Германия позарилась на российские ЗВР, чего ждать дальше? — Лизан

В пятницу, 17 октября, немецкое новостное агентство DPA сообщило, что высший земельный суд во Франкфурте-на-Майне намерен изъять в пользу ФРГ около 720 миллионов евро из замороженных активов российского банка.

2025-10-17T19:03

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/11/1070276202_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_928c9f8ac7dcc23b55513098e7e9e8eb.jpg

О том, какие могут быть последствия у этого решения, рассказал экономический обозреватель издания Украина.ру Иван Лизан.

