https://ukraina.ru/20251016/100-let-rossiysko-ukrainskoy-granitse-1991-goda--1070191707.html

100 лет российско-украинской "границе 1991 года"

100 лет российско-украинской "границе 1991 года" - 16.10.2025 Украина.ру

100 лет российско-украинской "границе 1991 года"

"Граница 1991 года" между Украиной и Россией сформировалась, разумеется, не в 1991 году. Правильнее её назвать "границей 1925 года", поскольку 16 октября этого года завершился обмен территориями между РСФСР и УССР: Украина получила часть Брянской, Курской и Воронежской губерний взамен за переданные России в 1924 году Таганрог и Восточный Донбасс

2025-10-16T16:00

2025-10-16T16:00

2025-10-16T16:00

история

история

история украины

история новороссии

усср

украина

таганрог

иосиф сталин

цик

дкр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/10/1070187554_0:69:747:489_1920x0_80_0_0_2004df1030cab048b6ea481a012d6bd3.jpg

Начавшийся после Февральской революции распад Российской империи привёл к неминуемым пограничным конфликтам. Одной из первых территориальные претензии выдвинула Украина. В резолюции Всеукраинского национального съезда, проходившего в Киеве 19-21 апреля 1917 года, было сказано:"Украинский съезд, признавая право всех наций на политическое самоопределение, считает, что границы между государствами должны быть установлены в соответствии с волей приграничного населения".Временное правительство Александра Керенского признало полномочия Генерального секретариата ЦР как высшего органа Временного правительства по делам местного самоуправления на Украине, которые распространялись "на губернии Киевскую, Волынскую, Подольскую, Полтавскую и Черниговскую, за исключением Мглинского, Суражского, Стародубского и Новозыбковского уездов".В ноябре 1917 года в Третьем Универсале Центральной Рады к территории УНР уже отнесли все "земли, заселённые в большинстве своём украинцами". При этом "окончательное определение границ УНР, как присоединённых частей Курщины, Холмщины, Воронежчины, так и смежных губерний, и областей, где большинство населения украинское, должно быть установлено по согласию организованной воли народов".9 февраля 1918 года ЦР подписала с Центральными державами Брестский мира, по которому территория Украины должна была быть оккупирована австро-немецкими войсками. В ответ на это 12 февраля 1918 года в Харькове на областном съезде Советов рабочих депутатов была провозглашена Донецко-Криворожская республика (ДКР), провозгласившая свою независимость и соответственно не признававшая Брестский мир.В состав ДКР была включена не только Екатеринославская губерния (на территории которой находился Центральный, или как его ещё называли Старый Донбасс), но и, как сообщал Артём (Сергеев) в ноте главам иностранных государств: "Азовское море до Таганрога и границы угольных советских округов Донской области, по линии железной дороги Ростов-Воронеж до станции Лихая". В будущем именно эти округа станут камнем преткновения в приграничном споре.В результате интервенции Центральных держав к маю 1918 года под их контролем оказались все украинские губернии, юг Центрального Черноземья, Донбасс и часть территории Области Войска Донского. 12 мая 1918-го было подписано российско-украинско-немецкое перемирие и зафиксирована демаркационная линия. Но "Украинская держава" гетмана Павла Скоропадского апеллировала к несоответствию демаркации этнографическому принципу.Украинцы при поддержке австро-немецких войск быстро распространили свою юрисдикцию на ряд спорных районов. Речь шла о Путивльском, Суджанском, Грайворонском, Рыльском, Белгородском, Корочанском, Новооскольськом уездах Курской губернии и Валуйском уезде Воронежской губернии, где были созданы украинские администрации. Киев также претендовал на значительные территории Центрального Черноземья, Кубань и Донскую область.Завершение Первой Мировой войны и ноябрьская революция в Германии привели к отзыву австро-немецких войск с Украины и краху режима Скоропадского.Изменением обстановки воспользовались большевики. В Курске 28 ноября 1918 года было образовано Временное правительство УССР во главе с Георгием Пятаковым, которое в январе 1919 года, переехав в Харьков, преобразовалось в Совнарком (СНК) УССР под руководством Христиана Раковского. СНК УССР считал действительным административное деление 1918 года, при котором часть уездов Курской губернии считались частью Украины.28 января 1919 года завотделом внутренних дел УССР Василий Аверин в ответ на запрос почтового ведомства написал: "Грайворон, Белгород и Ворожба принадлежат Харьковской губернии". А 31 января в телеграмме Белгородского уездного ревкома в Курск отмечалось: "Белгородский уезд, согласно постановлению Рабоче-крестьянского правительства Украины, входит в Харьковскую губернию. Удивляюсь вашей неосведомлённости".Спорный вопрос на некоторое время закрыл Кремль – Харьков получил прямое указание отказаться от спорных уездов. 16 февраля глава Раковский в телеграмме Чичерину подтвердил, что "украинское рабоче-крестьянское правительство отказывается от какой бы то ни было юрисдикции над этими уездами" (Белгородским и Грайворонским). Валуйский уезд Воронежской губернии, Суражский, Новозыбковский, Мглинский и Стародубские уезды Черниговской губернии также отошли к РСФСР.А вот на юге территориальный конфликт между УССР и РСФСР продолжался. 15 марта 1920 года Иосиф Сталин, на тот момент председатель Совета Украинской Трудовой армии, подписал постановление об образовании Донецкой губернии из частей Харьковской, Екатеринославской губерний и Области Войска Донского с центром в Луганске. Через месяц Всеукраинский ЦИК, "согласно предложения Совнаркома Украины и Укрсовтрудармии и соглашения с Всероссийским ЦИК", утвердил границы и состав Донецкой губернии.Руководство Донецкой губернии считало своей восточной границей бывшую границу ДКР. А вот руководство Донской области РСФСР с центром в Ростове-на-Дону считало, что её западная граница совпадает с западной границей Области Войска Донского. В апреле 1920 года в целый ряд населённых пунктов Восточного Донбасса одновременно прибыли уполномоченные представители как Донецкой губернии УССР, так и Донской области РСФСР. Там образовалась ситуация двоевластия, которая парализовала работу местных органов власти.Постановлением Совнаркома РСФСР от 23 марта 1920 года Таганрогский округ присоединён к Донецкой губернии УССР. Донскую область лишили второго по величине города и земель Восточного Донбасса, которые на тот момент были очень развитым аграрным районом.После создания СССР Госплану было поручено по-новому провести границы административных единиц. Донская область предъявила претензии на Таганрогский, Александро-Грушевский (Шахтинский) и Екатериненско-Каменский районы Донецкой губернии. Суть претензий строилось на том, что в УССР сосредоточены все три порта на Азовском море (Таганрог, Бердянск и Мариуполь), а в РСФСР нет ни одного. УССР отказалась обсуждать возможность передачи спорных территорий, поскольку это "этнически украинская территория".Госплан УССР совершил своеобразную "явку с повинной", написав в 1924 году в Москву:"Указание на то, что Таганрог с большим удобством может быть администрируем из Ростова, арифметически совершенно правильно. Действительно, от Таганрога до Ростова 68 вёрст, а до Центра Донбасса, т.е. до Бахмута, 200 верст. Но если стать на эту точку зрения и на том основании присоединить Таганрог к Юго-Востоку (речь о созданном в 1924 году Юго-Восточном крае РСФСР, куда вошла Донская область – Авт.), то на следующий же день после этого присоединения нужно будет хлопотать о присоединении к Юго-Востоку и Мариуполя, и Юзовки".Руководство УССР также развернуло кампанию под лозунгом "За единый Донбасс". В партийных организациях проводились собрания, по результатам которых принимались резолюции против передачи Восточного Донбасса в состав РСФСР. При этом утверждалось, что Донбасс – единый экономический регион и не стоит его разводить по разным республикам.Но Госплан настаивал, что Юго-Восточный край РСФСР, куда вошли Донская и Кубано-Черноморская области, а также Ставропольская и Терская губернии, для динамического развития нуждается в порте Таганрог, а также в шахтах Восточного Донбасса. 11 июля 1924 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление, в котором говорилось о желательности присоединение Таганрогского, Александро-Грушевского и Екатериненско-Каменского районов Донецкой губернии к Юго-Восточному краю РСФСР. Была создана Паритетная комиссия донецкого губернского исполкома и юго-восточного краевого исполкома, руководившая непосредственной передачей территории.В начале ноября 1924 года началась передача территорий. УССР добилась того, что ей передавалась вся готовая продукция, хранимая на складах Таганрога, а также всё новое оборудование, находившееся на производствах передаваемых территорий. Примечательно, что в 1924-25 годах союзные органы власти захлестнула волна обращений народных сходов с территории Донецкой губернии УССР с просьбой о присоединении их территориальных единиц к РСФСР.Однако, изъяв из состава УССР Таганрог и Восточный Донбасс, передать республике нечто соразмерное оказалось затруднительно. Харьков претендовал на наиболее экономически развитые районы Черноземья, а руководство Брянской, Курской и Воронежской губерний не хотело терять земли. При этом население приграничных российских регионов очень беспокоила проводимая в УССР беспощадная украинизация.30 ноября 1924 года комиссия ЦИК СССР по урегулированию границ постановила положить "в основу урегулирования границ между УССР и РСФСР этнографический признак, присоединяя к республике непосредственно прилегающие к ней территории, заселённые в большинстве населения национальностями этой республики". В то же время комиссия указывала на необходимость учитывать также и экономические моменты.Украинская делегация выступила с "особым мнением", настаивая на необходимости привести Украину "к пределам её этнографических границ и тем исправить неправильное размежевание по губерниям царского времени". В российской же делегации настаивали, что "отторгаемая территория имеет населения (сельского) 901 287 чел., из них украинцев 478 814 чел. (53%), великороссов 419 892 чел. (47%) и прочих 1 581 чел. (0,17%), если мы сюда причислим городское население Белгорода, Путивля, то украинское население составит около половины". Указывая на ярко выраженную чересполосность заселения этих территорий, в РСФСР считали "целесообразным произвести лишь частичное исправление границ".Новые границы окончательно зафиксировали постановлением ЦИК СССР "Об урегулировании границ Украинской ССР с РСФСР и Белорусской ССР" от 16 октября 1925 года. Всего к УССР присоединили территорию с 278 081 жителей, к РСФСР – 478 009 жителей. К УССР отошли части Почепского и Севского уезда Брянской губернии, почти весь бывший Путивльский уезд (с городом Путивлем) и части Суджанского, Грайворонского и Белгородского уездов Курской губернии, а также часть Валуйского уезда Воронежской губернии. Кроме того, к УССР была присоединена Семёновская волость Новозыбковского уезда Гомельской губернии.УССР продолжала добиваться пересмотра границ в свою пользу, и в 1926 году ей удалось получить в свой состав ещё девять российских сёл. Многие из прозвучавших тогда из уст украинских большевиков лозунгов почти без изменений были повторены их киевскими наследниками в 1991-м и 2014 годах.

https://ukraina.ru/20240219/1043500929.html

https://ukraina.ru/20250910/1049226671.html

https://ukraina.ru/20200319/1027083802.html

https://ukraina.ru/20241229/1042232709.html

усср

украина

таганрог

унр

россия

ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, история украины, история новороссии, усср, украина, таганрог, иосиф сталин, цик, дкр, унр, граница, государственная граница, территориальные уступки, россия, рсфср, ссср, большевики