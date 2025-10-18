"Залужный побеждает всех, а Зеленский проигрывает Буданову*": Ищенко о фейковых опросах на Украине - 18.10.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251018/zaluzhnyy-pobezhdaet-vsekh-a-zelenskiy-proigryvaet-budanovu-ischenko-o-feykovykh-oprosakh-na-ukraine-1070272556.html
"Залужный побеждает всех, а Зеленский проигрывает Буданову*": Ищенко о фейковых опросах на Украине
"Залужный побеждает всех, а Зеленский проигрывает Буданову*": Ищенко о фейковых опросах на Украине - 18.10.2025 Украина.ру
"Залужный побеждает всех, а Зеленский проигрывает Буданову*": Ищенко о фейковых опросах на Украине
Никому не известное PR-агентство, зарегистрированное в обычной киевской хрущёвке в Дарницком районе, опубликовало результаты социологического исследования, где якобы Залужный побеждает всех политиков, а Зеленский проигрывает даже Буданову. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
"Некое никому не ведомое PR-агентство "Первая рейтинговая система", зарегистрированное в левобережной киевской хрущёвке, в Дарницком районе, на проспекте Мира, 15 А, опубликовало результат своего "социологического исследования"", — описывает украинский источник информации Ищенко.Эксперт уточняет, что это агентство "пару раз уже засветившееся в качестве сливного бачка нужной кому-то "информации", что указывает на его систематическое использование для политических заказов."Результат потрясает: на любых выборах [посол Украины в Британии, экс-главком ВСУ Валерий] Залужный [якобы] побеждает всех, а [Владимир] Зеленский проигрывает даже террористу [начальник ГУР МО Украины Кириллу] Буданову", — иронично комментирует эксперт результаты этого опроса.При этом аналитик обращает внимание на избирательность исследования: "Другие политики почему-то исследователей не заинтересовали", что свидетельствует о целевом характере вброса против действующей власти."При том, что на Украине о президентских амбициях заявляют не только [киевский мэр Виталий] Кличко и [экс-президент Украины Петр] Порошенко*, но не Залужный, не Буданов и даже не Зеленский", — заключил собеседник издания.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Киев: "мирные планы" в ожидании западной помощи в войне" на сайте Украина.ру.Другое мнение о предстоящей схватке политиков Украины на выборах - в статье Михаила Павлива "Все против всех и все против Зеленского. До мира далеко, но Украина активно готовится к выборам".* Внесен в список экстремистов и террористов
"Залужный побеждает всех, а Зеленский проигрывает Буданову*": Ищенко о фейковых опросах на Украине

04:30 18.10.2025
 
Владимир Зеленский и Валерий Залужный
Владимир Зеленский и Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© Фото : Rai1
Никому не известное PR-агентство, зарегистрированное в обычной киевской хрущёвке в Дарницком районе, опубликовало результаты социологического исследования, где якобы Залужный побеждает всех политиков, а Зеленский проигрывает даже Буданову. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
"Некое никому не ведомое PR-агентство "Первая рейтинговая система", зарегистрированное в левобережной киевской хрущёвке, в Дарницком районе, на проспекте Мира, 15 А, опубликовало результат своего "социологического исследования"", — описывает украинский источник информации Ищенко.
Эксперт уточняет, что это агентство "пару раз уже засветившееся в качестве сливного бачка нужной кому-то "информации", что указывает на его систематическое использование для политических заказов.
"Результат потрясает: на любых выборах [посол Украины в Британии, экс-главком ВСУ Валерий] Залужный [якобы] побеждает всех, а [Владимир] Зеленский проигрывает даже террористу [начальник ГУР МО Украины Кириллу] Буданову", — иронично комментирует эксперт результаты этого опроса.
При этом аналитик обращает внимание на избирательность исследования: "Другие политики почему-то исследователей не заинтересовали", что свидетельствует о целевом характере вброса против действующей власти.
"При том, что на Украине о президентских амбициях заявляют не только [киевский мэр Виталий] Кличко и [экс-президент Украины Петр] Порошенко*, но не Залужный, не Буданов и даже не Зеленский", — заключил собеседник издания.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Киев: "мирные планы" в ожидании западной помощи в войне" на сайте Украина.ру.
Другое мнение о предстоящей схватке политиков Украины на выборах - в статье Михаила Павлива "Все против всех и все против Зеленского. До мира далеко, но Украина активно готовится к выборам".
* Внесен в список экстремистов и террористов
- РИА Новости, 1920, 30.09.2025
30 сентября, 17:10
Залужный: Тупик в войне, но победит Россия. Порошенко: Оружия, людей, кордонов нет, за что погибают бойцыПока мировые СМИ обсуждают выступления в ООН и очередные тарифы Трампа. Пока рассуждают об угрозах Зеленского (кому ещё он не угрожал? Венгрия прямым текстом уже просит "отцепиться" от неё). Пока истерят по поводу странных светящихся дронов над Европой, на Украине полегоньку, потихоньку начинает обостряться внутривидовая борьба.
Лента новостейМолния