ЕС создает "Белорусскую освободительную армию" по стандартам НАТО

ЕС создает "Белорусскую освободительную армию" по стандартам НАТО

Подготовку захвата власти в Белоруссии вооружённым путём констатировал 23 октября зампред КГБ республики Сергей Теребов в ходе Третьей конференции СНГ по противодействию терроризму и экстремизму.

новости

украина

польша

александр лукашенко

нато

кгб

sputnik

дональд трамп

белоруссия

союзное государство

Выступая на конференции в Душанбе, Теребов указал на существенные риски для нацбезопасности Белоруссии. "В том числе путем создания собственной так называемой Белорусской освободительной армии на территории Евросоюза. По замыслам оппонентов власти, она должна быть сформирована по стандартам НАТО и состоять из трех бригад общей численностью от 9 до 15 тысяч человек", - цитирует Sputnik заявление представителя КГБ Белоруссии.Теребов сообщил, что основой для такой "армии" рассматриваются вооруженные формирования, которые действуют на территориях Украины, Польши и Литвы. В эти формирования входят белорусские граждане, а сами формирования в Белоруссии считают незаконными. Боевой подготовкой их членов по стандартам НАТО руководят бывшие и кадровые военнослужащие стран Запада и Украины с целью вторжения в Белоруссию. Для тренировок используются боевые дроны и стрелковое оружие. В публикации со ссылкой на выступление Теребова сказано, что для этих подразделений сделаны макеты белорусских объектов госуправления, ключевых объектов армии. "Основными элементами обучения таких боевиков является использование БПЛА, в том числе ударных дронов, тактика одиночных и групповых боевых действий в городских условиях, штурм зданий, подготовка к проведению диверсий, терактов. Основа минно-взрывного дела, изготовление самодельных взрывных устройств", - сообщил первый замглавы КГБ Белоруссии.По его словам, вербовка новых членов военизированных формирований идет на Украине, в Польше, Чехии и Прибалтике."На этапе подбора потенциальные бойцы проверяются польскими и украинскими спецслужбами", - отметил Теребов.Он уточнил, что контрразведывательным сопровождением деятельности групп боевиков на Украине занимается СБУ, а практические использование курирует Главное управление разведки Минобороны Украины."Реальный боевой опыт радикалы получают в зоне боевых действий на Украине, в том числе при проведении диверсионных акций и операций с использованием беспилотников. В рядах незаконных вооруженных формирований на территории Украины прошли боевую подготовку в общей сложности свыше одной тысячи радикалов из числа белорусских граждан, большинство из которых в настоящее время находятся в странах Евросоюза, прежде всего в Польше и Литве", - рассказал первый замглавы КГБ Белоруссии.До этого "Белорусская освободительная армия" фигурировала в прессе весной 1997 года. Тогда белорусская русофобская газета "Свобода" опубликовала текст листовки, в котором БОА взяла на себя ответственность за ряд акций с указанием мотива - "борьба с режимом Лукашенко, противодействие имперским устремлениям России аннексировать Белоруссию"."Мы, Белорусская Освободительная Армия, берем на себя ответственность за обстрел российского посольства в Минске вечером 1 апреля, взрыв на газокомпрессорной станции около Крупок в ночь на 28 апреля, подрыв трубы магистрального газопровода в районе Узды утром 30 апреля 1997 г.", - говорилось в листовке.Вскоре после этого упоминания о БОА исчезли из белорусской прессы. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Киев отвергает требования Трампа, США становятся "на тропу войны". Хроника событий на 13:00 23 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

новости, украина, польша, александр лукашенко, нато, кгб, sputnik, дональд трамп, белоруссия, союзное государство, ес, прибалтика, белорусские националисты, белорусская оппозиция, гур моу, главное управление разведки украины (гур), сбу, одкб, снг