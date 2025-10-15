https://ukraina.ru/20251015/kto-i-zachem-zatyagival-podpisanie-mira-v-gaze-i-chto-budet-dalshe-kerimov-o-bumazhnom-mire-bez-1070137588.html

Кто и зачем затягивал подписание мира в Газе и что будет дальше: Керимов о бумажном мире без капитуляции

Востоковед, советник Международной медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в студии Украина.ру проанализировал ситуацию после завершения саммита мира в... Украина.ру, 15.10.2025

Востоковед, советник Международной медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в студии Украина.ру проанализировал ситуацию после завершения саммита мира в Египте, а также рассказал о возможном продолжении войны в Газе: 00:26 - Саммит мира по Газе и практическое применение достигнутых соглашений; 08:00 - Есть ли договорённости между Трампом и Нетаньяху? 14:09 - О создании государства Палестина; 17:17 - Почему саммит в Египте и без России? 25:56 - О затягивании с миром в Газе; 31:33 - Нарушит ли Нетаньяху режим прекращения огня? #Керимов #БлижнийВосток #Израиль #Газа #война #мир #саммит #Европа #США #Трамп #Нетаньяху #Палестина #ХАМАС #Восток #Россия #Египет #Турция #НАТО #миротворцы #Китай #НобелевскаяПремия #гегемон #политика #экономика #Абдель #Африка ТГ-канал Турала Керимова - https://t.me/turalkerimov Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

2025

