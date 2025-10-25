"Несистемный". 80 лет со дня рождения Юрия Мешкова - 25.10.2025 Украина.ру
"Несистемный". 80 лет со дня рождения Юрия Мешкова
"Несистемный". 80 лет со дня рождения Юрия Мешкова
25 октября 1945 года родился Юрий Александрович Мешков, которому довелось стать первым и единственным президентом Республики Крым, существовавшей в 1992-95 годах. Он видел "крымскую весну" ещё тогда – в середине 90-х. Увы, тогда Россия не пришла…
2025-10-25T16:00
2025-10-25T16:00
Юрий Мешков появился на свет в городе Синельниково Днепропетровской области. Оттуда его семья перебралась в Симферополь. На полуострове прошли детские и юношеские годы будущего президента. Там в качестве заводского слесаря он начал свой трудовой путь. После срочной военной службы Мешков поступил на юридический факультет МГУ.Молодой юрист вернулся в Крым, где стал следователем в областной прокуратуре. Свойственные борцу с криминалом постоянная готовность рисковать собой и бескомпромиссность во многом определили политический стиль Мешкова.С началом Перестройки выпускник МГУ оставил следственную работу и стал заниматься адвокатской практикой. Параллельно он вёл общественную работу, возглавлял крымское отделение общества "Мемориал"*.События рубежа 80-90-х годов XX века Мешков встретил в статусе юриста частного предприятия и лидера общественной организации "Демократическая Таврида".Уникальность Крымской республики среди государственных образований Новороссии первой волны состояла в том, что её глава не был встроен в партийно-хозяйственную элиту позднего СССР. Первый президент Приднестровской республики Игорь Смирнов, к примеру, в тот же период являлся директором крупного завода. А первый и единственный президент Гагаузской республики Степан Топал руководил дорожно-эксплуатационным управлением.В 1990 году Мешков был избран депутатом Крымского областного совета, который после воссоздания в начале 1991 года Крымской Автономной ССР стал именоваться Верховным Советом Крыма. Активно способствовавший проведению референдума по возрождению автономии депутат Мешков создал Республиканское движение Крыма (РДК). Основной его целью провозглашалось укрепление региональной государственности.Важным эпизодом в жизни будущего президента стали августовские события 1991 года. Вопреки большинству депутатов Крымского Верховного Совета Мешков выступил не на стороне ГКЧП, а властей Российской Советской Федерации. Это обусловило его сближение с Александром Руцким и "патриотической" группой в окружении окружения Бориса Ельцина.В начале 1992 года после распада Советского Союза РДК приступил к сбору подписей за проведение референдума о независимости Республики Крым "в союзе с другими государствами". К апрелю было собрано 246 593 подписей. Что составляло свыше 13% избирателей на полуострове при минимально необходимых 10%.5 мая Верховный Совет Крыма принял "Акт о провозглашении государственной самостоятельности Республики Крым" и проголосовал за проведение референдума. Но уже на следующий день крымский парламент обратился к президенту Украины Леониду Кравчуку с предложением пересмотреть разграничение полномочий между Киевом и Симферополем, которое к тому времени было утверждено украинской стороной и не устраивало крымчан. А 21 мая в условиях начавшихся переговоров с украинской стороной Верховный Совет Крыма отменил акт от 5 мая и наложил мораторий на проведение референдума.По сути, прагматичное руководство регионального парламента во главе со спикером Николаем Багровым использовало деятельность Мешкова по подготовке референдума о независимости для улучшения своих позиций на переговорах с Киевом.Сам же Мешков, настаивая на проведении плебисцита объявил голодовку, которая закончилась его госпитализацией. В 1992-м лидер РДК сумел не допустить переворота в своей организации и возглавил созданную на её основе Республиканскую партию Крыма. В тот же период он пережил покушение на свою жизнь.30 января 1994 года во втором туре выборов президента республики Мешков нанёс поражение Багрову. О политических лозунгах победителя говорит название политического блока, от которого он выдвигался, – "Россия".Сейчас бы итоги тех выборов охарактеризовали бы как победу несистемного политика над региональным политическим истеблишментом. Поражение последнего усугублялось итогами парламентских выборов 1994 года, на которых блок "Россия" получил 57 мандатов из 101-го.По действовавшей на тот момент республиканской конституции Крым считался суверенным государством, находящимся в договорных отношениях с Украиной. Глава республики, чья юрисдикция распространялась и на Севастополь, ввёл своим первым указом на её территории московское время. Заявлялось о необходимости перехода в рублёвую зону, экономической интеграции с Россией, заключения с Москвой военно-политического союза.Но эти задачи могли быть реализованы лишь при поддержке российских властей. Однако в Москве после октябрьских событий 1993 года наступили новые времена, Руцкой утратил пост вице-президента, а поддерживавший крымский ирредентизм Верховный Совет России ушёл в историю. Российское руководство вело борьбу с сепаратизмом в Чечне и Татарстане, поэтому нуждалось в международной поддержке.А власть в Киеве консолидировалась. Политическая элита Украины установила полный контроль над территорией бывшей Украинской ССР.Тот период был очень сложным в истории всех республик Новороссии. К 1993 году было свёрнуто военное присутствие России на юге Бессарабии, в конце следующего года в два раза был сокращён миротворческий контингент в Приднестровье. Москва всячески стимулировала Тирасполь и Комрат к признанию над собой юрисдикции Республики Молдова."Когда возникла сложная ситуация в Крыму, тамошний президент Мешков, его правительство (кстати, большинство в нём составляли "варяги") стали говорить чуть ли не об отделении полуострова от Украины, я позвонил по телефону Борису Николаевичу [Ельцину]. Он абсолютно адекватно понял ситуацию и соответствующим образом отреагировал", – рассказывал о развязке противостояния с пророссийским руководством полуострова президент Украины Леонид Кучма.Игнорируемый ельцинским правительством Мешков стал терять поддержку в парламенте Республики Крым. В 1995 году Верховный Совет Украины отменил крымскую конституцию 1992 года, президентская должность Мешкова упразднялась.Позднее республиканский президент вспоминал, что равнодушие российского руководства для него являлось глубочайшей душевной травмой. В тех условиях он не стал оказывать сопротивления и был отправлен в Россию.В Москве Мешков занимался научной работай и в 2000 году защитил диссертацию кандидата юридических наук по теме "Конституционно-правовой статус Республики Крым". Его научным руководителем был уроженец Одесской области, доктор наук и широко известный правовед Олег Кутафин.Вернуться на родину Мешкову позволило воссоединение Крыма с Россией в 2014 году. Государственных постов в новом субъекте Российской Федерации не занимал, но ряд экспертов считает, что само присутствие на полуострове во время "Крымской весны" первого президента стимулировало региональную политическую элиту быть более решительной в принятии судьбоносных решений по присоединению к России.Скончался Юрий Мешков 29 сентября 2019 года в подмосковном Красногорске, а 2 октября был похоронен в Симферополе.* Признано в России иностранным агентом.
Юрий Мешков появился на свет в городе Синельниково Днепропетровской области. Оттуда его семья перебралась в Симферополь. На полуострове прошли детские и юношеские годы будущего президента. Там в качестве заводского слесаря он начал свой трудовой путь. После срочной военной службы Мешков поступил на юридический факультет МГУ.
Молодой юрист вернулся в Крым, где стал следователем в областной прокуратуре. Свойственные борцу с криминалом постоянная готовность рисковать собой и бескомпромиссность во многом определили политический стиль Мешкова.
С началом Перестройки выпускник МГУ оставил следственную работу и стал заниматься адвокатской практикой. Параллельно он вёл общественную работу, возглавлял крымское отделение общества "Мемориал"*.
События рубежа 80-90-х годов XX века Мешков встретил в статусе юриста частного предприятия и лидера общественной организации "Демократическая Таврида".
Уникальность Крымской республики среди государственных образований Новороссии первой волны состояла в том, что её глава не был встроен в партийно-хозяйственную элиту позднего СССР. Первый президент Приднестровской республики Игорь Смирнов, к примеру, в тот же период являлся директором крупного завода. А первый и единственный президент Гагаузской республики Степан Топал руководил дорожно-эксплуатационным управлением.
В 1990 году Мешков был избран депутатом Крымского областного совета, который после воссоздания в начале 1991 года Крымской Автономной ССР стал именоваться Верховным Советом Крыма. Активно способствовавший проведению референдума по возрождению автономии депутат Мешков создал Республиканское движение Крыма (РДК). Основной его целью провозглашалось укрепление региональной государственности.
Важным эпизодом в жизни будущего президента стали августовские события 1991 года. Вопреки большинству депутатов Крымского Верховного Совета Мешков выступил не на стороне ГКЧП, а властей Российской Советской Федерации. Это обусловило его сближение с Александром Руцким и "патриотической" группой в окружении окружения Бориса Ельцина.
В начале 1992 года после распада Советского Союза РДК приступил к сбору подписей за проведение референдума о независимости Республики Крым "в союзе с другими государствами". К апрелю было собрано 246 593 подписей. Что составляло свыше 13% избирателей на полуострове при минимально необходимых 10%.
5 мая Верховный Совет Крыма принял "Акт о провозглашении государственной самостоятельности Республики Крым" и проголосовал за проведение референдума. Но уже на следующий день крымский парламент обратился к президенту Украины Леониду Кравчуку с предложением пересмотреть разграничение полномочий между Киевом и Симферополем, которое к тому времени было утверждено украинской стороной и не устраивало крымчан. А 21 мая в условиях начавшихся переговоров с украинской стороной Верховный Совет Крыма отменил акт от 5 мая и наложил мораторий на проведение референдума.
По сути, прагматичное руководство регионального парламента во главе со спикером Николаем Багровым использовало деятельность Мешкова по подготовке референдума о независимости для улучшения своих позиций на переговорах с Киевом.
Сам же Мешков, настаивая на проведении плебисцита объявил голодовку, которая закончилась его госпитализацией. В 1992-м лидер РДК сумел не допустить переворота в своей организации и возглавил созданную на её основе Республиканскую партию Крыма. В тот же период он пережил покушение на свою жизнь.
30 января 1994 года во втором туре выборов президента республики Мешков нанёс поражение Багрову. О политических лозунгах победителя говорит название политического блока, от которого он выдвигался, – "Россия".
Сейчас бы итоги тех выборов охарактеризовали бы как победу несистемного политика над региональным политическим истеблишментом. Поражение последнего усугублялось итогами парламентских выборов 1994 года, на которых блок "Россия" получил 57 мандатов из 101-го.
По действовавшей на тот момент республиканской конституции Крым считался суверенным государством, находящимся в договорных отношениях с Украиной. Глава республики, чья юрисдикция распространялась и на Севастополь, ввёл своим первым указом на её территории московское время. Заявлялось о необходимости перехода в рублёвую зону, экономической интеграции с Россией, заключения с Москвой военно-политического союза.
Но эти задачи могли быть реализованы лишь при поддержке российских властей. Однако в Москве после октябрьских событий 1993 года наступили новые времена, Руцкой утратил пост вице-президента, а поддерживавший крымский ирредентизм Верховный Совет России ушёл в историю. Российское руководство вело борьбу с сепаратизмом в Чечне и Татарстане, поэтому нуждалось в международной поддержке.
А власть в Киеве консолидировалась. Политическая элита Украины установила полный контроль над территорией бывшей Украинской ССР.
Тот период был очень сложным в истории всех республик Новороссии. К 1993 году было свёрнуто военное присутствие России на юге Бессарабии, в конце следующего года в два раза был сокращён миротворческий контингент в Приднестровье. Москва всячески стимулировала Тирасполь и Комрат к признанию над собой юрисдикции Республики Молдова.
"Когда возникла сложная ситуация в Крыму, тамошний президент Мешков, его правительство (кстати, большинство в нём составляли "варяги") стали говорить чуть ли не об отделении полуострова от Украины, я позвонил по телефону Борису Николаевичу [Ельцину]. Он абсолютно адекватно понял ситуацию и соответствующим образом отреагировал", – рассказывал о развязке противостояния с пророссийским руководством полуострова президент Украины Леонид Кучма.
Игнорируемый ельцинским правительством Мешков стал терять поддержку в парламенте Республики Крым. В 1995 году Верховный Совет Украины отменил крымскую конституцию 1992 года, президентская должность Мешкова упразднялась.
Позднее республиканский президент вспоминал, что равнодушие российского руководства для него являлось глубочайшей душевной травмой. В тех условиях он не стал оказывать сопротивления и был отправлен в Россию.
В Москве Мешков занимался научной работай и в 2000 году защитил диссертацию кандидата юридических наук по теме "Конституционно-правовой статус Республики Крым". Его научным руководителем был уроженец Одесской области, доктор наук и широко известный правовед Олег Кутафин.
Вернуться на родину Мешкову позволило воссоединение Крыма с Россией в 2014 году. Государственных постов в новом субъекте Российской Федерации не занимал, но ряд экспертов считает, что само присутствие на полуострове во время "Крымской весны" первого президента стимулировало региональную политическую элиту быть более решительной в принятии судьбоносных решений по присоединению к России.
Скончался Юрий Мешков 29 сентября 2019 года в подмосковном Красногорске, а 2 октября был похоронен в Симферополе.
* Признано в России иностранным агентом.
