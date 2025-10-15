Дональд Трамп удивил страны БРИКС своим заявлением — Василий Стоякин
Во вторник, 14 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что страны БРИКС выходят из объединения из-за угрозы поднятия тарифов со стороны США.
О том, что означает это заявление американского лидера, рассказал обозреватель издания Украина.ру Василий Стоякин.
