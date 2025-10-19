https://ukraina.ru/20251019/kak-zelenskiy-postradaet-ot-gneva-trampa-gasparyan-o-posledstviyakh-ot-vranya-vlastey-ukrainy-1070317649.html

Как Зеленский пострадает от гнева Трампа: Гаспарян о последствиях от вранья властей Украины

Как Зеленский пострадает от гнева Трампа: Гаспарян о последствиях от вранья властей Украины - 19.10.2025 Украина.ру

Как Зеленский пострадает от гнева Трампа: Гаспарян о последствиях от вранья властей Украины

Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян в эфире Украина.ру объяснил, что будет делать Трамп с Зеленским, когда... Украина.ру, 19.10.2025

Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян в эфире Украина.ру объяснил, что будет делать Трамп с Зеленским, когда убедится, что Украина его обманула. *В материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистовВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

