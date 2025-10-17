Трамп дружит с "сильными парнями": политолог Каргин о реальных планах США по Украине - 17.10.2025 Украина.ру
Трамп дружит с "сильными парнями": политолог Каргин о реальных планах США по Украине
Трамп дружит с "сильными парнями": политолог Каргин о реальных планах США по Украине - 17.10.2025 Украина.ру
Трамп дружит с "сильными парнями": политолог Каргин о реальных планах США по Украине
Дональд Трамп видит силу за Россией и на украинском треке будет договариваться с Москвой, так как главным противником США считает Китай и хочет предотвратить союз Москвы и Пекина. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, эксперт по Ближнему Востоку и США Александр Каргин
2025-10-17T05:50
2025-10-17T05:50
Каргин заявил, что в ситуации на Украине президент США Дональд Трамп видит силу за Россией, что он много раз подчеркивал. "Кстати, это перекликается с другим его выражением: что он старается "дружить с сильными парнями", — отметил эксперт.Эксперт подчеркнул, что это соответствует общей стратегии Трампа. "Также, как всем известно, главный противник Америки Трампа — это Китай. Поэтому идея Белого дома сейчас в том, чтобы каким-то образом оторвать Россию от Китая, чтобы предупредить слишком тесный союз между Москвой и Пекином", — подытожил собеседник издания.Политолог добавил, что такая расстановка приоритетов определяет весь подход Трампа к международным отношениям. Стратегическая цель ослабления Китая становится определяющей для всех остальных внешнеполитических шагов потенциальной администрации Трампа, включая урегулирование украинского конфликта.
новости, китай, сша, россия, дональд трамп, александр каргин, украина.ру, война, конфликт, главные новости, эксперты, аналитика, украина, украина аналитика, война на украине, чем закончится война на украине
Новости, Китай, США, Россия, Дональд Трамп, Александр Каргин, Украина.ру, война, конфликт, Главные новости, эксперты, Аналитика, Украина, Украина аналитика, война на Украине, чем закончится война на Украине

Трамп дружит с "сильными парнями": политолог Каргин о реальных планах США по Украине

05:50 17.10.2025
 
Дональд Трамп видит силу за Россией и на украинском треке будет договариваться с Москвой, так как главным противником США считает Китай и хочет предотвратить союз Москвы и Пекина. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, эксперт по Ближнему Востоку и США Александр Каргин
Каргин заявил, что в ситуации на Украине президент США Дональд Трамп видит силу за Россией, что он много раз подчеркивал. "Кстати, это перекликается с другим его выражением: что он старается "дружить с сильными парнями", — отметил эксперт.
"Соответственно, Трамп недвусмысленно дает понять, что на украинском треке он скорее всего будет договариваться с Россией", — констатировал политолог.
Эксперт подчеркнул, что это соответствует общей стратегии Трампа. "Также, как всем известно, главный противник Америки Трампа — это Китай. Поэтому идея Белого дома сейчас в том, чтобы каким-то образом оторвать Россию от Китая, чтобы предупредить слишком тесный союз между Москвой и Пекином", — подытожил собеседник издания.
Политолог добавил, что такая расстановка приоритетов определяет весь подход Трампа к международным отношениям. Стратегическая цель ослабления Китая становится определяющей для всех остальных внешнеполитических шагов потенциальной администрации Трампа, включая урегулирование украинского конфликта.
Полный текст интервью "Трамп дружит с сильными парнями и бомбит слабых. Александр Каргин о войне на Ближнем Востоке и Украине" на сайте Украина.ру.
О том, почему Трамп не получил Нобелевскую премию и чем это грозит миру — в материале "Владимир Васильев: Обделенный премией Трамп может отыграться на Иране и помочь "Томагавками" Украине" на сайте Украина.ру.
