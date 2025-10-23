"Такая корова нужна самому": Дробницкий объяснил, для чего была нужна идея с "Томагавками" - 23.10.2025 Украина.ру
"Такая корова нужна самому": Дробницкий объяснил, для чего была нужна идея с "Томагавками"
"Такая корова нужна самому": Дробницкий объяснил, для чего была нужна идея с "Томагавками"
"Такая корова нужна самому": Дробницкий объяснил, для чего была нужна идея с "Томагавками"
Инициатива по передаче Украине американских крылатых ракет "Томагавк" являлась спланированной провокацией, целью которой было заставить США напрямую ввязаться в конфликт, однако эта затея не увенчалась успехом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
2025-10-23T05:40
2025-10-23T05:40
Политолог напомнил, как развивалась ситуация с ракетами. "Сколько всего было сказано про "Томагавки" после того, как эту тему вбросили британцы, [спецпосланник США по Украине] Кит Келлог эту идею поддержал, а результат – такая корова нужна самому", — констатировал эксперт.По его словам, "вся идея с "Томагавками" была нужна для того, чтобы поставить Трампа в ситуацию, когда он скажет, все, теперь США участвуют в конфликте". Дробницкий пояснил, что в таком случае "последние ресурсы объединённого Запада бросаются на усиление НАТО, уже не до того, чтобы сделать Америку снова великой".Таким образом, как отметил американист, противники Трампа решают задачу-максимум — "втянуть Соединенные Штаты в конфликт на Украине полностью и сделать так, чтобы США воевали на европейском фланге". Пока же, подытожил собеседник издания, этим планам эффективно противодействует администрация президента США.Полный текст материала "Дмитрий Дробницкий: Беседа с Путиным для Трампа — глоток кислорода, своей стратегии по Украине у него нет" на сайте Украина.ру.Поменяет ли Трамп свое решение по "Томагавкам" — в материале Дениса Рудомётова "Владимир Брутер: Трамп не контролирует Украину, но при этом не хочет выходить из мирного процесса" на сайте Украина.ру.
"Такая корова нужна самому": Дробницкий объяснил, для чего была нужна идея с "Томагавками"

Инициатива по передаче Украине американских крылатых ракет "Томагавк" являлась спланированной провокацией, целью которой было заставить США напрямую ввязаться в конфликт, однако эта затея не увенчалась успехом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Политолог напомнил, как развивалась ситуация с ракетами. "Сколько всего было сказано про "Томагавки" после того, как эту тему вбросили британцы, [спецпосланник США по Украине] Кит Келлог эту идею поддержал, а результат – такая корова нужна самому", — констатировал эксперт.
По его словам, "вся идея с "Томагавками" была нужна для того, чтобы поставить Трампа в ситуацию, когда он скажет, все, теперь США участвуют в конфликте". Дробницкий пояснил, что в таком случае "последние ресурсы объединённого Запада бросаются на усиление НАТО, уже не до того, чтобы сделать Америку снова великой".
Таким образом, как отметил американист, противники Трампа решают задачу-максимум — "втянуть Соединенные Штаты в конфликт на Украине полностью и сделать так, чтобы США воевали на европейском фланге". Пока же, подытожил собеседник издания, этим планам эффективно противодействует администрация президента США.
Полный текст материала "Дмитрий Дробницкий: Беседа с Путиным для Трампа — глоток кислорода, своей стратегии по Украине у него нет" на сайте Украина.ру.
Поменяет ли Трамп свое решение по "Томагавкам" — в материале Дениса Рудомётова "Владимир Брутер: Трамп не контролирует Украину, но при этом не хочет выходить из мирного процесса" на сайте Украина.ру.
