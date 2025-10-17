https://ukraina.ru/20251017/evrokomissiya-zhelaet-kreditovat-ukrainu-ukradennymi-u-rossii-25-mlrd--1070237398.html
Еврокомиссия желает кредитовать Украину украденными у России 25 млрд
Руководство ЕС намерено дать в долг руководству Украины за счёт "замороденных" российских активов. Об этом сообщило издание Politico.
2025-10-17T09:30
Еврокомиссия ранее санкционировала использование доходов от "замороженных" ("заблокированных") российских активов, находящихся на Западе. В руководстве России считаают эти активы украденными - как и доходы с них, которые Евросоюз незаконно присваивает и отправляет на финансирование нужд нынешних правителей Украины.Теперь в ЕК нацелились на конфискацию самих активов и предложили передать 25 миллиардов евро для нужд Киева в кредит. Об этом говорится в документе, руководящего органа Евросоюза, оказавшемся в распоряжении издания. "Нужно изучить, возможно ли распространить инициативу "репарационный кредит" на другие заблокированные в пределах ЕС активы", — сказано в документе ЕК.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен давно продвигает идею конфискации российских активов для кредитования правительства Украины. Против этого выступают Бельгия, Франция, Бельгия и другие государства-члены ЕС.Еврокомиссия намерена обойти их право вето изменением процедуры голосования при рассмотрении вопроса о конфискации российских активов на саммите лидеров ЕС. Накануне в новостях: Канцлер Германии хочет дать Киеву беспроцентный кредит за счет России
Еврокомиссия ранее санкционировала использование доходов от "замороженных" ("заблокированных") российских активов, находящихся на Западе. В руководстве России считаают эти активы украденными - как и доходы с них, которые Евросоюз незаконно присваивает и отправляет на финансирование нужд нынешних правителей Украины.
Теперь в ЕК нацелились на конфискацию самих активов и предложили передать 25 миллиардов евро для нужд Киева в кредит. Об этом говорится в документе, руководящего органа Евросоюза, оказавшемся в распоряжении издания.
"Нужно изучить, возможно ли распространить инициативу "репарационный кредит" на другие заблокированные в пределах ЕС активы", — сказано в документе ЕК.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен давно продвигает идею конфискации российских активов для кредитования правительства Украины. Против этого выступают Бельгия, Франция, Бельгия и другие государства-члены ЕС.Еврокомиссия намерена обойти их право вето изменением процедуры голосования при рассмотрении вопроса о конфискации российских активов на саммите лидеров ЕС.
