https://ukraina.ru/20251015/kto-i-zachem-zatyagival-podpisanie-mira-v-gaze-i-chto-budet-dalshe-kerimov-o-bumazhnom-mire-bez-1070137588.html
Кто и зачем затягивал подписание мира в Газе и что будет дальше: Керимов о бумажном мире без капитуляции
Кто и зачем затягивал подписание мира в Газе и что будет дальше: Керимов о бумажном мире без капитуляции - 15.10.2025 Украина.ру
Кто и зачем затягивал подписание мира в Газе и что будет дальше: Керимов о бумажном мире без капитуляции
Востоковед, советник Международной медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в студии Украина.ру проанализировал ситуацию после завершения саммита мира в... Украина.ру, 15.10.2025
2025-10-15T15:09
2025-10-15T15:09
2025-10-15T15:09
видео
газа
египет
палестина
биньямин нетаньяху
дональд трамп
хамас
нато
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0f/1070137240_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a9250a10409c0d3f3c9aca34de059042.jpg
Востоковед, советник Международной медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в студии Украина.ру проанализировал ситуацию после завершения саммита мира в Египте, а также рассказал о возможном продолжении войны в Газе: 00:26 - Саммит мира по Газе и практическое применение достигнутых соглашений; 08:00 - Есть ли договорённости между Трампом и Нетаньяху? 14:09 - О создании государства Палестина; 17:17 - Почему саммит в Египте и без России? 25:56 - О затягивании с миром в Газе; 31:33 - Нарушит ли Нетаньяху режим прекращения огня? #Керимов #БлижнийВосток #Израиль #Газа #война #мир #саммит #Европа #США #Трамп #Нетаньяху #Палестина #ХАМАС #Восток #Россия #Египет #Турция #НАТО #миротворцы #Китай #НобелевскаяПремия #гегемон #политика #экономика #Абдель #Африка ТГ-канал Турала Керимова - https://t.me/turalkerimov Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
https://ukraina.ru/20251015/diplomatiya-pod-bombami-zakharova-otsenila-podkhod-trampa-v-besede-s-ukrainaru-1070131909.html
газа
египет
палестина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0f/1070137240_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_41842d52c37596a8849beca8f1aab31e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, газа, египет, палестина, биньямин нетаньяху, дональд трамп, хамас, нато, украина.ру
Видео, Газа, Египет, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, ХАМАС, НАТО, Украина.ру