоящий из двух верхних – Ханжонковского и Ольховского, а также находящегося ниже по течению Зуевского. Последнее выполняло роль водоёма-охладителя для построенной по плану ГОЭЛРО Зуевской ГРЭС – самой мощной электростанции Донбасса того времени. Вдобавок ко всему водная преграда с двух сторон зажата живописными скальными берегами, поэтому переправы на этом участке, которые можно посчитать по пальцам одной руки, легко брались под огневой контроль.
Основной удар пришлось принять на себя 148-му кавалерийскому полку вместе с присланными в распоряжение пехотинцами и артиллеристами. Надо было удержать плотину Зуевского водохранилища на захват которой 27 октября гитлеровцы отправили части 49-го горнострелкового корпус: егеря здесь выступали в качестве десанта, берущего под контроль переправы и плацдарм на другом берегу реки, а также срывающего эвакуацию электростанции.
Удержание Зуевского гидроузла – сложная задача: дамба примыкает к западному берегу, имеет весьма специфическую конфигурацию, а местность позволяет атакующим подобраться незаметно. Благодаря этому роте горных егерей удалось достаточно быстро прорваться к створам плотины, но младший лейтенант Иван Гребенюк предпринял внезапную для противника контратаку. Гитлеровцы были вынуждены отступить с дамбы, унося с собой три десятка раненых.
Понимая, что лёгкого захвата переправы не будет, гитлеровцы подвезли плоты и надувные лодки, при помощи которых, преодолев встречный огонь, осуществили высадку на другом берегу под стенами электростанции и развернули миномёты.
И вот тогда произошло то, о чём многие немецкие участники боя вспоминали с содроганием: казаки с шашками наголо в пешем строю атаковали противника. Обслуга миномётов оказалась бессильной и против столь неожиданного манёвра, и против казачьих клинков.
Сохранились свидетельства о том, как сержант Егор Кривобоков со своим отделением изрубил расчёт вражеского миномёта, развернул орудие в сторону атакующих и произвёл несколько выстрелов. В этот момент появилось вражеское подкрепление, присланное отбить миномёт. Отделение Кривобокова попало в окружение, поступило предложение сдаться. Противник чувствовал себя расслабленно: он не мог представить что взятые в кольцо могут пойти против пули и штыка с одними лишь клинками в руках. Но так и случилось: казаки прорвались, причём без потерь, чего совершенно нельзя было сказать о тех, кто ещё минутой ранее ожидал лёгкой победы.
Многие удивляются когда узнают о том, что шашка успешно использовалась советскими кавалеристами в пешем строю: вроде бы чисто наступательное оружие для всадника, причём практически непригодное для обороны. Однако к середине ХХ века кавалерия уже практически не воевала в конном строю: широкое использование пулемётов заставило пересмотреть тактику и теперь этому роду войск пришлось взять на себя функции лёгкой высокомобильной пехоты, использовавшей лошадей в основном как транспорт повышенной проходимости.
Вместе с тем приходилось приспосабливаться к особенностям оружия: кавалерийский карабин создавался для верховой езды, поэтому у него укороченный ствол и чаще всего не предусматривается наличие штыка, легко травмирующего лошадь или всадника. А штыковая атака в то время считалась одним из главных видов боя. Да, конструкторы создавали модели со складным штыком, но для пристрелки оружия штык должен быть или постоянно закреплён, или же снят вовсе. В результате клинок оказался своеобразным заменителем штыка: рассчитанное на быстроту и внезапность оружие вполне подходит даже тогда, когда приходится спешиваться.
Эхо истории
В тот день под Зугрэсом гитлеровцы потеряли более семисот человек убитыми, но форсировать Крынку так и не смогли. Потери 38-й кавалерийской дивизии составили чуть более трёхсот человек. Боевая задача была выполнена, и вскоре поставили новую: начать отходить с боями вдоль железнодорожной линии Иловайск-Торез. Небольшие группы кавалеристов пользуясь рельефом местности старались с максимальной внезапностью навязать передовым немецким частям скоротечный бой, после чего меняли дислокацию. В результате остававшиеся полсотни километров до Миуса гитлеровцы постоянно подвергались контратакам с нашей стороны.
Наученные горьким опытом на берегах Крынки гитлеровцы опасались брать в плен отставших от своих казаков и их командиров. В центральном архиве Министерства обороны РФ в Подольске имеется документ о последнем бое младшего лейтенанта Михаил Мингалёва, посмертно удостоенного Ордена Красного Знамени. Прикрывая отход своих он был настигнут противником и окружён в десяти километрах от Зугрэса у станции Сердитая, но на требование сдаться ответил пулемётной очередью. Понимая, что со стороны бесстрашного кавалериста можно ждать "сюрприз" в виде последней гранаты, вражеский командир распорядился задействовать снайпера.
У берегов Миуса противник окончательно растерял наступательную инициативу. В этом заслуга в том числе и казаков 38-й кавалерийской дивизии, вскоре ставшей Краснознамённой. К сожалению её судьба оказалась трагической: в мае 1942 года она полегла при прорыве через Северский Донец из Барвенковского котла под Харьковом.
Оперативная пауза продлилась менее недели: гитлеровцам надо было подтянуть резервы для форсирования водной преграды в глубокой долине, тоже со скальными берегами и тоже с каскадом водохранилищ. Но здесь уже была выстроена основательная линия обороны, остававшаяся неприступной более полугода, и если бы не вышеупомянутая Харьковская катастрофа, то не пришлось бы нам её оставить.
…Сегодня в Зугрэсе памятники героям Великой Отечественной войны есть не только в центре города: их можно увидеть и во дворах, и даже из окна пригородного поезда, подъезжающего к полустанку "68-й километр". В 2013 году жители этого города у трассы Донецк – Снежное возвели скромный памятник сынам Дона, сражавшимся в 38-й кавалерийской дивизии. Кто тогда мог знать что через год совсем рядом отсюда снова проляжет рубеж обороны?
