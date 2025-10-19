Как Зеленский пострадает от гнева Трампа: Гаспарян о последствиях от вранья властей Украины - 19.10.2025 Украина.ру
Как Зеленский пострадает от гнева Трампа: Гаспарян о последствиях от вранья властей Украины
Как Зеленский пострадает от гнева Трампа: Гаспарян о последствиях от вранья властей Украины - 19.10.2025
Как Зеленский пострадает от гнева Трампа: Гаспарян о последствиях от вранья властей Украины
Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян в эфире Украина.ру объяснил, что будет делать Трамп с Зеленским, когда... Украина.ру, 19.10.2025
Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян в эфире Украина.ру объяснил, что будет делать Трамп с Зеленским, когда убедится, что Украина его обманула. *В материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Как Зеленский пострадает от гнева Трампа: Гаспарян о последствиях от вранья властей Украины

10:13 19.10.2025
 
Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян в эфире Украина.ру объяснил, что будет делать Трамп с Зеленским, когда убедится, что Украина его обманула.
*В материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
