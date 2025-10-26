https://ukraina.ru/20251026/protiv-nato-es-britanii-i-izrailya-u-irlandii-budet-nesistemnyy-prezident-1070679430.html

Против НАТО, ЕС, Британии и Израиля: у Ирландии будет несистемный президент

В Ирландии происходят события, которые можно назвать ударом под дых европейскому политическому истеблишменту. Президентом этой страны избрана Кэтрин Коннолли – левый независимый кандидат, который резко критикует руководство европейских стран по украинскому вопросу

Характеризуя отношение Североатлантического альянса к России, она назвала его подстрекательством к войне. "НАТО сыграло в этой ситуации отвратительную роль, приблизившись к российской границе и занимаясь разжиганием войны. Ирландия проявила лицемерие на многих уровнях", – говорила Коннолли по поводу украинского кризиса, нарушая все красные линии западного политикума.Будущий ирландский президент призывала не доверять Вашингтону, Лондону и Парижу, заявляя, что их политическая стратегия заключается в "развитии военной промышленности, увеличении количества войн, продолжении и нормализации военных конфликтов ради получения огромных прибылей".Коннолли жёстко критиковала Урсулу фон дер Ляйен, отмечая, что под её руководством Евросоюз "утратил моральные ориентиры" и становится всё более милитаризированным."Ещё в 2018 году она подвергла сомнению ответственность России за отравление российского диссидента и его дочери в Солсбери, заявив, что британское правительство относится к россиянам как к „виновным до тех пор, пока не будет доказано обратное“, а также сравнила недавнее увеличение расходов Германии на оборону с наращиванием нацистами военной мощи", – тревожно пишет газета The Times.Кроме того, Кэтрин Коннолли поддерживает борьбу палестинцев, называя Израиль "геноцидным государством", и выступает за объединение Ирландии, что превращает ирландского политика в принципиального противника Великобритании.Победа этой женщины стала для европейского руководства неприятной неожиданностью. Все полагали, что новым президентом Ирландии станет Джим Гэвин – тренер по гэльскому футболу, кандидат от либеральной партии "Фианна Файл" ("Солдаты Судьбы"). Однако он снял свою кандидатуру в последний момент, запутавшись в личных долгах. И это обеспечило победу Коннолли, которую поддержала влиятельная партия "Шинн Фейн" ("Мы сами").Ирландские избиратели, крайне недовольные политической стратегией Брюсселя, сделали ставку на несистемного левого кандидата. Несмотря на то что представители истеблишмента пытались предотвратить её избрание, мобилизовав местных правых активистов, которые вышли на улицы под антимигрантскими лозунгами и устроили стычки с ирландской полицией."Коннолли является яростной противницей милитаризации Европы, которую она сравнивала с вооружением гитлеровской Германии 1930-х. Что в нынешних условиях объявляется чуть ли не „подыгрыванием России“. Её обещания резко снизить военные расходы Ирландии не на шутку встревожили европейскую прессу. И вдруг – такие мощные, отнюдь не спонтанные беспорядки в Дублине, последствием которых может быть рост недовольства левыми и лично Коннолли. Эдакая мобилизация правого электората накануне важного дня голосования. И кто-то поверит в такие совпадения? Лично мне верится с трудом", – писал в своём телеграм-канале политолог Владимир Корнилов.Однако эти усилия не принесли для местной политической элиты никаких результатов. Кэтрин Коннолли уверенно победила, получив 63,4% голосов – против 29,5% у ее соперницы Хизер Хамфрис от правоконсервативной партии "Фине Гэл" ("Племя ирландцев"). Ирландцы шли на выборы, чтобы проголосовать за того, кто критикует Евросоюз. Потому что социально-экономическая ситуация в этой стране оставляет желать лучшего, и граждане Ирландской Республики обвиняют в этом Брюссель.Экономика Ирландии демонстрирует в последние годы не самые плохие показатели на фоне других европейских стран. Но дело в том, что это обеспечивается притоком спекулятивного капитала, который обогащает дублинских финансистов, в то время как простые ирландцы с трудом сводят концы с концами.По данным организации "Альянс за права детей", более 230 тысяч ирландских подростков живут в настоящей бедности, и данная статистика указывает на примерное количество по-настоящему бедных домохозяйств."Эти дети зачастую вынуждены ложиться спать голодными несколько ночей в неделю, спать в пальто зимой, потому что отопление отключено, или ходить в школу в обуви, которая слишком мала, причиняя боль", – пояснила журналистам исполнительный директор Альянса Таня Уорд.Кэтрин Коннолли будет призывать тратить бюджетные средства на поддержку малоимущих ирландцев, которые поддержали её на выборах – вместо того чтобы отправлять эти деньги Зеленскому. Она полностью разделяет взгляды своего знаменитого однофамильца – социалиста Джеймса Коннолли, борца за независимость Ирландии, расстрелянного британцами в 1916 году, который считал необходимым установить в освобождённой стране социальное равенство.Кроме того, Кэтрин будет прилагать все усилия, чтобы подконтрольная Лондону Северная Ирландия наконец объединилась с Ирландской Республикой, завершая этим продолжительную борьбу с британским колониализмом, которую вели жители "Изумрудного острова".Сейчас это выглядит реальным, потому что в политической жизни Великобритании царит настоящий хаос. Консерваторы и лейбористы утратили доверие избирателей, а наибольшую поддержку имеет националистическая Партия Реформ, победа которой пугает ирландских католиков.Выступающая за объединение партия "Шинн Фейн", представленная в Северной Ирландии и Ирландской Республике, заняла первое место на последних выборах в североирландскую парламентскую ассамблею, опередив Демократическую юнионистскую партию, которая выступает за то, чтобы Ольстер находился под властью британской короны. И это является знаком будущих перемен.В прошлом году представляющая "Шинн Фейн" Мишель О’Нил стала первым министром Северной Ирландии. По данным соцопросов, большинство ольстерских избирателей готовы к объединению Ирландии, и вполне возможно, что избрание Кэтрин станет необходимым катализатором, ускорив этот процесс.Но самым важным является то, что победа Кэтрин Коннолли позволит озвучивать протест против милитаризации Европы на самом высоком уровне. И это несомненно станет проблемой для натовских ястребов.Читайте также: "Мы всё время лезли в Россию". Знаменитый режиссёр и великий музыкант о лицемерии Запада

