Киев: "мирные планы" в ожидании западной помощи в войне

Зеленский ждёт от Трампа "Томагавки" и надеется, что уж на этот-то раз "вундерваффе" сработает и, как говорил его берлинский предшественник в 1945 году, "победа придёт за пять минут до двенадцати". Но киевскую политику до сих пор представляет не только Зеленский.

2025-10-14

Многих своих оппонентов из числа матёрых нацистов ему удалось выгнать из страны, посадить в тюрьму или заставить молчать иным образом (антинацистскую оппозицию на Украине уничтожили задолго до Зеленского, с этой задачей справился Порошенко*), но некоторые претенденты на президентство на Украине до сих пор остались.С давних пор, ещё порошенковскими пиарщиками, был изобретён беспроигрышный ход: для критики Зеленского применялся Залужный. Сам Залужный каждый раз узнавал и узнаёт о своих политических амбициях из СМИ. Но это никому не мешает – опровергать он всё равно ничего не будет. Ибо опровержение только привлечёт дополнительное внимание к информации и позволит её авторам рассказывать, что Залужного долго пытали в застенках Ермака, пока, наконец, заставили публично отречься от президентских амбиций. Но даже отрекаясь, он из последних сил шептал "и всё-таки она вертится", или что-то в этом роде.В общем, если вы хотите уязвить Зеленского и не получить в ответ визит СБУ, который может оказаться для вас лично роковым, по киевским правилам вы должны опубликовать какие-нибудь очередные "исследования", "неопровержимо свидетельствующие" о "любви народа" к автору катастрофы украинского наступления 2023 года, или же сослаться на "анонимные источники" в МИ-6, ЦРУ или Моссад (можно во всех сразу), которые сообщили вам, что Запад делает ставку на Залужного, который вот-вот "победит на выборах", кои никто не назначал и назначать не собирается.Интересно, что периодически российские СМИ перепечатывают эту ахинею и даже пытаются её обсуждать с "экспертами", но власти российские к "перспективам Залужного" остаются холодны – Кремль темой не интересуется, сколько ему её не подсовывают разные доброхоты. Почему так происходит можно понять на примере последнего вброса относительно "великих перспектив" Залужного.Некое никому не ведомое (зарегистрированное в левобережной киевской хрущёвке, в Дарницком районе, на проспекте Мира, 15 А), но пару раз уже засветившееся в качестве сливного бачка нужной кому-то "информации" PR-агентство "Первая рейтинговая система" опубликовало результат своего "социологического исследования". Результат потрясает: на любых выборах Залужный побеждает всех, а Зеленский проигрывает даже террористу Буданову*. Другие политики почему-то исследователей не заинтересовали. При том, что на Украине о президентских амбициях заявляют не только Кличко и Порошенко, но не Залужный, не Буданов и даже не Зеленский. Несмотря на многочисленные "утечки", согласно которым Зеленский больше года "готовится к выборам", которые "пройдут" чуть ли не завтра, пока что ни он, ни его команда официально не сообщали даже о твёрдом намерении переизбираться по окончании военного положения. И это разумно, ибо не факт, что по окончании военных действий будет куда переизбираться, а "президентом в изгнании", как правило работают без всяких выборов.Если же будет куда избираться, заявить о своём желании никогда не поздно, главное, чтобы оно совпало с выбором Запада. Поэтому "социологические исследования", которые заказывает команда Зеленского так же "неопровержимо свидетельствуют" о том, что он до сих пор "самый популярный" политик и лишь чуть-чуть утратил поддержку народа, как "опросы" по заказу оппонентов "показывают" околонулевой рейтинг действующего главы киевского режима.Поддержка Запада нужна и оппонентам Зеленского, которые мечтают поработать президентами после СВО. В отличие от Зеленского они не рассчитывают на "победу за 5 минут до полуночи", а надеются, что после поражения от Украины уцелеет более-менее крупный кусок, который останется в сфере влияния Запада и которым кто-то в интересах Запада должен будет руководить. По опыту они знают, что руководить будет тот, кого назначит Запад. Кого Запад назначит, того и выберут, ибо неважно как голосуют: на Западе исход любых украинских выборов известен заранее и, если результат не совпадает с желанием Запада, тем хуже для результата.Таким образом, если опросы "в пользу" Зеленского должны убедить Запад, что ставить надо на "популярного лидера – борца с Россией", то оппоненты Зеленского, не оспаривая данный тезис, пытаются убедить Запад, что лидер настолько непопулярный, что проиграет даже военным преступникам Залужному и Буданову. И для Порошенко, и для Кличко, и для любого другого украинского политика, такая игра представляется беспроигрышной.Во-первых, они убеждены, что что-то от Украины Запад себе оставит и это что-то должно быть максимально русофобским.Во-вторых, они уверены, что уж Зеленского-то президентом Украины Кремль переизбрать не даст. Он же олицетворяет собой преступный режим, если он сохранит власть, то говорить о победе будет сложно.В-третьих, они не сомневаются, что ни Залужный, ни кто-либо ещё из украинских военных конкуренцию им не составит:· они все имеют репутацию "мясников", ради своей мошны отправивших на убой сотни тысяч сограждан;· они неприемлемы для России, так как являются военными преступниками и объявлены в РФ экстремистами-террористами;· ни за кем из них не стоят серьёзные бизнес-интересы, а неудача Коломойского с выдвижением в президенты быстро взбунтовавшейся против хозяина марионетки-Зеленского у многих надолго отбила охоту проводить подобные эксперименты.Поэтому все игры в "перспективы Залужного" нужны лишь для того, чтобы показать Западу, что ставка на Зеленского изначально бита и предложить себя. Сейчас лично высовываться опасно, так как Зеленский и Ермак моментально помножат на ноль. Поэтому в качестве "оппонента" выдвигается Залужный, которого не жалко. У Зеленского ничтожность Залужного прекрасно понимают, поэтому посол в Великобритании продолжает спокойно представлять Зеленского в Альбионе, правительство которого безоговорочно поддерживает действующего главу киевского режима (не так давно премьер-министр Его Величества, как зайчик собирал толпу своих европейских коллег и летал к Трампу защищать Зеленского, которого американский президент пытался заставить принять согласованный с Путиным на Аляске мирный план).Для нас же все эти провинциальные интриги полезны одним: они однозначно демонстрируют, что любые претенденты на власть в "независимой" Украине после СВО заранее делают ставку на продолжение не просто прозападной, но жёсткой русофобской политики. Обратите внимание, что в их "опросах" в качестве "успешных оппонентов" Зеленского всегда фигурируют военные преступники, которые пиарятся как потенциально "успешные борцы с Россией", мол "если бы им не мешали, то они бы показали"! Среди потенциальных кандидатов в сменщики Зеленского нет ни одного с программой мира и сотрудничества с Россией – только реваншисты.Остающиеся сегодня в тени гражданские реваншисты, рассчитывают на то, что Запад поддержит именно их, а не выдвигаемых ими же сегодня на первый план военных потому, что на этапе перемирия (а они любой мир рассматривают как временное перемирие, необходимое для перевооружения и реванша), гражданский пиджак смотрится органичнее военного мундира. Опять же надо будет показать, что Украина не милитаристская диктатура, а "миролюбивая демократия".Любая территория Украины, оставшаяся вне сферы прямого военно-политического контроля России, в обязательном порядке будет использована в качестве плацдарма для подготовки новой войны против России. Причём ключевую роль, инициативно, без какого-либо принуждения со стороны Запада, в этом сыграют местные "независимые" власти. Об этом уже сегодня однозначно свидетельствует формат их борьбы за власть после СВО.*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов Другое мнение о предстоящей схватке политиков Украины на выборах - в статье Михаила Павлива "Все против всех и все против Зеленского. До мира далеко, но Украина активно готовится к выборам".

Ростислав Ищенко

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

