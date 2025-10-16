https://ukraina.ru/20251016/kantsler-germanii-khochet-dat-kievu-besprotsentnyy-kredit-za-schet-rossii--1070197555.html

Канцлер Германии хочет дать Киеву беспроцентный кредит за счет России

Канцлер Германии хочет дать Киеву беспроцентный кредит за счет России - 16.10.2025

Канцлер Германии хочет дать Киеву беспроцентный кредит за счет России

Канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая с заявлением в немецком парламенте, сказал, что на предстоящем заседании Европейского совета будет настаивать, чтобы ЕС использовал российские активы для предоставления Киеву кредита на сумму 140 миллиардов евро

"Эти дополнительные средства будут использоваться исключительно для финансирования военной техники. Выплачиваемые траншами, они обеспечат военную устойчивость Украины на несколько лет, если это будет необходимо", - объяснил Мерц.По его словам, Украине не придется возвращать обеспеченные кредиты до тех пор, пока Россия не выплатит так называемые "репарации".Он добавил, что на заседании Европейского совета также будет обсуждаться, как усилить давление на Россию в дополнение к 19 пакету санкций.Следующее заседание Европейского совета пройдет 23 октября в Брюсселе.В МИД РФ ранее отмечали, что идеи ЕС о выплате Россией неких репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов России.Фридрих Мерц хочет, чтобы Германия была военным хабом в Европейском Союзе и верстала геополитическую повестку. Подробнее — в материале Руслан Панкратов: Пока Польша и Германия борются за место лидера ЕС, Прибалтика играет в опасные игрища.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

