https://ukraina.ru/20251017/evrokomissiya-zhelaet-kreditovat-ukrainu-ukradennymi-u-rossii-25-mlrd--1070237398.html

Еврокомиссия желает кредитовать Украину украденными у России 25 млрд

Еврокомиссия желает кредитовать Украину украденными у России 25 млрд - 17.10.2025 Украина.ру

Еврокомиссия желает кредитовать Украину украденными у России 25 млрд

Руководство ЕС намерено дать в долг руководству Украины за счёт "замороденных" российских активов. Об этом сообщило издание Politico.

2025-10-17T09:30

2025-10-17T09:30

2025-10-17T09:30

новости

украина

россия

киев

урсула фон дер ляйен

ес

еврокомиссия

politico

замороженные активы

антироссийские санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102216/11/1022161125_0:289:2757:1840_1920x0_80_0_0_a2287356666f374dcf70eefc64d39a22.jpg

Еврокомиссия ранее санкционировала использование доходов от "замороженных" ("заблокированных") российских активов, находящихся на Западе. В руководстве России считаают эти активы украденными - как и доходы с них, которые Евросоюз незаконно присваивает и отправляет на финансирование нужд нынешних правителей Украины.Теперь в ЕК нацелились на конфискацию самих активов и предложили передать 25 миллиардов евро для нужд Киева в кредит. Об этом говорится в документе, руководящего органа Евросоюза, оказавшемся в распоряжении издания. "Нужно изучить, возможно ли распространить инициативу "репарационный кредит" на другие заблокированные в пределах ЕС активы", — сказано в документе ЕК.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен давно продвигает идею конфискации российских активов для кредитования правительства Украины. Против этого выступают Бельгия, Франция, Бельгия и другие государства-члены ЕС.Еврокомиссия намерена обойти их право вето изменением процедуры голосования при рассмотрении вопроса о конфискации российских активов на саммите лидеров ЕС. Накануне в новостях: Канцлер Германии хочет дать Киеву беспроцентный кредит за счет России Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250119/1060376552.html

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, киев, урсула фон дер ляйен, ес, еврокомиссия, politico, замороженные активы, антироссийские санкции, кредит, финансовая помощь, украина-ес, сво