Экс-главу "Укрэнерго" заподозрили в присвоении средств госкомпании, его обыскивает ГБР

Государственное бюро расследований проводит обыски у экс-главы национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, передает 21 октября телеграм-канал Украина.ру

"Следственные действия проводят по факту злоупотребления служебным положением и завладенем средствами государственной компании", - пишет "Экономическая правда".Издание уточняет, что речь идет о завышении объемов рубки леса и стоимости подрядных работ при прокладке энергомагистралей. Обыски также проходят в "Укрэнерго" и в помещениях подрядной организации.Курицкого уволили с должности главы национальной энергетической компании "Укрэнерго" в сентябре 2024 года. Украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники сообщала, что такое решение было принято из-за ненадлежащей защиты энергообъектов.Летом прошлого года Высший антикоррупционный суд Украины постановил возбудить уголовное дело против Кудрицкого по подозрению во взяточничестве.Издание "Инсайдер" позже сообщило, что экс-глава "Укрэнерго" якобы выехал в Польшу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

