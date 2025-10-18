https://ukraina.ru/20251018/emu-ne-ponravilos-itogi-vstrechi-trampa-i-zelenskogo-glavnoe-na-utro-18-oktyabrya-1070297443.html

"Ему не понравилось": итоги встречи Трампа и Зеленского. Главное на утро 18 октября

Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский подвели итоги встречи в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social рассказал об итогах встречи с Владимиром Зеленским."Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским была очень интересной и тёплой, но я сказал ему, как и настоятельно рекомендовал президенту [России Владимиру] Путину, что пора прекратить убийства и заключить сделку! Полилось достаточно крови, границы собственности определяются войной и силой воли. Они должны остановиться там, где они есть. Пусть обе стороны одержат победу. История рассудит. Хватит стрельбы, больше никаких смертей, больше никаких огромных и непосильных трат", — написал Трамп.Тем самым он призвал остановить конфликт по линии разграничения.Зеленский же заявил о том, что Украине нужны гарантии безопасности."Хорошо, что мы обсуждали гарантии безопасности, и Соединённые Штаты не выступают против этой темы. И европейская сторона почти готова, гарантии безопасности на бумаге уже готовы относительно того, что может быть предоставлено со стороны европейской стороны. Мы говорили с точки зрения того, что нам нужны гарантии безопасности Соединённых Штатов. Поскольку только Соединённые Штаты сейчас могут говорить с Россией, только у президента Трампа есть диалог с Россией, и это очень важно", — указал Зеленский.По его словам, Украине "нужны мощные гарантии безопасности" и после прекращения огня.Завершившаяся до этого пресс-конференция Зеленского и Трампа запомнилась рядом моментов.Так, Трамп сообщил о проекте тоннеля между Россией и США."Вчера обсуждалась идея: туннель из России на Аляску. Это интересно. Что вы об этом думаете, господин президент? Есть идеи? Как вам эта идея?" — обратился он к Зеленскому.Тот честно ответил, что ему эта идея не нравится и он не думает, что идея понравится и Трампу."Мне кажется, она ему (Зеленскому — Ред.) не понравилась. Мне кажется, она ему не понравилась", — прокомментировал заявление Зеленского Трамп.Он также выступил за трёхстороннюю встречу с Путиным и Зеленским."Мы должны собраться вместе. Это очень небольшая группа людей. Это президент, президент и президент. Три президента, и я – президент-посредник", — указал Трамп.Кроме того, президент США выступил против передачи Украине ракет Tomahawk."Это могло бы означать эскалацию. Много плохих вещей могли бы произойти", — заявил Трамп на встрече с Зеленским.Как сообщило издание Axios, переговоры Трампа и Зеленского за закрытыми дверьми были жёсткими."Один из источников заявил, что встреча "была непростой", а другой и вовсе сказал, что "она прошла плохо"", — говорится в материале.По данным портала, в ходе встречи, которая местами была "довольно эмоциональной", президент США сделал несколько "резких заявлений"."Никто не кричал, но Трамп был жёстким", — сообщил из источников.Сообщается, что Трамп настаивал на дипломатическом решении российско-украинского конфликта, в частности, речь шла о заморозке линии фронта. Он отказался давать Украине ракеты Tomahawk, на чём настаивал уже Зеленский.Встреча внезапно завершилась через 2,5 часа словами Трампа: "Думаю, мы закончили. Посмотрим, что будет на следующей неделе".Популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" сообщил, что украинское руководство американцы продавили на уступки."По информации источников Зеленский полностью немотивирован, а Белый Дом выкатил нам обязательные драфты к исполнению, фактически переговоров не будет. Нас уже продавили на Будапешт, осталось решить какой формат саммита", — отмечалось в публикации канала.Ещё один популярный в стране телеграм-канал — "Легитимный" — сообщил о предложении Зеленского по обмену территорий."Наш источник сообщает, что по слухам, Зеленский на встрече с Трампом предлагал, что готов будет обменять территории Донбасса по соотношению 1 квадратный километр Донецкой территории, которую контролирует Украина, на 2 квадратных километра, которые контролирует Россия в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и даже Запорожской областях. (В Днепропетровской и Запорожской областях, русские как раз сейчас очень сильно ускорились). Причина в том, что в Донецкой области и ВСУ огромное количество фортификаций и укрепов, поэтому цена этой земли дороже", — указывалось в публикации канала.Автор посвящённого военной авиации российского телеграм-канала Fighterbomber указал, что остановка по ЛБС рано или поздно произойдёт."Нам открытым текстом предлагается остановиться по действующей линии боевого соприкосновения. То есть предлагается самый очевидный, самый реальный и самый логичный вариант остановки боевых действий. Вариант на который уже заранее согласна украинская сторона", — отметил он.Автор канала указал, что для ответа на этот вопрос нужно досконально знать реальные возможности России"Чтобы понять пойдём ли мы на это предложение, или нет, надо знать досконально наши реальные возможности, более-менее понимать возможности противника и текущую международную ситуацию, которые разумеется, в нашей стране реально знает очень сильно ограниченное количество человек. Поэтому я лично не готов ответить согласимся мы на этот расклад или нет. Но было бы логично предположить, что очень вряд ли на предстоящей встрече президенты двух стран просто повторят друг-другу тезисы что были на предыдущей встрече и разойдутся по домам. Ну и да. Это то самое предложение которое позволит остановить войну прямо вот завтра", — подчеркнул он.По его словам, он уверен : "даже если не на этот раз, но рано или поздно именно по текущей ЛБС и будет итоговое разграничение сторон".Подробнее о встрече в США — в статье Владимира Скачко "Заочная встреча на троих. Эскалация в войне в Вашингтоне, кажется, притормаживается, но это не точно".

