https://ukraina.ru/20251015/bespredel-vsu-v-ternopole-blekaut-po-vsey-ukraine-vs-rf-zakhodyat-v-kherson-itogi-14-oktyabrya-1070152746.html

Беспредел ВСУ в Тернополе, блэкаут по всей Украине, ВС РФ заходят в Херсон. Итоги 14 октября

Беспредел ВСУ в Тернополе, блэкаут по всей Украине, ВС РФ заходят в Херсон. Итоги 14 октября - 15.10.2025 Украина.ру

Беспредел ВСУ в Тернополе, блэкаут по всей Украине, ВС РФ заходят в Херсон. Итоги 14 октября

Боевики 3-й штурмовой бригады ВСУ похищали жителей Тернополя, по всей Украине экстренные отключения света, подразделения ВС РФ заходят в Херсон.

2025-10-15T19:30

2025-10-15T19:30

2025-10-15T19:30

хроники

эксклюзив

"азов"

тцк

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

тернополь

украина

россия

нацизм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062592351_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bce226ac221a5fe35aaafb6a8c5a46bc.jpg

"Азовцы"* кошмарят ТернопольУкраинские боевики из 3-й штурмовой бригады ВСУ, созданной ветеранами полка "Азов"*, на протяжении месяца бесчинствовали в Тернополе, похищая людей и отбирая у горожан имущество – об этом на своей странице в соцсетях рассказал украинский активист из Тернополя Роман Довбенко.По его словам, военнослужащих привезли в город с целью оказания ими силовой поддержки сотрудникам ТЦК – однако вместо этого они занялись грабежом населения.По словам активиста, на днях боевиков начали задерживать, и минимум 8 из них в настоящий момент находятся под стражей. Информацию активиста также подтверждает украинский журналист Антон Гура, который сообщает, что для задержания военнослужащих задействованы спецгруппы полиции, прибывшие из Киева.Помимо этого, украинское издание "Страна" со ссылкой на местные паблики сообщает, что задержания военных в Тернополе в настоящий момент носят массовый характер.В Нацполиции подтвердили эту информацию - в официальном заявлении говорится, что полицейские задержали группу военнослужащих, причастных к насильственным и имущественным преступлениям.Блэкаут накрыл УкраинуМинистерство энергетики Украины сообщило, что в настоящий момент по всей стране действуют экстренные отключения света добавило, что это касается всех регионов, кроме Донецкой и Черниговской областей – поскольку в них действуют плановые графики отключений.Как сообщили в ведомстве, это происходит из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины – отключения призваны не допустить перегрузки системы.Киевские паблики сообщают, что из-за отключений электричества остановился наземный электротранспорт – в результате чего в киевском метрополитене в настоящий момент фиксируется транспортный коллапс. Кроме того, отмечается массовая работа электрогенераторов в центре города.Во вторник, 14 октября, в ряде регионов Украины также происходили экстренные отключения – в том числе и в Киеве.Что происходит на фронтеПодразделения группировки войск "Центр" освободили поселок Новопавловка, который является пригородом Красноармейска (Покровска) – об этом сообщает Минобороны России. Кадры освобождения населенного пункта продемонстрировал телеграм-канал "Сибирское объединение".В Херсонской области подразделения группировки войск "Днепр" ВС РФ взяли под контроль и зачистили остров Переяславский в пойме Днепра. Кроме того, поступают сообщения о заходе передовых групп ВС РФ на остров Карантинный, который уже считается частью Херсона – об этом сообщает телеграм-канал "От Карпат до Мариуполя".В Харьковской области ВС РФ значительно продвинулись в западной части городской застройки Волчанска, а также взяли под контроль большую часть лесного массива в окрестностях города – об этом сообщает телеграм-канал "Новости СВО и мира". Как отмечает аналитический ресурс "Рыбарь", российские войска подступили к населенным пунктам Синельниково и Прилипка – и в случае дальнейшего продвижения ВС РФ группировка ВСУ в Волчанске может оказаться под угрозой окружения.На Купянском направлении ВС РФ значительно продвинулись в южной части городской застройки Купянска – об этом сообщает телеграм-канал "Новости СВО и мира". На левом берегу Оскола подразделения 1-й танковой армии ВС РФ также продвинулись в сторону поселка Боровая, а также сел Новоплатоновка и Богуславка.На Краснолиманском направлении ВКС России авиаударом уничтожили понтонную переправу через реку Северский Донецк, находившуюся между Красным Лиманом и Райгородком – об этом сообщили местные телеграм-каналы. Кроме того, подразделения группировки войск "Запад" ВС РФ значительно продвинулись между населенными пунктами Новоселовка и Дробышево – об этом сообщил телеграм-канал "Оперативный простор".В Днепропетровской области ВС РФ нанесли серию ударов беспилотниками "Герань" по целям в Павлограде, в результате ударов город обесточен – об этом сообщает телеграм-канал "Хроники гераней". Кроме того, в настоящий момент массированные удары "Гераней" наносятся по целям в городе Нежин в Черниговской области.В Запорожской области при атаке двух дронов ВСУ на прифронтовое село Великая Знаменка в Запорожской области получил ранение подросток – об этом сообщили в администрации округа.В результате атак украинских беспилотников трое жителей Белгородской области получили ранения – об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке украинского дрона по слободе Белой – по его информации, в результате удара получил ранение сотрудник полиции.Минобороны России сообщило, что средства ПВО ВС РФ в период с 13:00 до 16:00 по Москве уничтожили три украинских беспилотника. Из них два были сбиты над Курской областью, еще один – над Белгородской.* "Азов" признан террористическим и запрещен в России

https://ukraina.ru/20250829/beletskiy-kak-zerkalo-ukrainskogo-neonatsizma-1067842088.html

https://ukraina.ru/20251009/ivan-lizan-moschnye-udary-vs-rf-po-ukrainskoy-energetike---novyy-faktor-voyny-na-ukraine-1069884476.html

https://ukraina.ru/20251014/polkovnik-gennadiy-alekhin-vsu-teryayut-pozitsii-na-beregu-oskola-i-brosayut-v-boy-nestandartnye-rezervy-1070089790.html

тернополь

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Фёдор Громов

Фёдор Громов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Фёдор Громов

хроники, эксклюзив, "азов", тцк, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, тернополь, украина, россия, нацизм, нацисты, вс рф, сво, прогнозы сво, новости сво, электроснабжение, электричество, электроэнергетика, энергосистема украины