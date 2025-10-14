https://ukraina.ru/20251014/pozyvnoy-sobol-odnazhdy-uvidela-v-videoperekhvate-s-vrazheskogo-drona-kak-on-ubivaet-nashikh-boytsov-1070042928.html

Позывной "Соболь": Однажды увидела в видеоперехвате с вражеского дрона, как он убивает наших бойцов...

Позывной "Соболь": Однажды увидела в видеоперехвате с вражеского дрона, как он убивает наших бойцов... - 14.10.2025 Украина.ру

Позывной "Соболь": Однажды увидела в видеоперехвате с вражеского дрона, как он убивает наших бойцов...

Оператор БПЛА из подразделения "Ночные ведьмы" центра спецназа "Барс-Сармат" с позывным "Соболь" рассказала изданию Украина.ру, почему для нее летучая мышь страшнее украинского дрона, и что сказала родителям, когда подписала первый контракт и отправилась в зону СВО

2025-10-14T13:34

2025-10-14T13:34

2025-10-14T14:26

интервью

сво

барс-сармат

ночные ведьмы

александр чаленко

бпла

украина.ру

дроны

разведка

разведданные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070036879_120:35:793:413_1920x0_80_0_0_2b85e20fde2f070703e3097f84f1d4b0.jpg

- Соболь, я заметил, что среди "ночных ведьм" в "Барсе-Сармат" есть тяга к выбору позывных из числа пушных зверьков. Например, позывной "Белка". Почему у тебя "Соболь"? У мамы или бабушки была соболиная шуба, которую ты запомнила с детства или что?-Нет, дело не в соболиной шубе. Соболь - это такой пушной зверек, с которого хотят шкуру содрать все, но противозаконно.-Ты такая молодая, красивая, высокая девушка, блондинка. Почему решила пойти на СВО, а не выйти замуж за богатого буратину и уехать с ним в Дубай?- Все началось с того, что у меня мобилизовали родного младшего брата. Я решила, что у нас, в семье, эту ношу должен нести не только он один. Поэтому через какое-то время решила подписать контракт. Брат воюет до сих пор. Слава Богу, с ним сейчас все хорошо.Я никому из родителей не говорила, что подписала контракт. За дня два до отъезда сообщила родителям, что уезжаю. Моя гражданская специальность была связана с постоянными командировками, поэтому я им соврала, что уезжаю в очередную командировку, а не на СВО. Только через полтора месяца призналась им, что подписала контракт. Какая реакция? Мама плакала, она психологически натерпелась, пока брат воюет. Что касается отца, он был сильно зол. Но остановить они меня не могли. В общем, я уже тут восемь месяцев.- А сейчас они более-менее успокоились?- Ну, более-менее, да. Или мама говорит: все, возвращайся, Соболь, возвращайся. Ну, конечно, все поддерживают, ждут домой, но все равно переживают.- А почему пошла в "Ночные ведьмы 2.0", а не, скажем, в снайпера или в саперы?- "Ночные ведьмы" - это еще история со времен Великой Отечественной войны. Все мы знаем, что это были за женщины. Они герои. Летали по ночам на кукурузниках, сбрасывали бомбы на фашистов. Хочется быть на них похожей.- А в тебе вообще есть что-то от ведьмы? Можешь ворожить и прочие ведьминские штуки проделывать?- (смеется) Могу порчу наводить.- В чем заключается твоя служба этом подразделении?- На сегодняшний день я непосредственно занимаюсь видеоперехватом. Есть пост радиоразведки. Перехватываю видео с вражеских дронов, определяю, где он находится в сию минуту, секунду, и передаю информацию абсолютно всем нашим бойцам для того, чтобы, как минимум, уберечь, как максимум, принять какие-то меры. Например, тяжелый украинский дрон "Баба-Яга" появляется над нашими позициями. Я об этом сообщаю бойцам. Они должны принять решение: либо сбить, либо быстро спрятаться. В зависимости от ситуации.Также я должна определить откуда дрон взлетел, то есть определить точку взлета. Почему? Потому что нашим надо уничтожить вражеского оператора. Если этого не сделать, прилетит следующий дрон, чтобы убить наших бойцов.- Расскажи, какую-то страшную историю, которая происходила с тобой на фронте.- Я больше настроена на позитивные истории. Но все равно расскажу. Страшные истории… Я вижу все, что видит вражеский дрон, а его цель — это, прежде всего, наш транспорт, то есть машины, мотоциклы и так далее. Последнее видео перед отъездом: украинский дрон просто догнал двух наших мотоциклистов и… попадание в них было точным…- А что-то веселое, юморное происходило?- Веселый случай – это больше, конечно, когда происходит установка оборудования и что-то в этом роде. Это подразумевается залезть куда-то на крышу, на чердак, на какую-то высоту. Крыша у нас бывает разная, чердаки случаются с летучими мышками. Когда все это видишь, не скрою, становится жутко. Помню, однажды в 3 часа ночи забралась на чердак, где, как оказалось, обитали летучие мыши. Одна из них запуталась в волосах. Было жутко. Я ее испугалась больше, чем украинского дрона. Кричать не стала, сдержалась, потому что в противном случае проснулись бы все.Реакция у меня была молниеносная: я мышку просто ударила. Жалко, а что делать. С крысами, слава Богу, дело не имела. Они тут вообще подозрительно большие. Хорошо, что не подходили ко мне. Мало ли что они ели. А вот кошка ко мне, когда находилась на боевом задании, подходила. Лижется, нюхает, просится, чтобы погладили. Она просто хотела есть и спать, и человеческой ласки. Кошки – это те же беженцы, как и люди, их просто когда-то бросили.Смотрите также видеоинтервью Александра Чаленко с девушкой-оператором БПЛА "Малыха" рассказала, какие уязвимые места вражеской техники должен знать будущий оператор БПЛА.

https://ukraina.ru/20250626/komandir-podrazdeleniya-nochnye-vedmy--yuliya-gubanova-pozyvnoy-sreda-rasskazala-o-zhenschinakh-na-fronte-1064317684.html

https://ukraina.ru/20250704/moskva-iz-podrazdeleniya-nochnye-vedmy-rasskazala-kak-oni-sledyat-za-vrazheskimi-dronami--1064569157.html

https://ukraina.ru/20250627/kak-poymat-dron-vsu-i-vyzhit-udivitelnaya-istoriya-operatora-bpla-belki-o-300-metrakh-do-zhizni-1064383875.html

https://ukraina.ru/20250703/drony-na-optovolokne-ili-fpv-agata-iz-podrazdeleniya-nochnye-vedmy-rasskazala-chto-prosche-v-rabote-1064560208.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

интервью, сво, барс-сармат, ночные ведьмы, александр чаленко, бпла, украина.ру, дроны, разведка, разведданные, огневые позиции, бойцы, fpv-дрон, "баба-яга", контракт, мобилизация