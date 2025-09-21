https://ukraina.ru/20250921/my-vs-vremya-lezli-v-rossiyu-znamenityy-rezhissr-i-velikiy-muzykant-o-litsemerii-zapada-1068969946.html

"Мы всё время лезли в Россию". Знаменитый режиссёр и великий музыкант о лицемерии Запада

Выдающийся американский кинорежиссёр Оливер Стоун, трёхкратный обладатель премии "Оскар", создатель легендарных фильмов "Взвод", "Уолл-стрит", "Прирождённые убийцы", сценарист картин "Полуночный экспресс", "Конан-варвар", "Лицо со шрамом", вновь высказался об украинском конфликте.

Это произошло в эфире популярного телешоу британского журналиста Пирса Моргана. Он спросил у Стоуна о его отношении к России и Украине — прекрасно зная о том, что легендарный режиссёр никогда не разделял русофобские предрассудки евроатлантического истеблишмента.Оливер, который считается знатоком современной истории и понимает первопричины украинского кризиса, дал на это развёрнутый и подробный ответ.Разоблачая базовые мифы западной пропаганды, он обвинил в происходящем на Украине американские власти — напоминая, что Америка десятилетиями демонизировала Россию, искусственно создавая из неё образ своего экзистенциального врага. А также отметил, что Украина должна стать нейтральной страной, где больше не будет натовских солдат и нацистских боевиков.Легендарный режиссёр, которому на днях исполнилось 79 лет, может позволить себе говорить то, что думает — не опасаясь, что его засмеют и "отменят".Даже самые отъявленные американские ястребы не решаются упрекнуть его в отсутствии патриотизма, потому что в своё время Оливер Стоун попал по призыву во Вьетнам и воевал в пехоте, получив два ранения и заработав несколько боевых наград — включая "Пурпурное сердце" и "Бронзовую звезду".Стоун сам наблюдал за тем, как в Белом доме поддерживали марионеточных южновьетнамских диктаторов, засыпая их оружием и деньгами. А в итоге эта авантюра закончилась для США унизительным внешнеполитическим поражением и едва не привела к новой мировой войне с применением ядерного оружия.Получив в юности этот драматический жизненный опыт, Оливер Стоун все последующие годы критиковал американскую империалистическую политику в странах Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Восточной Европы и никогда не боялся общаться с принципиальными противниками Вашингтона — для того чтобы донести их мнение до американской аудитории."Поддержал курс президента Венесуэлы Уго Чавеса. Снял три документальных фильма о Фиделе Кастро и документальный сериал “Нерассказанная история США”, которым по факту подтвердил, что в советской газете “Правда” писали правду. В 2016-м спродюсировал документальный фильм “Украина в огне” о событиях “Европейского майдана” на Украине в 2014 году", — напоминает о знаковых вехах в его творческой биографии Захар Прилепин.В мае нынешнего года Оливер Стоун посетил Парад Победы в Москве, чтобы отдать дань уважения Красной Армии, которая восемьдесят лет назад спасла человечество от смертельной угрозы нацизма.В то же время он жёстко высказывается об израильских действиях в секторе Газа, не опасаясь обвинений в антисемитизме — потому что отец режиссёра, урождённый Авраам Луис Сильверстайн, происходил из семьи польских евреев, когда-то бежавших в Америку от погромов. А также предупреждает, что в Белом доме могут решиться на попытку смены власти в Венесуэле."Израиль — это для нас марионеточная армия. Конечно, Трамп их поддерживает. Трамп очень ревностно относится к Израилю. Но также не стоит упускать из виду Венесуэлу, которая по-прежнему является страной с богатыми нефтяными ресурсами, одними из самых больших в мире. Некоторые считают, что это лёгкая и удобная мишень для Трампа. Я молюсь, чтобы это было не так, потому что в этом случае начнётся большая битва", — сказал в этой связи кинорежиссёр.Политические взгляды Стоуна разделяет ещё один знаковый деятель мировой культуры — музыкант Роджер Уотерс, один из основателей британской группы Pink Floyd, проживающий сейчас на территории США.Он публично выступил на митинге протеста против убийства мирных жителей сектора Газа, проходившем возле штаб-квартиры Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке, с участием арабских и еврейских активистов, которые вместе выступают против этой кошмарной бойни."Пора очнуться! Люди планеты, миллионы людей отовсюду, встанут плечом к плечу, чтобы сказать “нет” происходящим сегодня чудовищным преступлениям. И мы, простые люди, сможем заставить американское правительство изменить свой политический курс", — сказал в своём обращении музыкант.Совсем недавно он выступил по видеосвязи на антивоенном митинге в Берлине, организованном партией немецкого политика Сары Вагенкнехт. Уотерс призвал отказаться от безумной милитаризации Европы и потребовал прекратить политическую поддержку бандеровцев, считая это залогом мирного урегулирования на Украине.Западная пресса подвергает его позицию постоянным нападкам — но культовый статус музыканта позволяет ему игнорировать эту травлю, потому что к его мнению прислушивается множество поклонников, принадлежащих к разным поколениям.Голос Стоуна и Уотерса слышен во всём мире, и это придаёт их словам весомое значение, помогая раскрыть реальные причины происходящих сейчас конфликтов.Читайте также: Британия против Льва Яшина. Запад снова использует спорт для войны

