НАБУ и САП подозревают главу облсовета и его жену-нардепа в криминальных сверхдоходах

НАБУ и САП подозревают главу облсовета и его жену-нардепа в криминальных сверхдоходах

НАБУ и САП подозревают главу облсовета и его жену-нардепа в криминальных сверхдоходах

Большие незадекларированные доходы обнаружили у украинских слуг народа следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом 20 октября сооьщила САП.

2025-10-20T17:35

2025-10-20T17:35

2025-10-20T18:11

НАБУ и САП сообщили о подозрении в декларировании недостоверных сведений председателю областного совета и его супруге – народному депутату Украины IX созыва. Их деятельность квалифицирована по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.В ходе расследования установлено, что должностное лицо и его жена не внесли в свои ежегодные декларации за 2021–2023 годы сведения об имеющемся имуществе на сумму более 8 млн грн (почти $200 тыс).Прокурор САП по материалам НАБУ подал в суд иск о признании необоснованными активов супругов на сумму почти 5 млн грн (более $120 тыс) и их взыскании в доход государства."Выяснилось, что глава облсовета и его супруга – народный депутат в 2021–2024 годах приобрели имущества почти на 5 млн грн, среди которого – апартаменты и два автомобиля Audi SQ8 (2021 и 2024 годов выпуска).Однако, проанализировав доходы и расходы семьи, установлена ​​невозможность приобрести эти активы за счет законных источников", - заявили в САП.Следствие продолжается.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Недовольство Зеленского, провалы ВСУ и успехи россиян. Хроника событий на 13:00 20 октября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

2025

Новости

