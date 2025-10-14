https://ukraina.ru/20251014/eksponat-ili-shantazh-otpravyat-li-ssha-tomagavki-na-kolesakh-na-ukrainu-1070084529.html

Экспонат или шантаж? Отправят ли США "Томагавки" на колесах на Украину

Экспонат или шантаж? Отправят ли США "Томагавки" на колесах на Украину

Сможет ли фактор секретности удержать США от передачи для испытаний на Украине установок с "Томагавками" - вопрос открытый

В США показали новые мобильные установки, предназначенные для запуска, в том числе, крылатых ракет "Томагавк". Российские военблогеры обсуждают возможность поставки комплексов на Украину, хотя первые системы на самом деле были созданы по запросу на перевооружение американской армии на новую, более современную технику. Новая техника создана в рамках программы разработки Общего автономного многодоменного пускового комплекса (Common Autonomous Multi-Domain Launcher, CAML). В тяжелой версии - CAML-H, средней - CAML-M.Американская компания Oshkosh Defense представила автономные многоцелевые мобильные платформы для пуска дальнобойных ракет именно по этой программе. На выставке AUSA 2025 в Вашингтоне впервые показали систему X-MAV для крылатых ракет Tomahawk.Компания специализируется на производстве автомобильного транспорта. Поэтому речь идет в первую очередь о носителе пусковых установок. В Oshkosh представили линейку из трех новых готовых к производству вариантов:X-MAV, тяжелый грузовик с установкой для четырех ракет BGM-109 Tomahawk Land Attack Missile (TLAM), CAML-H.Запрос на вооружение американской армии "в сжатые сроки" впервые был опубликован в июле 2025 года. Кроме TLAM армия пожелала заполучить обновленные зенитно-ракетные комплексы для ракет PAC-3 MSE (Patriot). Тогда предполагалось, что пусковые установки смонтируют на грузовиках M1075 (колесная формула 10x10, грузоподъемность 15 тонн) производства Oshkosh, что и было продемонстрировано на AUSA 2025.По требованиям CAML-H система должна осуществлять перезарядку без участия человека или с помощью спецмашины. В запросе указано, что четыре прототипа системы с "Томагавком" должны быть поставлены в течение 18 месяцев, один прототип с PAC-3 MSE - в течение 24 месяцев. Судя по всему, американский оборонпром выполнил задачу крайне быстро.M-MAV - средний комплекс на базе пятитонных грузовиков, CAML-M. Оснащен семейством боеприпасов для реактивных систем залпового огня, пилотируемыми или автономными пусковыми установками.Согласно запросу армии, комплекс должен быть интегрирован с системами РСЗО М270 или HIMARS (ракеты ATACMS и PrSM), может запускать управляемые ракеты AIM-9X (класс "воздух-воздух"), адаптированные для наземной установки.Причем версия от компании Oshkosh - не единственная подобного рода. Например, летом автралийский филиал американского оборонного гиганта Raytheon продемонстрировал пуски AIM-9X из норвежского комплекса NASAMS, установленного на бронированную семитонную машину Hawkei 4x4. Эти комплексы предполагается применять в качестве ПВО.Всего для американской армии заказано по одному прототипу для пуска ракет РСЗО и ПВО, машины для перезарядки модулей или контейнеров с ракетами.S-MAV, легкий аппарат на базе сухопутного вездехода ROGUE-Fires Корпуса морской пехоты США в роботизированном варианте. Предназначен для радиоэлектронной борьбы с беспилотниками, оснащен барражирующим боеприпасом AeroVironment Switchblade 600 и системой РЭБ Titan от компании Blue Halo на основе искусственного интеллекта и машинного зрения.И это не совсем новое решение.В 2023 году американские морпехи получили для испытаний первые мобильные платформы для пуска "Томагавков". В качестве пусковой установки использовали одну ячейку стандартного корабельного контейнера Mk41. Первый и названный историческим пуск произошел 27 июня 2023 года. Программа разработки подобных решений началась в 2021 году.В 2025 году корпус морпехов отменил все финансовые усилия по разработке этой системы на будущий год. Испытания показали, что внедорожник с "Томагавком" не подходит для экспедиций и тяжелых условий эксплуатации. От проекта якобы отказались в пользу аналогичной системы для береговых ракетных комплексов, сообщали американские СМИ.Тем не менее вездеход с Mk41 под "Томагавк" включен в программу учений Balicatan-2026 на Филиппинах. Предполагается, что на совместных учениях будут произведены боевые пуски.Прошлые разработкиПрототип X-MAV - развитие принятого на вооружение армии США в 2023 году ракетного комплекса Typhoon. Этот комплекс - наследник Gryphon для наземных пусков "Томагавков" с ядерными боеголовками, оружия времен холодной войны.Gryphon уничтожили после заключения первого Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Typhoon воссоздали благодаря выходу США из ДРСМД в 2019 году. В 2024 году Штаты развернули Typhoon на Филиппинах, чем вызвали обеспокоенность МИД России.Предостережения Москвы были проигнорированы. В результате американских действий Россия "более не считает себя связанной" ранее принятыми самоограничениями по развертыванию наземных РСМД."Решения по конкретным параметрам мер реагирования будут приниматься руководством Российской Федерации на основе межведомственного анализа масштабов развёртывания американских и других западных РСМД наземного базирования, а также общего развития ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности", - заявили в МИД России в августе 2025 года.В качестве пусковой установки для Typhoon используют Mk70 mod 1 - это контейнер, внутри которого размещены четыре вертикальных установки Mk41. Контейнер тащит за собой тягач, предусмотрены отдельные машины обеспечения.CAML-H должен заменить громоздкий Typhoon. По замыслу американских военачальников, армия должна получить высокомобильные установки для пуска "Томагавков", которые можно будет перезаряжать в полевых условиях, управлять ими дистанционно. Эта задача потребует также усовершенствования программного обеспечения.Таким образом, то, что показали на американской выставке - это прототипы возможных будущих систем, которые, может быть, когда-нибудь поставят в войска. По американским правилам, под прототипом подразумевается пилотный проект, испытание, оценка, демонстрация или разработка, которые позволяют оценить военную значимость технологии или изделия.Выставленный X-MAV - экспонат, который можно оценить только визуально. На первый взгляд он отличается от Typhoon тем, что пусковая установка смонтирована на шасси.Армия США планомерно движется в сторону унификации и интеграции ракетных систем, осваивает новые технологии, в том числе искусственный интеллект. Достоверно неизвестно, сколько пусковых установок Mk41 установили на грузовики Oshkosh, как и то, готовят ли американцы их испытания носителей "Томагавков" в боевых условиях на Украине.Известно лишь то, что пока миру показывают образцы новой техники со старыми "Томагавками", Штаты наращивают производство ракет для систем ПРО. Американская Lockheed Martin заключила в сентябре рекордный контракт на поставку в армию 1970 противоракет PAC-3 MSE и сопутствующего оборудования на 9,8 млрд долларов. В Польше американские аудиторы провели валидацию производственной линии завода, где собирают PAC-3 MSE. Но значит ли это, что наступательное вооружение не в приоритете? Вряд ли. Скорее, это говорит о том, что в планах США зарабатывать еще больше на экспорте. Так что любая возможная эскалация украинского конфликта - еще и вопрос жадности.Подробнее об американских крылатых ракетах в материале Алексея Туманова Американский "Томагавк": ракеты, установки и последствия разрыва ДРСМД

эксклюзив, сша, россия, украина, "томагавк"