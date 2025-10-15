Кто и зачем затягивал подписание мира в Газе и что будет дальше: Керимов о бумажном мире без капитуляции - 15.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251015/kto-i-zachem-zatyagival-podpisanie-mira-v-gaze-i-chto-budet-dalshe-kerimov-o-bumazhnom-mire-bez-1070137588.html
Кто и зачем затягивал подписание мира в Газе и что будет дальше: Керимов о бумажном мире без капитуляции
Кто и зачем затягивал подписание мира в Газе и что будет дальше: Керимов о бумажном мире без капитуляции - 15.10.2025 Украина.ру
Кто и зачем затягивал подписание мира в Газе и что будет дальше: Керимов о бумажном мире без капитуляции
Востоковед, советник Международной медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в студии Украина.ру проанализировал ситуацию после завершения саммита мира в... Украина.ру, 15.10.2025
2025-10-15T15:09
2025-10-15T15:09
видео
газа
египет
палестина
биньямин нетаньяху
дональд трамп
хамас
нато
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0f/1070137240_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a9250a10409c0d3f3c9aca34de059042.jpg
Востоковед, советник Международной медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в студии Украина.ру проанализировал ситуацию после завершения саммита мира в Египте, а также рассказал о возможном продолжении войны в Газе: 00:26 - Саммит мира по Газе и практическое применение достигнутых соглашений; 08:00 - Есть ли договорённости между Трампом и Нетаньяху? 14:09 - О создании государства Палестина; 17:17 - Почему саммит в Египте и без России? 25:56 - О затягивании с миром в Газе; 31:33 - Нарушит ли Нетаньяху режим прекращения огня? #Керимов #БлижнийВосток #Израиль #Газа #война #мир #саммит #Европа #США #Трамп #Нетаньяху #Палестина #ХАМАС #Восток #Россия #Египет #Турция #НАТО #миротворцы #Китай #НобелевскаяПремия #гегемон #политика #экономика #Абдель #Африка ТГ-канал Турала Керимова - https://t.me/turalkerimov Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
https://ukraina.ru/20251015/diplomatiya-pod-bombami-zakharova-otsenila-podkhod-trampa-v-besede-s-ukrainaru-1070131909.html
газа
египет
палестина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0f/1070137240_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_41842d52c37596a8849beca8f1aab31e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, газа, египет, палестина, биньямин нетаньяху, дональд трамп, хамас, нато, украина.ру
Видео, Газа, Египет, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, ХАМАС, НАТО, Украина.ру

Кто и зачем затягивал подписание мира в Газе и что будет дальше: Керимов о бумажном мире без капитуляции

15:09 15.10.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Востоковед, советник Международной медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в студии Украина.ру проанализировал ситуацию после завершения саммита мира в Египте, а также рассказал о возможном продолжении войны в Газе:
00:26 - Саммит мира по Газе и практическое применение достигнутых соглашений;
08:00 - Есть ли договорённости между Трампом и Нетаньяху?
14:09 - О создании государства Палестина;
17:17 - Почему саммит в Египте и без России?
25:56 - О затягивании с миром в Газе;
31:33 - Нарушит ли Нетаньяху режим прекращения огня?
#Керимов #БлижнийВосток #Израиль #Газа #война #мир #саммит #Европа #США #Трамп #Нетаньяху #Палестина #ХАМАС #Восток #Россия #Египет #Турция #НАТО #миротворцы #Китай #НобелевскаяПремия #гегемон #политика #экономика #Абдель #Африка
ТГ-канал Турала Керимова - https://t.me/turalkerimov
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Мария Захарова назвала планы Латвии выдворить россиян чудовищным примером неонацизма: - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
14:16
Дипломатия под бомбами? Захарова в беседе с Украина.ру оценила "подход Трампа"Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге для журналистов 15 октября ответила на вопросы издания Украина.ру касательно риторики американского лидера Дональда Трампа
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоГазаЕгипетПалестинаБиньямин НетаньяхуДональд ТрампХАМАСНАТОУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:44В Киеве готовят эвакуационные автобусы для вывоза людей в случае чрезвычайных ситуаций, сообщил глава аппарата КГГА Дмитрий Загуменный
15:39Диалог между ядерными государствами подорван: главные заявления Белоусова
15:09Кто и зачем затягивал подписание мира в Газе и что будет дальше: Керимов о бумажном мире без капитуляции
15:04"Палитра средств" против "избирательного подхода": Захарова о различиях дипломатии России и США
15:00Пакистан ударил по столице Афганистана - видео
15:00Сергей Миронов: Трамп сделал яркий ход для заключения мирной сделки по Газе, с Украиной так не получится
14:56С покровской группировкой ВСУ покончено: какова важность освобождения Новопавловки
14:53Доказательств нет, истерика есть: Захарова о спекуляциях Дании на тему "российских" БПЛА над Европой
14:20ВС РФ развивают наступление на Купянском направлении
14:16Дипломатия под бомбами? Захарова в беседе с Украина.ру оценила "подход Трампа"
13:50Авиация 11-й гвардейской армии разрушает логистику ВСУ
13:40Болотистая лужа без рыбы: украинский порт в польских руках несет угрозу Черному морю
13:38Из-за ударов ВС РФ: в Сумах и области отмечены перебои с электричеством и водоснабжением
13:27Путин делает все для обеспечения настоящего и будущего россиян - Песков
13:00Риск огромной эскалации, успехи ВС РФ, затягивание конфликта Западом. Хроника событий на 13:00 15 октября
12:55Одессу сдали боевикам: Поддубный раскрыл, кем является новый глава администрации
12:31Российские войска освободили Новопавловку и Алексеевку - МО РФ
12:15Противник пытается вернуть взятый ВС РФ населенный пункт: Александр Матюшин о контратаках ВСУ
12:14Хегсет прибыл в Брюссель, у ЕС "пополнение" в планах по замороженным активам РФ. Главное к этому часу
12:09Армия России освободила Алексеевку в Днепропетровской области
Лента новостейМолния