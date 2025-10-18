https://ukraina.ru/20251018/zaluzhnyy-pobezhdaet-vsekh-a-zelenskiy-proigryvaet-budanovu-ischenko-o-feykovykh-oprosakh-na-ukraine-1070272556.html

"Залужный побеждает всех, а Зеленский проигрывает Буданову*": Ищенко о фейковых опросах на Украине

Никому не известное PR-агентство, зарегистрированное в обычной киевской хрущёвке в Дарницком районе, опубликовало результаты социологического исследования, где якобы Залужный побеждает всех политиков, а Зеленский проигрывает даже Буданову. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

"Некое никому не ведомое PR-агентство "Первая рейтинговая система", зарегистрированное в левобережной киевской хрущёвке, в Дарницком районе, на проспекте Мира, 15 А, опубликовало результат своего "социологического исследования"", — описывает украинский источник информации Ищенко.Эксперт уточняет, что это агентство "пару раз уже засветившееся в качестве сливного бачка нужной кому-то "информации", что указывает на его систематическое использование для политических заказов."Результат потрясает: на любых выборах [посол Украины в Британии, экс-главком ВСУ Валерий] Залужный [якобы] побеждает всех, а [Владимир] Зеленский проигрывает даже террористу [начальник ГУР МО Украины Кириллу] Буданову", — иронично комментирует эксперт результаты этого опроса.При этом аналитик обращает внимание на избирательность исследования: "Другие политики почему-то исследователей не заинтересовали", что свидетельствует о целевом характере вброса против действующей власти."При том, что на Украине о президентских амбициях заявляют не только [киевский мэр Виталий] Кличко и [экс-президент Украины Петр] Порошенко*, но не Залужный, не Буданов и даже не Зеленский", — заключил собеседник издания.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Киев: "мирные планы" в ожидании западной помощи в войне" на сайте Украина.ру.Другое мнение о предстоящей схватке политиков Украины на выборах - в статье Михаила Павлива "Все против всех и все против Зеленского. До мира далеко, но Украина активно готовится к выборам".* Внесен в список экстремистов и террористов

