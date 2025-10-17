https://ukraina.ru/20251017/tramp-druzhit-s-silnymi-parnyami-politolog-kargin-o-realnykh-planakh-ssha-po-ukraine-1070215383.html

Трамп дружит с "сильными парнями": политолог Каргин о реальных планах США по Украине

Трамп дружит с "сильными парнями": политолог Каргин о реальных планах США по Украине - 17.10.2025 Украина.ру

Трамп дружит с "сильными парнями": политолог Каргин о реальных планах США по Украине

Дональд Трамп видит силу за Россией и на украинском треке будет договариваться с Москвой, так как главным противником США считает Китай и хочет предотвратить союз Москвы и Пекина. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, эксперт по Ближнему Востоку и США Александр Каргин

Каргин заявил, что в ситуации на Украине президент США Дональд Трамп видит силу за Россией, что он много раз подчеркивал. "Кстати, это перекликается с другим его выражением: что он старается "дружить с сильными парнями", — отметил эксперт.Эксперт подчеркнул, что это соответствует общей стратегии Трампа. "Также, как всем известно, главный противник Америки Трампа — это Китай. Поэтому идея Белого дома сейчас в том, чтобы каким-то образом оторвать Россию от Китая, чтобы предупредить слишком тесный союз между Москвой и Пекином", — подытожил собеседник издания.Политолог добавил, что такая расстановка приоритетов определяет весь подход Трампа к международным отношениям. Стратегическая цель ослабления Китая становится определяющей для всех остальных внешнеполитических шагов потенциальной администрации Трампа, включая урегулирование украинского конфликта.Полный текст интервью "Трамп дружит с сильными парнями и бомбит слабых. Александр Каргин о войне на Ближнем Востоке и Украине" на сайте Украина.ру.О том, почему Трамп не получил Нобелевскую премию и чем это грозит миру — в материале "Владимир Васильев: Обделенный премией Трамп может отыграться на Иране и помочь "Томагавками" Украине" на сайте Украина.ру.

