В пятницу, 17 октября, немецкое новостное агентство DPA сообщило, что высший земельный суд во Франкфурте-на-Майне намерен изъять в пользу ФРГ около 720 миллионов евро из замороженных активов российского банка.
О том, какие могут быть последствия у этого решения, рассказал экономический обозреватель издания Украина.ру Иван Лизан.
Германия позарилась на российские ЗВР, чего ждать дальше? — Лизан
