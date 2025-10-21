https://ukraina.ru/20251021/eks-glavu-ukrenergo-zapodozrili-v-prisvoenii-sredstv-goskompanii-ego-obyskivaet-gbr-1070428463.html
Экс-главу "Укрэнерго" заподозрили в присвоении средств госкомпании, его обыскивает ГБР
Государственное бюро расследований проводит обыски у экс-главы национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, передает 21 октября телеграм-канал Украина.ру
"Следственные действия проводят по факту злоупотребления служебным положением и завладенем средствами государственной компании", - пишет "Экономическая правда".Издание уточняет, что речь идет о завышении объемов рубки леса и стоимости подрядных работ при прокладке энергомагистралей. Обыски также проходят в "Укрэнерго" и в помещениях подрядной организации.Курицкого уволили с должности главы национальной энергетической компании "Укрэнерго" в сентябре 2024 года. Украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники сообщала, что такое решение было принято из-за ненадлежащей защиты энергообъектов.Летом прошлого года Высший антикоррупционный суд Украины постановил возбудить уголовное дело против Кудрицкого по подозрению во взяточничестве.Издание "Инсайдер" позже сообщило, что экс-глава "Укрэнерго" якобы выехал в Польшу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
14:57 21.10.2025 (обновлено: 14:58 21.10.2025)
"Следственные действия проводят по факту злоупотребления служебным положением и завладенем средствами государственной компании", - пишет "Экономическая правда".
Издание уточняет, что речь идет о завышении объемов рубки леса и стоимости подрядных работ при прокладке энергомагистралей.
Обыски также проходят в "Укрэнерго" и в помещениях подрядной организации.
"Надо же на кого-то потери списать — ведь ВС РФ претензии не принимают", - сыронизировал наш канал.
Курицкого уволили с должности главы национальной энергетической компании "Укрэнерго" в сентябре 2024 года. Украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники сообщала, что такое решение было принято из-за ненадлежащей защиты энергообъектов.
Летом прошлого года Высший антикоррупционный суд Украины постановил возбудить уголовное дело против Кудрицкого по подозрению во взяточничестве.
Издание "Инсайдер" позже сообщило, что экс-глава "Укрэнерго" якобы выехал в Польшу.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.