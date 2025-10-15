https://ukraina.ru/20251015/bolotistaya-luzha-bez-ryby-ukrainskiy-port-v-polskikh-rukakh-neset-ugrozu-chernomu-moryu-1070131242.html

Болотистая лужа без рыбы: украинский порт в польских руках несет угрозу Черному морю

Распродажа Украины продолжается. На очереди – Черноморский (Ильичевский) торговый порт. Один из крупнейших портов страны пытаются сосватать полякам, а сам проект уже называют "убийцей" Черного моря

Черноморский порт - под концессиюЧерноморский, а когда-то Ильичевский морской порт – один из крупнейших портов Украины, через который в обоих направлениях идут связи с более, чем ста странами. Расположен он в Одесской области на берегу Сухого лимана и предназначен для перевалки более 32 млн тонн грузов в год на причалах, растянувшихся на линии в 6 км.Все последние годы порт приносил одни убытки – первое полугодие 2022 года он завершил с чистым убытком в 146,6 млн гривен и СВО здесь ни при чем: этот показатель оказался даже лучше, чем в сравнении с аналогичным периодом годом ранее, когда эта сумма была почти на 19% выше.Еще до начала российской военной спецоперации власти Украины решили выставить порт на концессию, то есть сохранить его за государством, но передать его той или иной коммерческой компании на 40 лет, которая будет вкладывать в него деньги, ремонтировать, модернизировать и иметь с него прибыль.Ныне этот план решили реанимировать и в ближайшее время объявить отдельные тендеры – на контейнерный и паромный терминалы.Вот какие плюсы этого рисует Министерство общин и развития территорий Украины. По их версии, концессия Черноморского порта привлечет сотни миллиардов долларов в обновление причалов и прочей инфраструктуры, в бюджет страны уйдет более 1,1 млрд долларов, будут созданы более 1,2 тыс. рабочих мест.У противников концессии порта есть на это свои возражения.Все ради иностранцевПервое – кому в итоге отойдет по концессии этот порт. Местные компании требования конкурсной комиссии вряд ли потянут: претендент должен иметь опыт управления минимум двумя терминалами в разных странах, инвестиции от 50 млн долларов, подтверждения этого на счетах, а также ежегодная обработка 180 тыс. TEU (единица измерения, равная стандартному 20-фунтовому контейнеру).Очевидно, что Черноморский порт готовят на заклание иностранцам. Интересно, что власти Украины намерены осуществить этот проект несмотря на то, что ситуация вокруг порта нестабильная и туда периодически прилетают российские ракеты и ударные дроны, которые бьют по поставляемым туда военным грузам и складским помещениям.Положение в отрасли вообще остается крайне нестабильным. Еще до СВО в концессию по аналогичной схеме сдали порты "Ольвия" и Херсон, однако они все последние годы не работают. Также блокирована работа порта в Николаеве.В результате из 18 портов, которые Украина числит за собой (в их число входят порты Азовского моря, которые уже три года как принадлежат РФ), в реальности сегодня на украинской территории их работает всего 6 (порты Одессы и области, а также Дунайские порты), и то частично.Следовательно, либо власти страны хотят во что бы то ни стало всучить этот порт хоть кому-нибудь и получить с этого свои барыши, либо же на этот объект действительно есть спрос за границей и боевые действия на Украине потенциальных инвесторов не смущают.Один из главных претендентов на порт в Черноморске – Польша. Именно в столице этой страны в апреле этого года прошла инвестиционная конференция, на которой был представлен план концессии. Тогда же заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак подтвердил, что Варшава присматривается к украинскому порту, откуда можно будет вывозить польское и прочее европейское зерно.Профильные украинские ведомства утверждают, что на сегодняшний день заинтересованы в участии в конкурсе более 40 операторов со всех частей света. При этом весь процесс подготовки тендеров проходит кулуарно, что еще раз говорит о том, что порт намерены при любом раскладе отдать иностранцам.При чем тут Коломойский*?Достаточно критики и по другим аспектам будущей концессии. Украинские СМИ ставят под вопрос возможность найма более 1 тыс. сотрудников, так как на сегодняшний день в порту на административных должностях работают всего 40 человек, а еще чуть более сотни сотрудников мобилизованы в армию.Новый владелец не сможет увольнять их, но только в течение первых 5 лет, а затем получит право досрочно отправлять людей на пенсию. Сейчас на этих 40 человек средняя зарплата составляет порядка 10 тыс. гривен (19 тыс. рублей), а по условиям при новом владельце эта сумма должна быть не хуже. Не хуже, но и не факт, что лучше.Социальная составляющая вообще практически никак не прописана в проекте концессии, нет там ничего про сам город и живущих в нем людей, для которых этот порт – градообразующий. Их вообще никто и ни о чем не спрашивал: не было ни публичных слушаний, ни каких-то консультаций или встреч.Не ясно также, как вообще будет юридически проведена данная процедура, так как причалы порта сейчас находятся под арестом. Дело в том, что предыдущий оператор – ООО "Черноморский рыбный порт" - незаконно оформил под себя операционную акваторию у семи причалов, которые были из-за этого арестованы.Владел этой компанией, по данным украинских СМИ, олигарх Игорь Коломойский, ныне сидящий в СИЗО. Примечательно, что на форуме в Варшаве факт ареста причалов Черноморского порта никак не упоминался.Без воды, рыбы и туристовЕще один немаловажный аспект, который вызывает у украинцев тревогу – это последствия перевода порта под концессию для экологии.Специалисты отмечают, что никаких необходимых исследований предстоящий работ по углублению дня и т.д. с точки зрения их влияния на экологическую ситуацию не проводились."Там, где должны были бы прозрачно провести стратегическую экологическую оценку (СЭО) и оценку воздействия на окружающую среду (ОВД), — тишина. Там, где общество должно было бы услышать о рисках для моря, морской экосистемы, живой природы и людей, — закрытые двери и отсутствие ответа", - говорится в сообщении Всеукраинской экологической лиги.Экологи отмечают, что отсутствие СЭО и ОВД или сокрытие их результатов – нарушение украинских законов и международных конвенций. По их мнению, отсутствие контроля за экологией может окончится в данном случае катастрофой.Отмечается, что разрушение природного баланса отразится негативно на регионе и его жителях: проблемы начнутся у рыбаков, у туристического бизнеса. Ухудшение качества воды повысит затраты на ее очистку, увеличатся страховые выплаты, а износ портового оборудования будет происходить быстрее.Всеукраинская экологическая лига требует от властей заняться этой проблемой, но вряд ли этот призыв будет услышан. Слишком большие деньги поставлены на карту, чтобы интересоваться какими-то проблемами природы и местных жителей. Украинскому государству хочется поскорее впарить этот порт иностранцам и поделить с этого прибыль, а там – хоть трава не расти.*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО произошедшем недавно в Одессе наводнении, которое унесло жизни 10 человек - в материале издания Украина.ру Потоп на фоне декоммунизации. Что происходит в Одессе.

