Германия позарилась на российские ЗВР, чего ждать дальше? — Лизан - 17.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251017/germaniya-pozarilas-na-rossiyskie-zvr-chego-zhdat-dalshe--lizan--1070276441.html
Германия позарилась на российские ЗВР, чего ждать дальше? — Лизан
Германия позарилась на российские ЗВР, чего ждать дальше? — Лизан - 17.10.2025 Украина.ру
Германия позарилась на российские ЗВР, чего ждать дальше? — Лизан
В пятницу, 17 октября, немецкое новостное агентство DPA сообщило, что высший земельный суд во Франкфурте-на-Майне намерен изъять в пользу ФРГ около 720 миллионов евро из замороженных активов российского банка.
2025-10-17T19:03
2025-10-17T19:03
видео
иван лизан
германия
украина.ру
экономика
российская экономика
евросоюз
замороженные активы
активы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/11/1070276202_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_928c9f8ac7dcc23b55513098e7e9e8eb.jpg
О том, какие могут быть последствия у этого решения, рассказал экономический обозреватель издания Украина.ру Иван Лизан.
https://ukraina.ru/20251015/ekonomika-ukrainy-i-voyna-bitaya-energetika-podgotovka-k-konfiskatsii-zvr-i-korruptsiya-kak-soyuznik-1070093978.html
германия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/11/1070276202_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_385c964530719a45f6517f6c8ad4bcba.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, иван лизан, германия, украина.ру, экономика, российская экономика, евросоюз, замороженные активы, активы
Видео, Иван Лизан, Германия, Украина.ру, экономика, российская экономика, Евросоюз, замороженные активы, активы

Германия позарилась на российские ЗВР, чего ждать дальше? — Лизан

19:03 17.10.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
В пятницу, 17 октября, немецкое новостное агентство DPA сообщило, что высший земельный суд во Франкфурте-на-Майне намерен изъять в пользу ФРГ около 720 миллионов евро из замороженных активов российского банка.
О том, какие могут быть последствия у этого решения, рассказал экономический обозреватель издания Украина.ру Иван Лизан.
Экономика Украины и война - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
15 октября, 05:06
Экономика Украины и война: битая энергетика, подготовка к конфискации ЗВР и коррупция как союзник РоссииГлавной новостью второй недели октября стали удары по объектам украинской энергетики. Но куда больший интерес представляет твёрдое намерение ЕС конфисковать российские золотовалютные резервы, а также объёмное интервью главы налогового и таможенного комитета Рады Даниила Гетманцева.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоИван ЛизанГерманияУкраина.руэкономикароссийская экономикаЕвросоюззамороженные активыактивы
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:03Германия позарилась на российские ЗВР, чего ждать дальше? — Лизан
18:56Одного человека достали из-под завалов после взрыва на заводе "Авангард" в Стерлитамаке, ему оказывают помощь, сообщает Минздрав Башкирии
18:52Здание цеха в Стерлитамаке получило при взрыве серьезные повреждения, сотрудники завода эвакуированы, заявил Хабиров
18:52Его любят те, кто хочет знать правду, и ненавидят те, кто эту правду скрывает. Телеканалу RT — 20 лет
18:49"Русские встают на колени, только когда завязывают шнурки"
18:14Нацполиция Украины разоблачила очередную аферу со сборами "на дроны"
17:48Киеву не видать Tomahawk после телефонного разговора Путина и Трампа - Spectator
17:44Львовское "Облэнерго" подало на Россию в суд за разрушение энергетической инфраструктуры
17:33Поставки ракет Tomahawk Украине "на паузе" - нардеп
17:26Света снова не будет: ожидается отключение всей Украины
17:13ВС РФ освободили Полтавку в Запорожской области
17:07"Сеанс унижений" в Шарм-эль-Шейхе. Мерц, Макрон, Мелони и Стармер: "декоративные растения" из Европы
17:03Вооружённые формирования Украины готовят теракты против мирного населения Купянского района
17:00ВС РФ заняли важный плацдарм в Харьковской области — Геннадий Алехин
16:56В Харькове банда под видом ТЦК похитила мужчину и забрала у него $100 тыс
16:45После прилётов по учебным полигонам ВСУ их локацию не меняют
16:37Польский суд освободил украинца Журавлёва, подозреваемого в теракте на "Северном потоке": видео
16:13ВС РФ выбивают ВСУ из Константиновки и продвигаются на других участках
16:07Российские штурмовики продвигаются на левом флаге Красноармейского направления
16:00Не диссидент, а конформист. Как Иван Драч променял поэзию на политику
Лента новостейМолния