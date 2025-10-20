https://ukraina.ru/20251020/nabu-i-sap-podozrevayut-o-podozrevayut-glavu-oblsoveta-i-ego-zhenu-nardepa-v-kriminalnykh-sverkhdokhodakh-1070382950.html
НАБУ и САП подозревают главу облсовета и его жену-нардепа в криминальных сверхдоходах
Большие незадекларированные доходы обнаружили у украинских слуг народа следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом 20 октября сооьщила САП.
НАБУ и САП сообщили о подозрении в декларировании недостоверных сведений председателю областного совета и его супруге – народному депутату Украины IX созыва. Их деятельность квалифицирована по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.В ходе расследования установлено, что должностное лицо и его жена не внесли в свои ежегодные декларации за 2021–2023 годы сведения об имеющемся имуществе на сумму более 8 млн грн (почти $200 тыс).Прокурор САП по материалам НАБУ подал в суд иск о признании необоснованными активов супругов на сумму почти 5 млн грн (более $120 тыс) и их взыскании в доход государства."Выяснилось, что глава облсовета и его супруга – народный депутат в 2021–2024 годах приобрели имущества почти на 5 млн грн, среди которого – апартаменты и два автомобиля Audi SQ8 (2021 и 2024 годов выпуска).Однако, проанализировав доходы и расходы семьи, установлена невозможность приобрести эти активы за счет законных источников", - заявили в САП.Следствие продолжается.
17:35 20.10.2025 (обновлено: 18:11 20.10.2025)
Большие незадекларированные доходы обнаружили у украинских слуг народа следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом 20 октября сооьщила САП.
НАБУ и САП сообщили о подозрении в декларировании недостоверных сведений председателю областного совета и его супруге – народному депутату Украины IX созыва. Их деятельность квалифицирована по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.
В ходе расследования установлено, что должностное лицо и его жена не внесли в свои ежегодные декларации за 2021–2023 годы сведения об имеющемся имуществе на сумму более 8 млн грн (почти $200 тыс).
Прокурор САП по материалам НАБУ подал в суд иск о признании необоснованными активов супругов на сумму почти 5 млн грн (более $120 тыс) и их взыскании в доход государства.
"Выяснилось, что глава облсовета и его супруга – народный депутат в 2021–2024 годах приобрели имущества почти на 5 млн грн, среди которого – апартаменты и два автомобиля Audi SQ8 (2021 и 2024 годов выпуска).Однако, проанализировав доходы и расходы семьи, установлена невозможность приобрести эти активы за счет законных источников", - заявили в САП.
