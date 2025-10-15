https://ukraina.ru/20251015/pvo--za-noch-raspravilas-s-desyatkami-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1070114511.html

ПВО за ночь расправилась с десятками вражеских дронов над Россией

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили и перехватили 59 украинских беспилотников над Россией, сообщили в Минобороны, передает 15 октября телеграм-канал Украина.ру

Из них 17 сбили над территорией Ростовской области, 12 – над Волгоградской, 11 над Белгородской, девять над Воронежской, четыре над Крымом, по одному БПЛА сбито над территориями Брянской, Курской и Орловской областей, еще три БПЛА уничтожено над акваторией Черного моря.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в своем телеграм-канале подтвердил отражение атаки над регионом.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь перечислил, что ПВО перехватила дроны в Чертковском, Миллеровском, Кашарском и Каменском районе. Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал.О других атаках - в материале ПВО России отбила атаки украинских дронов на сайте Украина.ру.

