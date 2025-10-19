https://ukraina.ru/20251019/kak-zelenskiy-postradaet-ot-gneva-trampa-gasparyan-o-posledstviyakh-ot-vranya-vlastey-ukrainy-1070317649.html
Как Зеленский пострадает от гнева Трампа: Гаспарян о последствиях от вранья властей Украины
Как Зеленский пострадает от гнева Трампа: Гаспарян о последствиях от вранья властей Украины - 19.10.2025 Украина.ру
Как Зеленский пострадает от гнева Трампа: Гаспарян о последствиях от вранья властей Украины
Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян в эфире Украина.ру объяснил, что будет делать Трамп с Зеленским, когда... Украина.ру, 19.10.2025
2025-10-19T10:13
2025-10-19T10:13
2025-10-19T10:13
новости
трамп и зеленский
общественная палата
дональд трамп
россия
украина
владимир зеленский
украина.ру
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/13/1070317268_0:313:720:718_1920x0_80_0_0_b245f056b9105eec2c0730af09ba954f.jpg
Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян в эфире Украина.ру объяснил, что будет делать Трамп с Зеленским, когда убедится, что Украина его обманула. *В материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистовВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/13/1070317268_0:245:720:785_1920x0_80_0_0_1a338dd9231f9f6c2c1dc4c37180944d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, трамп и зеленский, общественная палата, дональд трамп, россия, украина, владимир зеленский, украина.ру, видео, видео
Новости, Трамп и Зеленский, общественная палата, Дональд Трамп, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Украина.ру, Видео