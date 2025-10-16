https://ukraina.ru/20251016/za-chto-zhenschinam-dayut-orden-muzhestva-i-kakie-chudesa-sluchayutsya-na-fronte--voennyy-medik-umka-1070196132.html

За что женщинам дают Орден Мужества и какие чудеса случаются на фронте — военный медик "Умка"

За что женщинам дают Орден Мужества и какие чудеса случаются на фронте — военный медик "Умка"

Сотрудник медицинской службы Центра специального назначения "Барс-Сармат" с позывным "Умка" рассказала корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко, за что она... Украина.ру, 16.10.2025

Сотрудник медицинской службы Центра специального назначения "Барс-Сармат" с позывным "Умка" рассказала корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко, за что она получила Орден Мужества, а также рассказала о буднях военного медика: 00:34 – Почему "Умка"? 01:50 – За что была награждена Орденом Мужества? 04:59 – О ранениях на фронте; 06:16 – Как получила контузию; 07:13 – Почему после полугода на гражданке снова пошла на фронт? 07:51 – Как меняется человек на фронте?

