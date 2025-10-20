https://ukraina.ru/20251020/my-otdali-nashikh-detey-na-otkup-i-rasterzanie-nashim-vragam-eksperty-i-politiki-o-situatsii-na-ukraine-1070335911.html

"Мы отдали наших детей на откуп и растерзание нашим врагам". Эксперты и политики о ситуации на Украине

"Мы отдали наших детей на откуп и растерзание нашим врагам". Эксперты и политики о ситуации на Украине - 20.10.2025 Украина.ру

"Мы отдали наших детей на откуп и растерзание нашим врагам". Эксперты и политики о ситуации на Украине

В украинском экспертном сообществе обсуждают важность информационного и воспитательного фронта и опасные последствия недооценки этой важности. Думают и над тем, почему все серверы органов украинской власти сейчас находятся в Польше.

2025-10-20T10:38

2025-10-20T10:38

2025-10-20T10:38

украина

польша

вашингтон

владимир зеленский

дональд трамп

снежана егорова

нато

верховная рада

рпц

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0b/1058033142_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_16dfc287bf0ac536d24b011ce14d197b.jpg

Критично оценивать информацию призвала вынужденно покинувшая страну известная украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова. Она в очередном выпуске своего видеоблога напомнила старый тезис - "если хочешь победить врага, воспитай его детей". И добавила: "Ужас заключается в том, что наши дети уже воспитаны нашими врагами".По словам телеведущей, если нормальные люди будут просто наблюдать за происходящем на информационном и воспитательном поле, то в конечном счёте проиграют."Нас ещё достаточно много, русских советских людей, огромное количество, нас ещё по-прежнему большинство. Но из-за того, что мы сами себя предали и своих детей мы уже воспитывали… точнее, отдали на откуп, на растерзание, на воспитание вообще нашим врагам, мы будем наблюдать, как угасает наше сознание. Потому что враги настроены серьёзно, они не собираются сдаваться. Они не собираются договариваться", - сказала Егорова.Она подчеркнула, что верить врагу ни в чём нельзя (а мы часто верили и верим - но вот теперь теперь видим и ощущаем на себе последствия собственной доверчивости). Детей практически потеряли, потому что не понимали, откуда грозит опасность — а детям годами вливали в головы яды в виде намеренно искажённой истории, ложных смыслов и пр. В общем, привет пособнику нацистов Соросу, привет Ротшильдам, привет ультраглобалистам и "букингемским крысам".Присягнувший сатанистам Зеленский сейчас попытается усыпить бдительность российского руководства, в котором есть люди из того же советского (или бывшего советского) большинства, но на самом деле эти силы ада намерены устроить на территории Украины такую же вечную войну "по первому требованию", какая идёт на Ближнем Востоке, считает Егорова."Вот это всё хотя сделать со славянским народом, сделать с украинскими детьми", - предостерегла она, напомнив, в каком духе этих детей сейчас воспитывают уже с детсада. Ведущая подчеркнула, что для неё открытым остаётся вопрос — сможем ли справиться, осознаём ли мы вообще, где враг?Если быть честными, то... ответа нет. Жизнь покажет. Но всё больше людей начинают понимать, что они обмануты, сказала Егорова.Продолжают эксперты обсуждать и итоги встречи в Белом доме Дональда Трампа и Зеленского. Сходятся на том, что этот визит был для Зеленского провальным (впрочем, о содержании беседы в ходе закрытой части этой встречи нам вряд ли расскажут).При этом Зеленский не готов ни к каким компромиссам, считает экс-депутат Верховной Рады, политический аналитик Олег Царёв. Такой вывод он сделал по итогам пресс-конференции главы киевского режима в Вашингтоне. Зеленского спросили, на какие конкретные уступки он готов пойти ради завершения войны, может ли Киев отказаться от идеи вступления в НАТО. Тот ответил, что место Украины определят союзники."А ведь вопрос о том, что Украина не вступит в НАТО — это даже не компромисс. Это решенный вопрос, по которому уже нет споров. И то Зеленский не готов признать, что Украина не вступит в НАТО. А по всем остальным вопросам? Вопросы признания территорий, русского языка, РПЦ и так далее", - написал аналитик в своём телеграм-канале. И сделал вывод: "Зеленский не готов договариваться. Никак и ни о чём".Но, может быть, договариваться придётся уже не Зеленскому?Если Зеленский и правда поверил, что теперь они с Трампом - лучшие друзья, то после этой встречи у него появилась масса поводов подумать об этом ещё раз, считает украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян. По её мнению, "безусловно, США и дальше будут поддерживать Салорейх (так она называет киевский режим — ред.) в войне против России, но лично к Зелебобусу (так она именует Зеленского — ред.) Трамп определённо не испытывает ничего кроме плохо скрываемого презрения".Впрочем, для украинцев, вынужденных сегодня воевать и гибнуть за чужие интересы, это мало что меняет.Находящийся в киевском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский отметил в своём блоге, что на этот раз "европолитики" (назвал он их по-другому — ред.) не приехали поддержать Зеленского в Овальном кабинете. И что там произошло? Нардеп полагает, что "Трамп разыграл мастерский гамбит - заманил зеленского (эту фамилию политик принципиально пишет с маленькой буквы — ред.) в Вашингтон под обещания “tomahawks” и санкций, а в итоге заставил в очередной раз выслушивать требования Путина, переданные по телефону".По мнению нардепа, "окучивание" Зеленского стало просто дорожкой к разговору Трампа с Путиным, а теперь и к встрече с ним - "а "томагавки" были нужны исключительно как элемент для подъема градуса и пояснения необходимости этой встречи".Дубинский, по всей видимости, не уверен в том, что Зеленский продержится долго. Он обратил внимание ещё на одно обстоятельство, а именно на то, что все серверы органов украинской власти сейчас находятся в Польше."Якобы в целях безопасности, но на самом деле - не той, о которой вы подумали, - написал нардеп. - Потеря власти зеленским будет сопровождаться расследованиями, но документы из баз получить будет невозможно - в Украине их нет, а Польша не выдаст, так как в этих документах зафиксированы хищения на многие миллиарды долларов и евро. Это гарантия не проведения аудита после войны - европейцы выучили урок захвата архивов нацистов СССР, Британием и США".На эту тему — Елена Маркосян: Встреча с Трампом показала — Зеленский "на растяжке", до 2026 года доживет с трудом Подробнее о происходящем на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Российский "крот" в СБУ и план замены украинцев на африканцев. Эксперты и политики о ситуации на Украине"

украина

польша

вашингтон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

украина, польша, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп, снежана егорова, нато, верховная рада, рпц, эксклюзив