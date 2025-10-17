Еврокомиссия желает кредитовать Украину украденными у России 25 млрд - 17.10.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251017/evrokomissiya-zhelaet-kreditovat-ukrainu-ukradennymi-u-rossii-25-mlrd--1070237398.html
Еврокомиссия желает кредитовать Украину украденными у России 25 млрд
Еврокомиссия желает кредитовать Украину украденными у России 25 млрд - 17.10.2025 Украина.ру
Еврокомиссия желает кредитовать Украину украденными у России 25 млрд
Руководство ЕС намерено дать в долг руководству Украины за счёт "замороденных" российских активов. Об этом сообщило издание Politico.
2025-10-17T09:30
2025-10-17T09:30
новости
украина
россия
киев
урсула фон дер ляйен
ес
еврокомиссия
politico
замороженные активы
антироссийские санкции
Еврокомиссия ранее санкционировала использование доходов от "замороженных" ("заблокированных") российских активов, находящихся на Западе. В руководстве России считаают эти активы украденными - как и доходы с них, которые Евросоюз незаконно присваивает и отправляет на финансирование нужд нынешних правителей Украины.Теперь в ЕК нацелились на конфискацию самих активов и предложили передать 25 миллиардов евро для нужд Киева в кредит. Об этом говорится в документе, руководящего органа Евросоюза, оказавшемся в распоряжении издания. "Нужно изучить, возможно ли распространить инициативу "репарационный кредит" на другие заблокированные в пределах ЕС активы", — сказано в документе ЕК.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен давно продвигает идею конфискации российских активов для кредитования правительства Украины. Против этого выступают Бельгия, Франция, Бельгия и другие государства-члены ЕС.Еврокомиссия намерена обойти их право вето изменением процедуры голосования при рассмотрении вопроса о конфискации российских активов на саммите лидеров ЕС. Накануне в новостях: Канцлер Германии хочет дать Киеву беспроцентный кредит за счет России Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250119/1060376552.html
украина
россия
киев
Украина.ру
Новости
Еврокомиссия желает кредитовать Украину украденными у России 25 млрд

09:30 17.10.2025
 
Руководство ЕС намерено дать в долг руководству Украины за счёт "замороденных" российских активов. Об этом сообщило издание Politico.
Еврокомиссия ранее санкционировала использование доходов от "замороженных" ("заблокированных") российских активов, находящихся на Западе. В руководстве России считаают эти активы украденными - как и доходы с них, которые Евросоюз незаконно присваивает и отправляет на финансирование нужд нынешних правителей Украины.
Теперь в ЕК нацелились на конфискацию самих активов и предложили передать 25 миллиардов евро для нужд Киева в кредит. Об этом говорится в документе, руководящего органа Евросоюза, оказавшемся в распоряжении издания.
"Нужно изучить, возможно ли распространить инициативу "репарационный кредит" на другие заблокированные в пределах ЕС активы", — сказано в документе ЕК.
19 января, 11:38
19 января, 11:38
Выгнали дипломатов, украли недвижимость: Лавров рассказал, что Трамп унаследовал от Обамы и БайденаОгромный ущерб отношениям США с Россией оставляет уходящая администрация Джозефа Байдена. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен давно продвигает идею конфискации российских активов для кредитования правительства Украины. Против этого выступают Бельгия, Франция, Бельгия и другие государства-члены ЕС.Еврокомиссия намерена обойти их право вето изменением процедуры голосования при рассмотрении вопроса о конфискации российских активов на саммите лидеров ЕС.
Накануне в новостях: Канцлер Германии хочет дать Киеву беспроцентный кредит за счет России
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
