ПВО за ночь расправилась с десятками вражеских дронов над Россией - 15.10.2025
ПВО за ночь расправилась с десятками вражеских дронов над Россией
ПВО за ночь расправилась с десятками вражеских дронов над Россией
Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили и перехватили 59 украинских беспилотников над Россией, сообщили в Минобороны, передает 15 октября телеграм-канал Украина.ру
2025-10-15T07:20
2025-10-15T07:35
Из них 17 сбили над территорией Ростовской области, 12 – над Волгоградской, 11 над Белгородской, девять над Воронежской, четыре над Крымом, по одному БПЛА сбито над территориями Брянской, Курской и Орловской областей, еще три БПЛА уничтожено над акваторией Черного моря.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в своем телеграм-канале подтвердил отражение атаки над регионом.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь перечислил, что ПВО перехватила дроны в Чертковском, Миллеровском, Кашарском и Каменском районе. Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал.О других атаках - в материале ПВО России отбила атаки украинских дронов на сайте Украина.ру.
Украина.ру
ПВО за ночь расправилась с десятками вражеских дронов над Россией

07:20 15.10.2025 (обновлено: 07:35 15.10.2025)
 
Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили и перехватили 59 украинских беспилотников над Россией, сообщили в Минобороны, передает 15 октября телеграм-канал Украина.ру
Из них 17 сбили над территорией Ростовской области, 12 – над Волгоградской, 11 над Белгородской, девять над Воронежской, четыре над Крымом, по одному БПЛА сбито над территориями Брянской, Курской и Орловской областей, еще три БПЛА уничтожено над акваторией Черного моря.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в своем телеграм-канале подтвердил отражение атаки над регионом.

"В результате падения обломков БПЛА в поселке Кирова Светлоярского района повреждено четыре частных домовладения. Пострадавших нет", - уточнил он.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь перечислил, что ПВО перехватила дроны в Чертковском, Миллеровском, Кашарском и Каменском районе. Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал.
О других атаках - в материале ПВО России отбила атаки украинских дронов на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния