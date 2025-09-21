"Мы всё время лезли в Россию". Знаменитый режиссёр и великий музыкант о лицемерии Запада - 21.09.2025 Украина.ру
"Мы всё время лезли в Россию". Знаменитый режиссёр и великий музыкант о лицемерии Запада
Выдающийся американский кинорежиссёр Оливер Стоун, трёхкратный обладатель премии "Оскар", создатель легендарных фильмов "Взвод", "Уолл-стрит", "Прирождённые убийцы", сценарист картин "Полуночный экспресс", "Конан-варвар", "Лицо со шрамом", вновь высказался об украинском конфликте.
2025-09-21T14:32
2025-09-21T14:32
Это произошло в эфире популярного телешоу британского журналиста Пирса Моргана. Он спросил у Стоуна о его отношении к России и Украине — прекрасно зная о том, что легендарный режиссёр никогда не разделял русофобские предрассудки евроатлантического истеблишмента.Оливер, который считается знатоком современной истории и понимает первопричины украинского кризиса, дал на это развёрнутый и подробный ответ.Разоблачая базовые мифы западной пропаганды, он обвинил в происходящем на Украине американские власти — напоминая, что Америка десятилетиями демонизировала Россию, искусственно создавая из неё образ своего экзистенциального врага. А также отметил, что Украина должна стать нейтральной страной, где больше не будет натовских солдат и нацистских боевиков.Легендарный режиссёр, которому на днях исполнилось 79 лет, может позволить себе говорить то, что думает — не опасаясь, что его засмеют и "отменят".Даже самые отъявленные американские ястребы не решаются упрекнуть его в отсутствии патриотизма, потому что в своё время Оливер Стоун попал по призыву во Вьетнам и воевал в пехоте, получив два ранения и заработав несколько боевых наград — включая "Пурпурное сердце" и "Бронзовую звезду".Стоун сам наблюдал за тем, как в Белом доме поддерживали марионеточных южновьетнамских диктаторов, засыпая их оружием и деньгами. А в итоге эта авантюра закончилась для США унизительным внешнеполитическим поражением и едва не привела к новой мировой войне с применением ядерного оружия.Получив в юности этот драматический жизненный опыт, Оливер Стоун все последующие годы критиковал американскую империалистическую политику в странах Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Восточной Европы и никогда не боялся общаться с принципиальными противниками Вашингтона — для того чтобы донести их мнение до американской аудитории."Поддержал курс президента Венесуэлы Уго Чавеса. Снял три документальных фильма о Фиделе Кастро и документальный сериал “Нерассказанная история США”, которым по факту подтвердил, что в советской газете “Правда” писали правду. В 2016-м спродюсировал документальный фильм “Украина в огне” о событиях “Европейского майдана” на Украине в 2014 году", — напоминает о знаковых вехах в его творческой биографии Захар Прилепин.В мае нынешнего года Оливер Стоун посетил Парад Победы в Москве, чтобы отдать дань уважения Красной Армии, которая восемьдесят лет назад спасла человечество от смертельной угрозы нацизма.В то же время он жёстко высказывается об израильских действиях в секторе Газа, не опасаясь обвинений в антисемитизме — потому что отец режиссёра, урождённый Авраам Луис Сильверстайн, происходил из семьи польских евреев, когда-то бежавших в Америку от погромов. А также предупреждает, что в Белом доме могут решиться на попытку смены власти в Венесуэле."Израиль — это для нас марионеточная армия. Конечно, Трамп их поддерживает. Трамп очень ревностно относится к Израилю. Но также не стоит упускать из виду Венесуэлу, которая по-прежнему является страной с богатыми нефтяными ресурсами, одними из самых больших в мире. Некоторые считают, что это лёгкая и удобная мишень для Трампа. Я молюсь, чтобы это было не так, потому что в этом случае начнётся большая битва", — сказал в этой связи кинорежиссёр.Политические взгляды Стоуна разделяет ещё один знаковый деятель мировой культуры — музыкант Роджер Уотерс, один из основателей британской группы Pink Floyd, проживающий сейчас на территории США.Он публично выступил на митинге протеста против убийства мирных жителей сектора Газа, проходившем возле штаб-квартиры Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке, с участием арабских и еврейских активистов, которые вместе выступают против этой кошмарной бойни."Пора очнуться! Люди планеты, миллионы людей отовсюду, встанут плечом к плечу, чтобы сказать “нет” происходящим сегодня чудовищным преступлениям. И мы, простые люди, сможем заставить американское правительство изменить свой политический курс", — сказал в своём обращении музыкант.Совсем недавно он выступил по видеосвязи на антивоенном митинге в Берлине, организованном партией немецкого политика Сары Вагенкнехт. Уотерс призвал отказаться от безумной милитаризации Европы и потребовал прекратить политическую поддержку бандеровцев, считая это залогом мирного урегулирования на Украине.Западная пресса подвергает его позицию постоянным нападкам — но культовый статус музыканта позволяет ему игнорировать эту травлю, потому что к его мнению прислушивается множество поклонников, принадлежащих к разным поколениям.Голос Стоуна и Уотерса слышен во всём мире, и это придаёт их словам весомое значение, помогая раскрыть реальные причины происходящих сейчас конфликтов.Читайте также: Британия против Льва Яшина. Запад снова использует спорт для войны
"Мы всё время лезли в Россию". Знаменитый режиссёр и великий музыкант о лицемерии Запада

14:32 21.09.2025
 
© ФотоСгенерировано нейросетью
Сгенерировано нейросетью - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© Фото
Александр Савко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Выдающийся американский кинорежиссёр Оливер Стоун, трёхкратный обладатель премии "Оскар", создатель легендарных фильмов "Взвод", "Уолл-стрит", "Прирождённые убийцы", сценарист картин "Полуночный экспресс", "Конан-варвар", "Лицо со шрамом", вновь высказался об украинском конфликте.
Это произошло в эфире популярного телешоу британского журналиста Пирса Моргана. Он спросил у Стоуна о его отношении к России и Украине — прекрасно зная о том, что легендарный режиссёр никогда не разделял русофобские предрассудки евроатлантического истеблишмента.
Оливер, который считается знатоком современной истории и понимает первопричины украинского кризиса, дал на это развёрнутый и подробный ответ.
Разоблачая базовые мифы западной пропаганды, он обвинил в происходящем на Украине американские власти — напоминая, что Америка десятилетиями демонизировала Россию, искусственно создавая из неё образ своего экзистенциального врага. А также отметил, что Украина должна стать нейтральной страной, где больше не будет натовских солдат и нацистских боевиков.
"Вы всё время пытаетесь меня подловить, зная, что я не кривлю душой. Я своего мнения не изменил. Для меня украинский конфликт — это трагедия, спровоцированная Соединёнными Штатами Америки. Мы всё время лезли в Россию, вплоть до прямой интервенции в 1917–1919 годах. Мы без конца пугали ею детей. Только президенты Франклин Рузвельт и Джон Кеннеди взглянули на Россию иначе — и тогда выяснилось, что чем больше доверяешь ты, тем больше доверяют тебе. Доверие между народами работает. А мы всегда относились к ним (русским) как к злобным изгоям. Наши средства массовой информации вели себя по отношению к ним просто гнусно и никогда не отказывались от предубеждённого взгляда. Сказать по правде, когда я слежу за тем, как они подают новости, это повергает меня в уныние. Правда в том, что Украина — коррумпированное государство, которое управляется продажными людьми. Не надо было давать им такие деньги. Мы поддержали их, как в своё время поддержали продажный режим Южного Вьетнама, бессмысленно накачивая деньгами. А Москве надо, чтобы Украина была нейтральной. Без НАТО, без западных военных и украинских ультраправых экстремистов", — рассказал Стоун.
Легендарный режиссёр, которому на днях исполнилось 79 лет, может позволить себе говорить то, что думает — не опасаясь, что его засмеют и "отменят".
Даже самые отъявленные американские ястребы не решаются упрекнуть его в отсутствии патриотизма, потому что в своё время Оливер Стоун попал по призыву во Вьетнам и воевал в пехоте, получив два ранения и заработав несколько боевых наград — включая "Пурпурное сердце" и "Бронзовую звезду".
Стоун сам наблюдал за тем, как в Белом доме поддерживали марионеточных южновьетнамских диктаторов, засыпая их оружием и деньгами. А в итоге эта авантюра закончилась для США унизительным внешнеполитическим поражением и едва не привела к новой мировой войне с применением ядерного оружия.
Получив в юности этот драматический жизненный опыт, Оливер Стоун все последующие годы критиковал американскую империалистическую политику в странах Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Восточной Европы и никогда не боялся общаться с принципиальными противниками Вашингтона — для того чтобы донести их мнение до американской аудитории.
"Поддержал курс президента Венесуэлы Уго Чавеса. Снял три документальных фильма о Фиделе Кастро и документальный сериал “Нерассказанная история США”, которым по факту подтвердил, что в советской газете “Правда” писали правду. В 2016-м спродюсировал документальный фильм “Украина в огне” о событиях “Европейского майдана” на Украине в 2014 году", — напоминает о знаковых вехах в его творческой биографии Захар Прилепин.
В мае нынешнего года Оливер Стоун посетил Парад Победы в Москве, чтобы отдать дань уважения Красной Армии, которая восемьдесят лет назад спасла человечество от смертельной угрозы нацизма.
В то же время он жёстко высказывается об израильских действиях в секторе Газа, не опасаясь обвинений в антисемитизме — потому что отец режиссёра, урождённый Авраам Луис Сильверстайн, происходил из семьи польских евреев, когда-то бежавших в Америку от погромов. А также предупреждает, что в Белом доме могут решиться на попытку смены власти в Венесуэле.
"Израиль — это для нас марионеточная армия. Конечно, Трамп их поддерживает. Трамп очень ревностно относится к Израилю. Но также не стоит упускать из виду Венесуэлу, которая по-прежнему является страной с богатыми нефтяными ресурсами, одними из самых больших в мире. Некоторые считают, что это лёгкая и удобная мишень для Трампа. Я молюсь, чтобы это было не так, потому что в этом случае начнётся большая битва", — сказал в этой связи кинорежиссёр.
Политические взгляды Стоуна разделяет ещё один знаковый деятель мировой культуры — музыкант Роджер Уотерс, один из основателей британской группы Pink Floyd, проживающий сейчас на территории США.
Он публично выступил на митинге протеста против убийства мирных жителей сектора Газа, проходившем возле штаб-квартиры Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке, с участием арабских и еврейских активистов, которые вместе выступают против этой кошмарной бойни.
"Пора очнуться! Люди планеты, миллионы людей отовсюду, встанут плечом к плечу, чтобы сказать “нет” происходящим сегодня чудовищным преступлениям. И мы, простые люди, сможем заставить американское правительство изменить свой политический курс", — сказал в своём обращении музыкант.
Совсем недавно он выступил по видеосвязи на антивоенном митинге в Берлине, организованном партией немецкого политика Сары Вагенкнехт. Уотерс призвал отказаться от безумной милитаризации Европы и потребовал прекратить политическую поддержку бандеровцев, считая это залогом мирного урегулирования на Украине.
Западная пресса подвергает его позицию постоянным нападкам — но культовый статус музыканта позволяет ему игнорировать эту травлю, потому что к его мнению прислушивается множество поклонников, принадлежащих к разным поколениям.
Голос Стоуна и Уотерса слышен во всём мире, и это придаёт их словам весомое значение, помогая раскрыть реальные причины происходящих сейчас конфликтов.
