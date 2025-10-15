Трампу больше не надо притворяться миротворцем: вместо Нобелевской премии можно получить Шевченковскую Нобелевскую награду мира 10 октября присудили не американскому президенту, который завершил уже с десяток войн. Она досталась оппозиционеру из Венесуэлы Марии Корине Мачадо. Неизвестный политик обошёл могущественного и тщеславного лидера США. Это сигнал о том, что Трампу всё-таки не удалось победить глобалистское лобби.