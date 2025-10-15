https://ukraina.ru/20251015/pvo--za-noch-raspravilas-s-desyatkami-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1070114511.html
ПВО за ночь расправилась с десятками вражеских дронов над Россией
07:20 15.10.2025 (обновлено: 07:35 15.10.2025)
Из них 17 сбили над территорией Ростовской области, 12 – над Волгоградской, 11 над Белгородской, девять над Воронежской, четыре над Крымом, по одному БПЛА сбито над территориями Брянской, Курской и Орловской областей, еще три БПЛА уничтожено над акваторией Черного моря.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в своем телеграм-канале подтвердил отражение атаки над регионом.
"В результате падения обломков БПЛА в поселке Кирова Светлоярского района повреждено четыре частных домовладения. Пострадавших нет", - уточнил он.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь перечислил, что ПВО перехватила дроны в Чертковском, Миллеровском, Кашарском и Каменском районе. Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал.
О других атаках - в материале ПВО России отбила атаки украинских дронов на сайте Украина.ру.