https://ukraina.ru/20251016/pvo-sbila-bolshe-polusotni-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1070173566.html

ПВО сбила больше полусотни вражеских дронов над Россией

ПВО сбила больше полусотни вражеских дронов над Россией - 16.10.2025 Украина.ру

ПВО сбила больше полусотни вражеских дронов над Россией

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 51 украинский беспилотник над Россией, сообщили в Минобороны, передает 16 октября телеграм-канал Украина.ру

2025-10-16T07:41

2025-10-16T07:41

2025-10-16T07:41

новости

россия

саратовская область

крым

андрей бочаров

минобороны

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg

Из них 12 сбили над Саратовской областью, 11 - над Волгоградской, восемь - над Ростовской и шесть - над Крымом.Кроме того, по четыре беспилотника нейтрализовано над Брянской и Воронежской областями, три – над Белгородской, по одному - над Курской областью, Чёрным и Азовским морями.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров уточнил, что ПВО отразила массированную атаку беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры региона. Пострадавших нет, повреждений жилых строений также нет.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале написал, что вражеские дроны сбили в Чертковском, Каменском, Шолоховском и Верхнедонском районах региона. Никто из людей также не пострадал, последствий на земле не зафиксировано.Об атаке ВС РФ на цели ВСУ - в материале Гремят взрывы, разгораются пожары: ВС РФ ударили дронами и ракетами по целям на Украине на сайте Украина.ру.

россия

саратовская область

крым

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, саратовская область, крым, андрей бочаров, минобороны, вооруженные силы украины