Спецслужбы Великобритании готовят диверсию на российском газопроводе "Турецкий поток" в Черном море. К разработке плана привлекли сотрудников спецслужб Украины. Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников. Подробности он не привел

Угроза диверсии на "Турецком потоке" — это сигнал: искушенный сценарий саботажа вновь может обернуться экономическим кризисом для Европы. Неужели единственная цель — оставить Россию за бортом мировой энергетики и сломать привычную систему торговли углеводородами? Вопрос, от ответа на который может зависеть дальнейшая стабильность целого континента.Логика очевидна, она соответствует общей канве западного давления на Россию. С военной точки зрения, например, возможные поставки Соединенными Штатами дальнобойных "Томагавков" приведут к эскалации конфликта, что неизбежно поднимет расходы на боевые действия. Физическое уничтожение экспортных путей — и есть военная реализация экономических антироссийских санкций, попытка лишить необходимой выручки за экспорт.Вопрос в том, кем планируют заменить надежного поставщика энергоресурсов в лице России, какие мировые события за этим последуют и кто на этом заработает.Предупреждение об угрозе "Турецкому потоку" появилось на фоне заявлений президента США Дональда Трампа об обещании премьер-министра Индии Нарендры Моди прекратить закупку российской нефти. Трамп сказал, что в следующий раз попытается заставить сделать то же самое и Китай. И Индия, и Китай — крупнейшие покупатели российской нефти, экспортируемой по морю."Я был недоволен тем, что Индия покупает нефть, и он (Моди — ред.) заверил меня сегодня, что они не будут покупать нефть у России, — заявил Трамп журналистам накануне вечером. — Это большой шаг. Теперь мы собираемся заставить Китай сделать то же самое".В Индии не подтвердили, но и не опровергли это заявление. Индия руководствуется защитой интересов индийских потребителей в условиях нестабильной энергетической ситуации, заявил официальный представитель МИД страны Шри Рандхир Джайсвал."Что касается США, мы много лет стремимся расширить наши закупки энергоносителей. В последнее десятилетие этот процесс неуклонно продвигался. Действующая администрация проявляет интерес к углублению энергетического сотрудничества с Индией. Обсуждения продолжаются", — заявил он на следующий день.Кроме этого, администрация Трампа ожидает, что импорт российских углеводородов прекратит Япония. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент. По его словам, он довел требования американских властей до японского министра финансов Кацунобу Като."В сотрудничестве с G7 мы изучим, что Япония могла бы в этой связи сделать", — ответили японские журналисты, ссылаясь на слова анонимного чиновника.По данным японских СМИ, Токио закупает у России сжиженный природный газ и уголь. Экспорт газа в июле 2025 года вырос в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, экспорт угля — в 2,8 раза. Нефть Япония не покупает, по данным из открытых источников.И точно так же много чего говорил Трамп об экспорте газа. Летом 2025 года американский президент заявил, что это именно он "прикончил" вторую нитку газопровода "Северный поток"."Помните, это я прикончил 'Северный поток-2', отправившись в Германию. Если подумать, то мне жаль, но я положил конец 'Северному потоку-2'. Этого не сделал никто другой", — сказал он на встрече с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.Причем в "уничтожении" газопровода он признавался в ноябре 2024 года, до выборов президента США. Таким образом Трамп напоминал избирателям о последовательности своих действий. В частности, о том, что в 2019 году, во время первого президентского срока, вводил санкции против "Северного потока". На этом строилась его предвыборная кампания — Трамп противопоставлял себя действующему президенту Джо Байдену, который, по его словам, одобрил российский проект в ущерб американским интересам.Как говорится, критикуешь — предлагай. И у Трампа нашелся собственный проект по вытеснению России с рынка энергоносителей. В марте 2025 года он предложил построить гигантский газопровод протяженностью в 1300 километров на Аляске. Проект может быть интересен, в частности, Южной Корее и Японии, а в общем — США и их сателлитам. Последнюю группу, к слову, и называют в России "коллективным Западом".По "Турецкому потоку" природный газ попадает в страны Европы, и это единственный маршрут поставок после прекращения транзита через Украину. От российской Анапы до турецкого Стамбула по дну Черного моря протянуты две нитки газопровода (930 километров каждая). Одна нитка подключена к газотранспортной системе Турции, вторая доходит до границы Турции и Евросоюза. В августе 2025 года СМИ сообщили о рекордном с момента запуска проекта экспорте — 1,59 млрд кубометров в июле.Диверсия на "Северных потоках" произошла осенью 2022 года, после того как газопровод вышел на рекордный экспорт. В 2020–2021 годах Россия экспортировала по нему 118,4 млрд кубометров газа. Для сравнения: проектная мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 млрд кубометров в год (по 15,75 млрд кубометров каждая нитка).Показательно: каждый раз, когда Россия наращивает экспорт и укрепляет позиции, "коллективный Запад" реагирует не только словом, но и делом — все чаще жестким и разрушительным. Остается только спросить: что ответит Москва на новые вызовы? Кто победит в этой гонке за энергетическое лидерство?В мире происходит объективный, с одной стороны, процесс перестройки энергетических связей. Он связан с появлением новых экономических центров. А с другой стороны, эта перестройка вызвана "агрессивными и весьма напористыми действиями некоторых западных элит", заявил 16 октября президент России Владимир Путин.По словам российского лидера, мир входит в эпоху "энергетического реализма", в котором определяющую и значимую роль играет сам доступ к топливу и энергии, наличие трубопроводов и сетей. В этих условиях важно управлять добычей, обеспечивать технологическое и экологическое развитие отрасли, достигать национальные цели развития и выполнять внешние договоренности.И это — один из безусловных приоритетов России. Понимая эти задачи, российское руководство намерено укреплять позиции страны как мирового энергетического лидера и развивать отношения для строительства справедливой и устойчивой модели глобальной энергетики. "В интересах будущих поколений", — добавил Путин.Таким образом, любые попытки подрыва рабочей модели системы, будь то диверсии или санкции, ни к чему хорошему не приведут, а интересы будущих поколений не учитывают. Как бы на Западе не прикрывались "маской мира" — россказнями о том, что это якобы приведет к установлению прочного и долговременного мира.Торг идет не только на поле экономики, но и в кулуарах политики, где решения влияют на интересы миллионов по всему миру. Чья модель энергетики победит — та, что строится на блокадах и диверсиях, или модель устойчивого взаимного обмена ресурсов?

2025

