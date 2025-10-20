НАБУ и САП подозревают главу облсовета и его жену-нардепа в криминальных сверхдоходах - 20.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251020/nabu-i-sap-podozrevayut-o-podozrevayut-glavu-oblsoveta-i-ego-zhenu-nardepa-v-kriminalnykh-sverkhdokhodakh-1070382950.html
НАБУ и САП подозревают главу облсовета и его жену-нардепа в криминальных сверхдоходах
НАБУ и САП подозревают главу облсовета и его жену-нардепа в криминальных сверхдоходах - 20.10.2025 Украина.ру
НАБУ и САП подозревают главу облсовета и его жену-нардепа в криминальных сверхдоходах
Большие незадекларированные доходы обнаружили у украинских слуг народа следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом 20 октября сооьщила САП.
2025-10-20T17:35
2025-10-20T18:11
новости
украина
сап
набу
автомобили
недвижимость
коррупция
антикоррупционеры
расследование
криминал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1b/1066026927_0:25:480:295_1920x0_80_0_0_0bf87e6ff71f3c977080534a4e882eca.jpg
НАБУ и САП сообщили о подозрении в декларировании недостоверных сведений председателю областного совета и его супруге – народному депутату Украины IX созыва. Их деятельность квалифицирована по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.В ходе расследования установлено, что должностное лицо и его жена не внесли в свои ежегодные декларации за 2021–2023 годы сведения об имеющемся имуществе на сумму более 8 млн грн (почти $200 тыс).Прокурор САП по материалам НАБУ подал в суд иск о признании необоснованными активов супругов на сумму почти 5 млн грн (более $120 тыс) и их взыскании в доход государства."Выяснилось, что глава облсовета и его супруга – народный депутат в 2021–2024 годах приобрели имущества почти на 5 млн грн, среди которого – апартаменты и два автомобиля Audi SQ8 (2021 и 2024 годов выпуска).Однако, проанализировав доходы и расходы семьи, установлена ​​невозможность приобрести эти активы за счет законных источников", - заявили в САП.Следствие продолжается.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Недовольство Зеленского, провалы ВСУ и успехи россиян. Хроника событий на 13:00 20 октября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1b/1066026927_27:0:454:320_1920x0_80_0_0_60e5a6efd8c5b339c07f9adca079b151.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сап, набу, автомобили, недвижимость, коррупция, антикоррупционеры, расследование, криминал, верховная рада
Новости, Украина, САП, НАБУ, автомобили, Недвижимость, коррупция, антикоррупционеры, Расследование, криминал, Верховная Рада

НАБУ и САП подозревают главу облсовета и его жену-нардепа в криминальных сверхдоходах

17:35 20.10.2025 (обновлено: 18:11 20.10.2025)
 
© Фото"Картонный майдан"
Картонный майдан - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Большие незадекларированные доходы обнаружили у украинских слуг народа следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом 20 октября сооьщила САП.
НАБУ и САП сообщили о подозрении в декларировании недостоверных сведений председателю областного совета и его супруге – народному депутату Украины IX созыва. Их деятельность квалифицирована по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.
В ходе расследования установлено, что должностное лицо и его жена не внесли в свои ежегодные декларации за 2021–2023 годы сведения об имеющемся имуществе на сумму более 8 млн грн (почти $200 тыс).
Прокурор САП по материалам НАБУ подал в суд иск о признании необоснованными активов супругов на сумму почти 5 млн грн (более $120 тыс) и их взыскании в доход государства.
"Выяснилось, что глава облсовета и его супруга – народный депутат в 2021–2024 годах приобрели имущества почти на 5 млн грн, среди которого – апартаменты и два автомобиля Audi SQ8 (2021 и 2024 годов выпуска).Однако, проанализировав доходы и расходы семьи, установлена ​​невозможность приобрести эти активы за счет законных источников", - заявили в САП.
Следствие продолжается.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Недовольство Зеленского, провалы ВСУ и успехи россиян. Хроника событий на 13:00 20 октября.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСАПНАБУавтомобилиНедвижимостькоррупцияантикоррупционерыРасследованиекриминалВерховная Рада
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:27Рубио готовится к встрече с Лавровым, ЕС не хватает снарядов для ВСУ. Новости к 18.30
18:22В Вене скоро закроется последний центр приёма украинских беженцев Quartier Schlossberg
18:12Выяснились подробности удара по Павлоградскому заводу
18:04Что поменял звонок Путина и покушались ли на Джей Ди Вэнса в Калифорнии — Шишкин
17:57ВСУшники в отпуске разогнали целый эскадрон Зеленского
17:54Станислав Крапивник: Я отказался от американского гражданства и хотел бы служить в армии России
17:50Военкор рассказал о боях в Красноармейске
17:42МИД РФ сообщил о содержании разговора Лаврова с госсекретарем США Рубио
17:37Зеленский: Ярмарка тщеславия
17:35НАБУ и САП подозревают главу облсовета и его жену-нардепа в криминальных сверхдоходах
17:10Убийством колумбийских рыбаков Трамп хочет показать Латинской Америке, кто в доме хозяин
17:02Дыхательная гимнастика и звезды: что осталось в арсенале Киева для утешения населения
16:59Зеленский ищет поддержку после встречи в Вашингтоне. В ЕС готовят новые сценарии продолжения конфликта
16:55ВС РФ продвигаются на Херсонском направлении
16:45"Заднего двора" больше нет. Почему США вступили в конфликт с Колумбией
16:41Немецкий журнал продемонстрировал, как выглядят территориальные потери Украины
16:31"Переломаю ему ноги!" — румынский евродепутат стращает Зеленского
16:25Премьер Баварии — молодым украинцам: оставайтесь служить на родине
16:14Зеленский репостнул видео украинской модели 18+
16:09ВС РФ поразили обогатительную фабрику ДТЭК в Днепропетровской области
Лента новостейМолния