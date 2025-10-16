За что женщинам дают Орден Мужества и какие чудеса случаются на фронте — военный медик "Умка" - 16.10.2025 Украина.ру
За что женщинам дают Орден Мужества и какие чудеса случаются на фронте — военный медик "Умка"
За что женщинам дают Орден Мужества и какие чудеса случаются на фронте — военный медик "Умка"
Сотрудник медицинской службы Центра специального назначения "Барс-Сармат" с позывным "Умка" рассказала корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко, за что она... Украина.ру, 16.10.2025
2025-10-16T14:20
2025-10-16T14:20
Сотрудник медицинской службы Центра специального назначения "Барс-Сармат" с позывным "Умка" рассказала корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко, за что она получила Орден Мужества, а также рассказала о буднях военного медика: 00:34 – Почему "Умка"? 01:50 – За что была награждена Орденом Мужества? 04:59 – О ранениях на фронте; 06:16 – Как получила контузию; 07:13 – Почему после полугода на гражданке снова пошла на фронт? 07:51 – Как меняется человек на фронте?
За что женщинам дают Орден Мужества и какие чудеса случаются на фронте — военный медик "Умка"

14:20 16.10.2025
 
Сотрудник медицинской службы Центра специального назначения "Барс-Сармат" с позывным "Умка" рассказала корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко, за что она получила Орден Мужества, а также рассказала о буднях военного медика:
00:34 – Почему "Умка"?
01:50 – За что была награждена Орденом Мужества?
04:59 – О ранениях на фронте;
06:16 – Как получила контузию;
07:13 – Почему после полугода на гражданке снова пошла на фронт?
07:51 – Как меняется человек на фронте?
ФАБ-3000 УМПК - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
13:59
ВСУ сообщают о применении Россией модернизированных авиабомб с увеличенной дальностьюВоздушные силы ВСУ сообщили, что российские войска применили в районе Николаева модернизированные авиационные бомбы, обладающие значительной дальностью полета. Об этом 16 октября написал Телеграм-канал Украина.ру
