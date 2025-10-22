https://ukraina.ru/20251022/v-noyabre-ukraina-zakroet-granitsy--muzhiki-iz-khersona-snova-ruka-moskvynas-ostanetsya-10-millionov-1070437770.html

"В ноябре Украина закроет границы", "Мужики из Херсона": снова "рука Москвы"?Нас останется 10 миллионов

О чём говорят и пишут на Украине и за её пределами блогеры, политики и журналисты?

Европа требует от Украины тотальной мобилизации.Беженцев с Украины начинают возвращать назад.Политики Европы пытаются везде найти "руку Москвы".А на самой Украине прогнозируют демографическую катастрофу.Виновата Москва!Для людей, которые не знакомы с украинской или европейской пропагандой, всё это может показаться странной выдумкой, искажением реальности. И даже, возможно, неправдой.Но именно так всё в причудливом мире западной пропаганды и обстоит: во всём, абсолютно во всём "виновата Москва!"В падении уровня жизни, в финансовых проблемах стран Европы, в том, что народ не хочет выбирать тех, "кого надо" - во всём обвиняют "руку Москвы".Мозги французовПрезидент Франции Макрон вообще договорился до того, что назвал русских "людоедами".За что? За комментарии в соцсетях, с помощью которых они управляют мозгами французских граждан!Если бы это было так просто, то почему бы самому Макрону не повлиять на мозги французов?Как могут "управлять комментарии"? Макрону хорошо было бы взять советский учебник политэкономии и почитать про базис и надстройку.Да, надстройка и базис находятся в диалектическом взаимодействии. Но это не происходит так, как примитивно пытается представить Макрон.Ну а если ты отбираешь у людей социальные блага и делаешь их жизнь невыносимой, то это не комментарии в соцсетях виноваты.И рейтинг Макрона до 14 процентов не "комментарии в соцсетях" снизили (таковы последние данные о рейтинге сегодняшнего президента Франции).А Урсула фон дер Ляйен договорилась до того, что и в наплыве мигрантов в Европу виновата Россия.Каким образом? Русские их завозили туда, что ли?Трудно разобраться в мыслительной эквилибристике знаменитого европейского гинеколога.Логики там точно нет.Но давайте посмотрим, что ещё умудряются запихнуть в обертку "виновата Москва"?Габсбурги и журналистыВот выступает штатный пропагандист и агент английской МИ-6 Христо Грозев*. Известный в мире производитель многочисленных фейков."Журналист-расследователь" и "медиаинвестор", как он себя называет.Больше всего известен своими "расследованиями" "отравления" Скрипалей и Навального.Работал он и в России, владел несколькими радиостанциями.Активно "освещал" такие события, как провокация с малайзийским "Боингом" на Донбассе, майданы на Украине и война на Донбассе, а теперь "освещает" СВО.Имеет разветвленную медиаимперию, в которую входят и радиостанции, и интернет издания, и другие СМИ.Очень интересный факт: Христо Грозев - медиапартнёр Карла Габсбурга-Лотарингского, с которым он дружит со студенческих времён.Карл Габсбург-Лотарингский - сегодняшний глава дома Габсбургов. Наследник всей империи.Габсбурги занимали престол Священной Римской империи с 1438 года, а после её роспуска занимали престол Австрийской империи и Австро-Венгрии до 1918 года.Габсбурги были правителями Чехии, Польши, Венгрии, Хорватии, Португалии, Неаполя, Сицилии и других многочисленных государств. Правили пару лет даже Мексикой.Галиция (вместе с городом Лембергом - Львовом) и Буковина тоже были частью их владений. Сегодня эти территории входят в состав Украины.Карл Габсбург в 2015 году не очень изящно об этом напомнил в интервью украинскому изданию:"В состав империи Гамбургов входила лишь часть Украины. Но мы рассматриваем вашу страну как целостную и европейскую и рады вашей интеграции с ЕС".Разумеется, империи давно нет. И влияние уже не то. Но оно есть. Так называемые "старые семьи Европы" продолжают существовать и продолжают серьёзно влиять на мировые события.Карл Габсбург-Лотарингский - тоже "медиаинвестор".И когда мы читаем "умные мысли" какого-нибудь западного интеллектуала или видим, как журналист и СМИ подают то или иное событие, за этим вполне может стоять фигура "медиаинвестора" из династии Габсбургов.Вот такой, как говорится, постмодерн.Мужчина из Херсона - "провокация Москвы"Но вернёмся к Христо Грозеву, агенту английской разведки и близкому другу дома Габсбургов. Что же он "вбрасывает" сегодня в информпространство?Он сообщает изумлённым слушателям, что 90 процентов мужчин, которые приехали из Херсонской области в Европу - потенциальные преступники.Возможно, даже диверсанты? Подрывники?"Их готовит Москва!" - безапелляционно заявляет Грозев:"Мужики из Херсона, девять из десяти с темным прошлым. Их муштруют в Москве и шлют в Европу. И как им отказать во въезде? Это же дискриминация украинских беженцев получится."Что всё это значит? Откуда взялись "мужики из Херсона", которых "муштруют в Москве"?Это, если кто-то ещё не понял, новая линия пропаганды.Давайте-ка мы соберём этих украинских мужиков и отправим их назад на Украину. Воевать, конечно.Габсбурги хотят продолжения войны.Возвращайтесь на Украину!Кстати, вот свежие данные опроса в Германии.Сообщает газета "Бильд":70 процентов граждан Германии выступают против выплаты пособий украинским беженцам.Опрос проводил институт INSA по заказу "Бильд".62 процента опрошенных жителей Германии считают, что мужчины, пригодные к военной службе, должны вернуться на Украину.Опрос проводился 16-17 октября, опрошены были 1003 человека.Наверное, эти данные не совсем репрезентативные. И наверное, решение будут принимать власти Германии не в результате опросов населения.Но это - тревожный звонок для миллионов украинских мужчин призывного возраста.Выступил премьер Баварии Маркус Зедер и сказал, что "нигде в мире украинцам не платят столько, сколько в Германии".Поэтому, мол, они так плохо и лениво устраиваются на работу. Надо отменить пособие. А, может, и вернуть их на родину?Всё понятно. Готовится почва, формируется общественное мнение (а его и не надо формировать, немцы в своей массе и так недовольны миллионами беженцев, которые сидят на их шее).Всеобщая мобилизацияЧто всё это значит вообще?Это "прогрев" начала всеобщей мобилизации на Украине.Граждане Украины призывного возраста, за вами будет идти охота везде. И в Европе, и на Украине.Из Европы будут отправлять на войну: "Шнелле, укровоин, шнелле!"Особенно, конечно, вот этих "мужиков из Херсона". Это же поголовно "агенты Москвы"!Так что больше других в опасности жители русскоязычных регионов Украины, уехавшие в Европу.Всего в Европе 6,3 миллиона украинцев. Из них два или полтора миллиона мужчин призывного возраста. Попали они туда правдами и неправдами, через взятки, подкуп и мутное "решалово", через тропы контрабандистов и речку Тиса.И теперь они - огромный "запас" для "Зе" - мобилизации".А они думали - "спаслись от войны"?Но нет. Габсбурги, Грозев и Зеленский хотят продолжать.На Украине, как сообщают местные телеграм-каналы, ожидается "охота на СЗЧ", то есть на тех, кто бежал с фронта или из ТЦК, учебки и других мест заключения украинских мужчин.Таких примерно 300 тысяч, по данным украинских ведомств. На самом деле, намного больше, так как это данные только тех, кто вошел в официальную отчётность. Таких может быть 500 тысяч человек или даже больше.На них будет объявлена охота.Обязательно начнётся мобилизация женщин (она уже частично идёт).Странно, что "правдолюб" Грозев не замечает того, что Украина уже превратилась в концлагерь. Но нет, ничего странного. У "медиаинвестора" - совершенно другие задачи.Его цели - загнать на войну вот этих "мужиков из Херсона" .В ноябре закроют границыБывший народный депутат Игорь Мосийчук** призывает: люди, бегите с Украины, пока это возможно! Так как в ноябре режим Зеленского закроет границы полностью, для всех.Это очень возможно. Зеленский сегодня находится в ловушке. Он не может остановить войну. И не только потому, что моментально потеряет власть.Этого требуют от него европейские политики.Недавно на форуме по безопасности, который проходил в Варшаве, политики сформулировали требования к Зеленскому.Он должен начать тотальную мобилизацию. И любым способом увеличить численность армии.Включая и возвращение мужчин призывного возраста из-за рубежа.А также требуют понизить мобилизационный возраст и закрыть границы!Только в этом случае его режим будет получать финансовую и военную поддержку от европейских стран.Но тотальная мобилизация означает, что рейтинг на выборах у Зеленского становится практически нулевым.Значит, выборов не будет?10 миллионовА что же будет на самой Украине?Внештатный советник Офиса президента и бывший министр развития экономики Украины Тимофей Милованов:- Мой пессимистический прогноз: нас останется 10 миллионов.Кроме того, Украине, по его мнению, будет нужно 10 миллионов мигрантов!Иначе экономическое будущее у Украины отсутствует.Но что же это будет за страна? И как будет называться её население?Подробнее о том, как Украину планируют заселить мигрантами - в статье Павла Котова ""Невероятный апгрейд". Какой будет Украина без украинцев"*В РФ признан иноагентом**Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

