Западная Украина за минувшую неделю: самые низкие пенсии в стране и победа порномодели над полицейскими
Западная Украина за неделю
Западная Украина за минувшую неделю: самые низкие пенсии в стране и победа порномодели над полицейскими
26.10.2025
Западная Украина за минувшую неделю: самые низкие пенсии в стране и победа порномодели над полицейскими
Модель платформы OnlyFans из Прикарпатья шантажировали её "эротическими фото" два полицейских начальника. Но женщина оказалась хитрее, записала разговоры – и в результате полицейских уволили со службы.
На Западной Украине традиционно получают самые низкие пенсииВ среду, 22 октября, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) обнародовал данные о размере пенсий по состоянию на начало месяца. Хотя в среднем по стране эта сумма составляет более 6,4 тысячи гривен, однако на Западной Украине пенсионеры получают гораздо меньше. Собственно, именно области региона занимают первые места с конца в рейтинге размера средней пенсии.Итак, по данным ПФУ, 6436 гривен или 133 евро составляет ныне средняя пенсия на Украине. При этом почти треть украинских пенсионеров – более 3,3 миллиона человек – получает лишь 3340 гривен в месяц. Ещё более 370 тысяч пенсионеров (3,7 %) вообще живут на 2300 гривен в месяц, а 2,1 миллиона (20,3 %) получают 4510 грн. В то же время есть и те, кто получает больше: около 1,5 миллиона человек, или 15 % всех пенсионеров, имеют среднюю выплату 15 750 грн – это примерно 325 евро.По сравнению с Европой средняя украинская пенсия – одна из самых низких на континенте. Её размер даже ниже, чем в Албании, где пенсионеры в среднем получают 160 евро. В Румынии и Болгарии пенсии составляют от 450 до 550 евро, а в Польше и Чехии – от 800 до 900 евро в месяц.Самые высокие пенсии на Украине традиционно в Киеве – 8848 грн, что на 37 % больше, чем в среднем по стране. Самые низкие – на Западной Украине: в Тернопольской (4997 грн), Черновицкой (5173 грн) и Закарпатской (5233 грн) областях.После обнародования этой информации местные комментаторы отметили, что в Буковине и Закарпатье у пенсионеров есть шанс найти подработку в таких растущих сферах, как контрабанда и переправка уклонистов за границу. А вот в аграрной Тернопольской области, не имеющей границ с другими странами, ситуация для пенсионеров на самом деле катастрофическая. Стоит отметить, что Тернопольщина занимает последнее место в рейтинге размера пенсий уже два десятилетия.Остальные области Западной Украины недалеко ушли от соседей. В Прикарпатье размер средней пенсии составляет 5529 гривен, в Хмельницкой области – 5570, во Львовской – 5885, в Волынской – 5897. Близкой к среднему показателю по Украине является только пенсия в Ровенской области – 6036 грн. Аналитики объясняют это тем, что здесь находится Ровенская атомная электростанция (в городе Вараш), а в Ровно дислоцируется штаб командования "Запад" ВСУ.Львов не смог стать "Европейской столицей культуры – 2030"Львов проиграл в конкурсе за звание Европейской столицы культуры в 2030 году. Победителем стал город Никшич (Черногория), с которым Львов соревновался в финале, состоявшемся 21 октября в музее "Дом европейской истории" в Брюсселе.Статус Европейской столицы культуры присваивается на год двум городам из стран-членов Европейского Союза и одному городу из-за пределов ЕС. Город-победитель имеет возможность продемонстрировать свою культурную жизнь и её развитие при финансовой и организационной поддержке Евросоюза.Львов участвовал в конкурсе для городов из стран вне ЕС и вышел в финал с черногорским Никшичем. Хотя ныне 58-тысячный Никшич является промышленным центром Черногории, город был основан ещё в IV веке нашей эры на перекрёстке важных балканских дорог, как римское поселение под названием Андерба, и имеет богатую остготскую, славянскую и османскую историю.В двух отборочных турах – первом в 2024 году и финальном – консультантом Львова был эксперт по культурной политике и развитию городов Роберт Палмер. Он ранее был директором программ двух европейских столиц культуры – Глазго (1990) и Брюсселя (2000) – однако Львову это не помогло.Перед определением победителей западноукраинский и черногорский города провели для европейского жюри онлайн-экскурсии. Также города-кандидаты представили детальные программы концепций своего культурного развития. Заявка Львова охватывала темы "коллективной и индивидуальной травмы, практик исторической памяти, разнообразия опыта, восстановления через культуру". Похоже, такой депрессивный подход не понравился жюри, которое предпочло заявку Никшича, представлявшую город как синтез культур, направленный в будущее.Однако уже после голосования, в кулуарах мероприятия, члены жюри говорили, что на их решение прежде всего повлияла ситуация с безопасностью во Львове. То есть люди, от которых зависит выделение грантов ЕС на культурные проекты, не верят в скорейшее прекращение конфликта на Украине и преодоление его последствий до 2030 года – причём даже во Львове, от которого до границы с ЕС меньше 100 километров.На Прикарпатье модель OnlyFans добилась увольнения двух полицейскихМодель платформы OnlyFans из прикарпатской Городенки публично рассказала детали громкой истории о вымогательстве взятки со стороны полицейских. Женщина утверждает, что её шантажировали "эротическими фото", но она оказалась хитрее, и в результате полицейских уволили со службы.На своей странице в социальной сети Instagram модель объяснила, что причиной шантажа стали не мифические "нарушения", а её финансовый успех. "Я модель OnlyFans, страница которой в 2022 году заработала 120 тысяч долларов. Этой суммой заинтересовались начальник полиции моего города и его заместитель. Нашли мою фотографию эротического характера и требовали взятку", – написала она 22 октября.Анжела (имя изменено) – жительница города Городенка Ивано-Франковской области. В 2022 году она зарегистрировала страницу на платформе OnlyFans и начала выкладывать там эротический контент. Сначала женщина работала через OnlyFans-агентство – посредников, администрировавших страницу. За свои услуги последние получали почти 90 % от оборота страницы. "Был менеджер, который занимался всеми делами, а я просто забрасывала контент. У меня не было доступа к странице. За 2022 год страница заработала 120 тысяч долларов, а я с этого имела около 16 тысяч долларов", – рассказала Анжела журналистам киевского издания "Экономическая правда" (ЭП).Впоследствии женщина прекратила сотрудничество с агентством и наняла менеджера, который администрирует её страницу самостоятельно. Осенью 2024 года Государственная налоговая служба (ГНС) получила информацию об украинках, которые в течение 2020–2022 годов зарабатывали на платформе OnlyFans, и начала рассылать им так называемые "письма счастья", в которых просила задекларировать доходы и уплатить налоги. Такое письмо получила и Анжела.Однако сумма начисленного налогового обязательства – 18 % налога на доходы физических лиц и 1,5 % военного сбора – превысила сумму полученных ею "на руки" денег. Ведь ГНС фиксирует весь оборот на странице и не учитывает, какую часть этого дохода женщина уплатила посредникам, а какую оставила себе. "Когда пришло письмо от ГНС, я взяла в банке все свои выписки и уплатила налог с того, что приходило на карту. Сначала налоговая всё учла и сказала, что не имеет вопросов, а потом, где-то через две недели, сказали: „Нет, из Киева захотели, чтобы вы заплатили всю сумму из письма“," – вспоминала женщина.После этого адвокат Анжелы долго переписывался с ГНС относительно долга, однако налоговая не отказывалась от своих требований. Наконец, в начале октября 2025 года модель решила обжаловать требования налоговой в суде и подала иск. Однако пока женщина искала справедливость в налоговых расчётах с государством, её саму неожиданно нашли представители правоохранительных органов.На следующий день после того, как женщина подала иск в суд, ей написал знакомый, родственник которого работает в местной полиции. Он свёл Анжелу с этим родственником, и последний написал женщине в мессенджере. Мужчина представился Мирославом Рожко (позже оказалось, что он начальник следственного управления отделения полиции в Городенке) и договорился с Анжелой о встрече на следующее утро. На неё мужчина приехал не сам, а с коллегой Николаем Стойко, заместителем начальника отделения полиции.Первая встреча проходила в автомобиле, позже полицейские несколько раз звонили Анжеле, угрожали ей штрафами в несколько сотен тысяч гривен за "распространение порнографии" в рамках якобы открытого по соответствующей статье (ст. 301 УК Украины) уголовного производства. В конце концов полицейские назвали сумму взятки – тысяча долларов. При этом женщина записала все разговоры, и эти записи были обнародованы на портале ЭП.О вымогательстве взятки полицейскими Анжела сообщила представителям других правоохранительных органов и депутатам Верховной Рады, которые выступают за декриминализацию изготовления взрослого порно. В частности, автору соответствующего законопроекта Ярославу Железняку.По словам собеседников ЭП, ознакомленных с этим делом, после такой огласки Мирослава Рожко и Николая Стойко планировали перевести в боевые подразделения в структуре МВД. Однако затем их отстранили от исполнения служебных обязанностей на время проверки, которая установила, что уголовное производство по ст. 301 Уголовного кодекса Украины Городенковским отделением полиции не начиналось и не расследовалось."Указанные работники из рядов Национальной полиции Украины уволены. Кроме этого, уволен с должности руководитель Городенковского отделения полиции. Материалы происшествия будут направлены в Государственное бюро расследований", – официально сообщили в полиции Ивано-Франковской области 21 октября."Пацаны просто хотели поколядовать у меня, соблазнились моим богатством... Думали, что я упаду на колени и буду ежемесячно давать им „баксы“. Но я сама замутила эту движуху... У меня на сосках была прослушка, поэтому я каждый звонок и встречу с пидо...и записывала. И у меня оказались яйца больше, чем у них двоих. И на колени встали они!" – похвасталась модель. Правда, о судьбе своего иска к ГНС она умолчала, как и о том очевидном факте, что именно налоговики и стали "наводчиками" для полицейских-вымогателей.Читайте также: Их борьба: как на Украине использовали порноактрис для военной пропаганды, и что из этого вышло
Западная Украина за минувшую неделю: самые низкие пенсии в стране и победа порномодели над полицейскими

07:10 26.10.2025
 
Модель платформы OnlyFans из Прикарпатья шантажировали её "эротическими фото" два полицейских начальника. Но женщина оказалась хитрее, записала разговоры – и в результате полицейских уволили со службы.
На Западной Украине традиционно получают самые низкие пенсии
В среду, 22 октября, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) обнародовал данные о размере пенсий по состоянию на начало месяца. Хотя в среднем по стране эта сумма составляет более 6,4 тысячи гривен, однако на Западной Украине пенсионеры получают гораздо меньше. Собственно, именно области региона занимают первые места с конца в рейтинге размера средней пенсии.
Итак, по данным ПФУ, 6436 гривен или 133 евро составляет ныне средняя пенсия на Украине. При этом почти треть украинских пенсионеров – более 3,3 миллиона человек – получает лишь 3340 гривен в месяц. Ещё более 370 тысяч пенсионеров (3,7 %) вообще живут на 2300 гривен в месяц, а 2,1 миллиона (20,3 %) получают 4510 грн. В то же время есть и те, кто получает больше: около 1,5 миллиона человек, или 15 % всех пенсионеров, имеют среднюю выплату 15 750 грн – это примерно 325 евро.
По сравнению с Европой средняя украинская пенсия – одна из самых низких на континенте. Её размер даже ниже, чем в Албании, где пенсионеры в среднем получают 160 евро. В Румынии и Болгарии пенсии составляют от 450 до 550 евро, а в Польше и Чехии – от 800 до 900 евро в месяц.
Самые высокие пенсии на Украине традиционно в Киеве – 8848 грн, что на 37 % больше, чем в среднем по стране. Самые низкие – на Западной Украине: в Тернопольской (4997 грн), Черновицкой (5173 грн) и Закарпатской (5233 грн) областях.
После обнародования этой информации местные комментаторы отметили, что в Буковине и Закарпатье у пенсионеров есть шанс найти подработку в таких растущих сферах, как контрабанда и переправка уклонистов за границу. А вот в аграрной Тернопольской области, не имеющей границ с другими странами, ситуация для пенсионеров на самом деле катастрофическая. Стоит отметить, что Тернопольщина занимает последнее место в рейтинге размера пенсий уже два десятилетия.
Остальные области Западной Украины недалеко ушли от соседей. В Прикарпатье размер средней пенсии составляет 5529 гривен, в Хмельницкой области – 5570, во Львовской – 5885, в Волынской – 5897. Близкой к среднему показателю по Украине является только пенсия в Ровенской области – 6036 грн. Аналитики объясняют это тем, что здесь находится Ровенская атомная электростанция (в городе Вараш), а в Ровно дислоцируется штаб командования "Запад" ВСУ.
Львов не смог стать "Европейской столицей культуры – 2030"
Львов проиграл в конкурсе за звание Европейской столицы культуры в 2030 году. Победителем стал город Никшич (Черногория), с которым Львов соревновался в финале, состоявшемся 21 октября в музее "Дом европейской истории" в Брюсселе.
Статус Европейской столицы культуры присваивается на год двум городам из стран-членов Европейского Союза и одному городу из-за пределов ЕС. Город-победитель имеет возможность продемонстрировать свою культурную жизнь и её развитие при финансовой и организационной поддержке Евросоюза.
Львов участвовал в конкурсе для городов из стран вне ЕС и вышел в финал с черногорским Никшичем. Хотя ныне 58-тысячный Никшич является промышленным центром Черногории, город был основан ещё в IV веке нашей эры на перекрёстке важных балканских дорог, как римское поселение под названием Андерба, и имеет богатую остготскую, славянскую и османскую историю.
В двух отборочных турах – первом в 2024 году и финальном – консультантом Львова был эксперт по культурной политике и развитию городов Роберт Палмер. Он ранее был директором программ двух европейских столиц культуры – Глазго (1990) и Брюсселя (2000) – однако Львову это не помогло.
Перед определением победителей западноукраинский и черногорский города провели для европейского жюри онлайн-экскурсии. Также города-кандидаты представили детальные программы концепций своего культурного развития. Заявка Львова охватывала темы "коллективной и индивидуальной травмы, практик исторической памяти, разнообразия опыта, восстановления через культуру". Похоже, такой депрессивный подход не понравился жюри, которое предпочло заявку Никшича, представлявшую город как синтез культур, направленный в будущее.
Однако уже после голосования, в кулуарах мероприятия, члены жюри говорили, что на их решение прежде всего повлияла ситуация с безопасностью во Львове. То есть люди, от которых зависит выделение грантов ЕС на культурные проекты, не верят в скорейшее прекращение конфликта на Украине и преодоление его последствий до 2030 года – причём даже во Львове, от которого до границы с ЕС меньше 100 километров.
На Прикарпатье модель OnlyFans добилась увольнения двух полицейских
Модель платформы OnlyFans из прикарпатской Городенки публично рассказала детали громкой истории о вымогательстве взятки со стороны полицейских. Женщина утверждает, что её шантажировали "эротическими фото", но она оказалась хитрее, и в результате полицейских уволили со службы.
На своей странице в социальной сети Instagram модель объяснила, что причиной шантажа стали не мифические "нарушения", а её финансовый успех. "Я модель OnlyFans, страница которой в 2022 году заработала 120 тысяч долларов. Этой суммой заинтересовались начальник полиции моего города и его заместитель. Нашли мою фотографию эротического характера и требовали взятку", – написала она 22 октября.
Анжела (имя изменено) – жительница города Городенка Ивано-Франковской области. В 2022 году она зарегистрировала страницу на платформе OnlyFans и начала выкладывать там эротический контент. Сначала женщина работала через OnlyFans-агентство – посредников, администрировавших страницу. За свои услуги последние получали почти 90 % от оборота страницы. "Был менеджер, который занимался всеми делами, а я просто забрасывала контент. У меня не было доступа к странице. За 2022 год страница заработала 120 тысяч долларов, а я с этого имела около 16 тысяч долларов", – рассказала Анжела журналистам киевского издания "Экономическая правда" (ЭП).
Впоследствии женщина прекратила сотрудничество с агентством и наняла менеджера, который администрирует её страницу самостоятельно. Осенью 2024 года Государственная налоговая служба (ГНС) получила информацию об украинках, которые в течение 2020–2022 годов зарабатывали на платформе OnlyFans, и начала рассылать им так называемые "письма счастья", в которых просила задекларировать доходы и уплатить налоги. Такое письмо получила и Анжела.
Однако сумма начисленного налогового обязательства – 18 % налога на доходы физических лиц и 1,5 % военного сбора – превысила сумму полученных ею "на руки" денег. Ведь ГНС фиксирует весь оборот на странице и не учитывает, какую часть этого дохода женщина уплатила посредникам, а какую оставила себе. "Когда пришло письмо от ГНС, я взяла в банке все свои выписки и уплатила налог с того, что приходило на карту. Сначала налоговая всё учла и сказала, что не имеет вопросов, а потом, где-то через две недели, сказали: „Нет, из Киева захотели, чтобы вы заплатили всю сумму из письма“," – вспоминала женщина.
После этого адвокат Анжелы долго переписывался с ГНС относительно долга, однако налоговая не отказывалась от своих требований. Наконец, в начале октября 2025 года модель решила обжаловать требования налоговой в суде и подала иск. Однако пока женщина искала справедливость в налоговых расчётах с государством, её саму неожиданно нашли представители правоохранительных органов.
На следующий день после того, как женщина подала иск в суд, ей написал знакомый, родственник которого работает в местной полиции. Он свёл Анжелу с этим родственником, и последний написал женщине в мессенджере. Мужчина представился Мирославом Рожко (позже оказалось, что он начальник следственного управления отделения полиции в Городенке) и договорился с Анжелой о встрече на следующее утро. На неё мужчина приехал не сам, а с коллегой Николаем Стойко, заместителем начальника отделения полиции.
Первая встреча проходила в автомобиле, позже полицейские несколько раз звонили Анжеле, угрожали ей штрафами в несколько сотен тысяч гривен за "распространение порнографии" в рамках якобы открытого по соответствующей статье (ст. 301 УК Украины) уголовного производства. В конце концов полицейские назвали сумму взятки – тысяча долларов. При этом женщина записала все разговоры, и эти записи были обнародованы на портале ЭП.
О вымогательстве взятки полицейскими Анжела сообщила представителям других правоохранительных органов и депутатам Верховной Рады, которые выступают за декриминализацию изготовления взрослого порно. В частности, автору соответствующего законопроекта Ярославу Железняку.
По словам собеседников ЭП, ознакомленных с этим делом, после такой огласки Мирослава Рожко и Николая Стойко планировали перевести в боевые подразделения в структуре МВД. Однако затем их отстранили от исполнения служебных обязанностей на время проверки, которая установила, что уголовное производство по ст. 301 Уголовного кодекса Украины Городенковским отделением полиции не начиналось и не расследовалось.
"Указанные работники из рядов Национальной полиции Украины уволены. Кроме этого, уволен с должности руководитель Городенковского отделения полиции. Материалы происшествия будут направлены в Государственное бюро расследований", – официально сообщили в полиции Ивано-Франковской области 21 октября.
"Пацаны просто хотели поколядовать у меня, соблазнились моим богатством... Думали, что я упаду на колени и буду ежемесячно давать им „баксы“. Но я сама замутила эту движуху... У меня на сосках была прослушка, поэтому я каждый звонок и встречу с пидо...и записывала. И у меня оказались яйца больше, чем у них двоих. И на колени встали они!" – похвасталась модель. Правда, о судьбе своего иска к ГНС она умолчала, как и о том очевидном факте, что именно налоговики и стали "наводчиками" для полицейских-вымогателей.
Читайте также: Их борьба: как на Украине использовали порноактрис для военной пропаганды, и что из этого вышло
