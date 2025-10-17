Трамп дружит с "сильными парнями": политолог Каргин о реальных планах США по Украине
Дональд Трамп видит силу за Россией и на украинском треке будет договариваться с Москвой, так как главным противником США считает Китай и хочет предотвратить союз Москвы и Пекина. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, эксперт по Ближнему Востоку и США Александр Каргин
Каргин заявил, что в ситуации на Украине президент США Дональд Трамп видит силу за Россией, что он много раз подчеркивал. "Кстати, это перекликается с другим его выражением: что он старается "дружить с сильными парнями", — отметил эксперт.
"Соответственно, Трамп недвусмысленно дает понять, что на украинском треке он скорее всего будет договариваться с Россией", — констатировал политолог.
Эксперт подчеркнул, что это соответствует общей стратегии Трампа. "Также, как всем известно, главный противник Америки Трампа — это Китай. Поэтому идея Белого дома сейчас в том, чтобы каким-то образом оторвать Россию от Китая, чтобы предупредить слишком тесный союз между Москвой и Пекином", — подытожил собеседник издания.
Политолог добавил, что такая расстановка приоритетов определяет весь подход Трампа к международным отношениям. Стратегическая цель ослабления Китая становится определяющей для всех остальных внешнеполитических шагов потенциальной администрации Трампа, включая урегулирование украинского конфликта.
