Ситуация в Волчанске: эксперт рассказал, как ВСУ пытаются удержать последние кварталы города - 15.10.2025 Украина.ру
Ситуация в Волчанске: эксперт рассказал, как ВСУ пытаются удержать последние кварталы города
Украинское командование ослабляет группировку на границе с Россией, перебрасывая силы на Донбасс, что открывает ВС РФ возможность для создания глубокой буферной зоны для защиты Белгорода. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Конфигурация фронта в Волчанске не настолько печальна для ВСУ, как в Купянске, однако и здесь их исход предрешен, считает эксперт. Но освобождение Волчанска — это вопрос времени, потому что, как показывает целый ряд источников, командование ВСУ снимает силы с Сумского и Харьковского направлений, чтобы залатать дыры в районе Красноармейска (Покровск), Северска и Константиновки, рассказал эксперт.Украинский генштаб почему-то считает, что Донецкое направление является более приоритетным, чем приграничные районы Харьковской или Сумской областей, добавил Анпилогов."А для нас это возможность создать ту самую буферную зону, которая необходима для того, чтобы у украинской стороны не было возможности свободно так обстреливать Белгород даже из дальнобойного вооружения, которое применялось в последних попытках вызвать блэкаут в Белгородской области", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Анпилогов: ВС РФ сжимают горловину котла под Покровском и выбивают ВСУ из Волчанска и Купянска" на сайте Украина.ру.Больше про ситуацию на Харьковском направлении – в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ теряют позиции на берегу Оскола и бросают в бой "нестандартные резервы" на сайте Украина.ру.
Украинское командование ослабляет группировку на границе с Россией, перебрасывая силы на Донбасс, что открывает ВС РФ возможность для создания глубокой буферной зоны для защиты Белгорода. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Конфигурация фронта в Волчанске не настолько печальна для ВСУ, как в Купянске, однако и здесь их исход предрешен, считает эксперт.
"Там город разделен на две части рекой Волчья. На северном берегу заняли всю городскую застройку российские войска. ВСУ, оттянувшись в южную часть Волчанска, пытаются удержаться за последние такие кварталы плотной застройки", — объяснил Анпилогов.
Но освобождение Волчанска — это вопрос времени, потому что, как показывает целый ряд источников, командование ВСУ снимает силы с Сумского и Харьковского направлений, чтобы залатать дыры в районе Красноармейска (Покровск), Северска и Константиновки, рассказал эксперт.
Украинский генштаб почему-то считает, что Донецкое направление является более приоритетным, чем приграничные районы Харьковской или Сумской областей, добавил Анпилогов.
"А для нас это возможность создать ту самую буферную зону, которая необходима для того, чтобы у украинской стороны не было возможности свободно так обстреливать Белгород даже из дальнобойного вооружения, которое применялось в последних попытках вызвать блэкаут в Белгородской области", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Анпилогов: ВС РФ сжимают горловину котла под Покровском и выбивают ВСУ из Волчанска и Купянска" на сайте Украина.ру.
Больше про ситуацию на Харьковском направлении – в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ теряют позиции на берегу Оскола и бросают в бой "нестандартные резервы" на сайте Украина.ру.
