ПВО сбила больше полусотни вражеских дронов над Россией - 16.10.2025
ПВО сбила больше полусотни вражеских дронов над Россией
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 51 украинский беспилотник над Россией, сообщили в Минобороны, передает 16 октября телеграм-канал Украина.ру
2025-10-16T07:41
2025-10-16T07:41
новости
россия
саратовская область
крым
андрей бочаров
минобороны
вооруженные силы украины
Из них 12 сбили над Саратовской областью, 11 - над Волгоградской, восемь - над Ростовской и шесть - над Крымом.Кроме того, по четыре беспилотника нейтрализовано над Брянской и Воронежской областями, три – над Белгородской, по одному - над Курской областью, Чёрным и Азовским морями.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров уточнил, что ПВО отразила массированную атаку беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры региона. Пострадавших нет, повреждений жилых строений также нет.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале написал, что вражеские дроны сбили в Чертковском, Каменском, Шолоховском и Верхнедонском районах региона. Никто из людей также не пострадал, последствий на земле не зафиксировано.Об атаке ВС РФ на цели ВСУ - в материале Гремят взрывы, разгораются пожары: ВС РФ ударили дронами и ракетами по целям на Украине на сайте Украина.ру.
россия
саратовская область
крым
новости, россия, саратовская область, крым, андрей бочаров, минобороны, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Саратовская область, Крым, Андрей Бочаров, Минобороны, Вооруженные силы Украины

ПВО сбила больше полусотни вражеских дронов над Россией

07:41 16.10.2025
 
© Украина.руУдары ВСУ по российской территории
Удары ВСУ по российской территории - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Украина.ру
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 51 украинский беспилотник над Россией, сообщили в Минобороны, передает 16 октября телеграм-канал Украина.ру
Из них 12 сбили над Саратовской областью, 11 - над Волгоградской, восемь - над Ростовской и шесть - над Крымом.
Кроме того, по четыре беспилотника нейтрализовано над Брянской и Воронежской областями, три – над Белгородской, по одному - над Курской областью, Чёрным и Азовским морями.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров уточнил, что ПВО отразила массированную атаку беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры региона. Пострадавших нет, повреждений жилых строений также нет.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале написал, что вражеские дроны сбили в Чертковском, Каменском, Шолоховском и Верхнедонском районах региона. Никто из людей также не пострадал, последствий на земле не зафиксировано.
Об атаке ВС РФ на цели ВСУ - в материале Гремят взрывы, разгораются пожары: ВС РФ ударили дронами и ракетами по целям на Украине на сайте Украина.ру.
Новости Россия Саратовская область Крым Андрей Бочаров Минобороны Вооруженные силы Украины
 
