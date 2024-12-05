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Американский "Томагавк": ракеты, установки и последствия разрыва ДРСМД

Американский "Томагавк": ракеты, установки и последствия разрыва ДРСМД - 05.12.2024 Украина.ру

Американский "Томагавк": ракеты, установки и последствия разрыва ДРСМД

Парламентская ассамблея НАТО поддержала запрос Украины на иностранное вооружение, в том числе подходящее по характеристикам под американские крылатые ракеты "Томагавк". Что из себя представляют "Томагавки", и на что повлиял разрыв ДРСМД - в материале Украина.ру

2024-12-05T18:05

2024-12-05T18:05

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"Томагавк" (Tomahawk) - семейство высокоточных дозвуковых крылатых ракет морского и наземного базирования. Разрабатывались в США в 1970-е годы, в 1983 году приняты на вооружение - в очередной виток холодной войны с Советским Союзом на этапе Афганской кампании.Изначально запуск ракет осуществлялся через торпедные аппараты (или вертикальные пусковые установки) подлодок, из пусковых установок на кораблях и наземных установок. Последние были уничтожены к 1991 году согласно первому Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)."Томагавки" производит компания Raytheon, системы управления и наведения, а также пусковые установки - Lockheed Martin.Варианты "Томагавков"Существует два основных варианта "Томагавков": - стратегические для уничтожения наземных целей BGM-109 (A - ядерная/ C - неядерная /D - кассетная боевая часть); - тактические противокорабельные BGM-109 (B - фугасная боевая часть с радиолокационной головкой наведения/E - "Тактический томагавк"). Еще один вариант BGM-109G предполагал запуск ракет с ядерными боеголовками из сухопутной пусковой установки Gryphon, уничтоженной в рамках ДРСМД. После разрыва договора (2019 год) США продемонстрировали запуск "Томагавка" из наземной установки Typhon и приняли ее в эксплуатацию в 2023 году.Первая литера в аббревиатуре BGM означает пусковую установку, из которой можно запустить "Томагавк". B - универсальная, R - подводная, U - надводная, А - воздушная. Вторая литера G означает, что ракета предназначена для поражения наземных целей. Третья M - ракета.Военно-морские силы США проводят повторную сертификацию и модернизацию ракет, тем самым продлевая срок эксплуатации и создавая новую серию. Каждая выпущенная после модернизации ракета получает к названию уточнение "Block" и порядковый номер.Tomahawk Block I были стратегическими базовыми BGM-109A с ядерными боеголовками. Их приняли на вооружение в марте 1983 года. За основу системы управления взяли танковые баллистические вычислители.Tomahawk Block II выпустили в 1984 году. Ракеты оснастили системами управления и наведения: инерциальной, корреляционной по контуру рельефа местности (TERCOM), электронно-оптической корреляционной (DSMAC).TERCOM сравнивает местность, над которой пролетает ракета, с эталонным образцом. Система позволяет ракете огибать рельеф на высоте от 30 до 150 метров. Работает после запуска и на маршевом участке полета. Также корректирует маршрут по информации, полученной со спутника.При подлете к цели включается DSMAC. Бортовой компьютер сравнивает изображения цели, полученные с камеры, с загруженными в память, вырабатывает маневр перед ударом.Block III представили в 1993 году. Конструкторы улучшили точность DSMAC, усилили помехоустойчивость GPS, облегчили боеголовку и увеличили дальность. В качестве системы управления использовали коммерческую версию операционной системы на базе Unix от компании Hewlett Packard.В Lockheed Martin начались разработки прототипа будущей системы управления "Томагавком" - программного комплекса Tactical Tomahawk Weapons Control System, TTWCS.Разработчики преследовали цель ввода функции барражирования на траектории полета ракеты, перенаправления ракеты на другую цель при необходимости, перепрограммирования в полете, отправки данных оператору.В 2000 году, например, в лаборатории передовых технологий Lockheed Martin в Нью-Джерси проводили исследования человеческой реакции при управлении "Томагавком". В эксперименте приняли участие 12 операторов TTWCS. Они должны были выполнять задания в пользовательском интерфейсе. С помощью физиологических датчиков оценивалась скорость реакции. Испытуемые должны были отвечать на вопросы вроде: какая ракета долетит до цели быстрее, можно ли ее перенаправить на другую конкретную цель, сколько целей по умолчанию отслеживается в данный момент, и другие. Перед исследователями стояла задача доработать систему, а также выполнить требование военных по сокращению численности личного состава, обслуживающего комплексы с "Томагавками".Исследование показало, что производительность человека можно увеличить разработкой адаптивных пользовательских интерфейсов. В частности, скорость принятия решений выросла на 20,4%, количество ошибочных ответов снизилось на 66,8%, количество ракет, которыми могли управлять операторы, выросло на 25,5%.По состоянию на 2000 год разработчики столкнулись с существующими на тот момент ограничениями в сенсорных технологиях, беспроводных подключениях и так далее. Инженеры предполагали, что гарантий того, что обновления ракет до Block IV с TTWCS будут работоспособными, нет. На практике получилось, что эти нюансы отсрочили приемку системы всего на четыре года. В 2004 году TTWCS приняли на вооружение ВМС США.Для понимания, насколько военные разработки опережают гражданские. Первый мобильный телефон с мультитач-экраном - iPhone - появился только в 2007 году, и это была целая революция на рынке устройств для гражданской связи. Беспроводные сети в лабораторных условиях начали тестировать в 1997 году, а для домашних пользователей компьютеров уже привычный WiFi стал доступен только в 2000-х.Block IV и "Тактический Томагавк"В 2006 году на вооружение приняли ракету Tactical (TACTOM) Tomahawk Block IV, оснащенную контролером для изменения цели во время полета на одну из 15 запрограммированных или любую новую. Ракета смогла "зависать" над полем боя, пока цель не будет идентифицирована, передавать оператору изображения, информацию о состоянии ракеты по спутниковому каналу связи. Также для ракеты разработали новый помехозащищенный GPS-приемник, внедрили TTWCS и систему командования и управления TC2S.В 2010 году ВМС США провели первое испытание новой осколочно-фугасной боеголовки JMEWS с повышенной проникающей способностью для поражения бункеров и укрепленных целей. Боеголовка взорвалась, создав отверстие в укреплении, достаточное для того, чтобы ее остальные элементы смогли пробить бетонную мишень и две контрольных пластины. Последующие 10 лет в Raytheon развивали эту многофункциональную боеголовку, а в 2020 году представители ВМС США заключили контракт на разработку и производство системы боеголовок с эффектом JMEWS на сумму 90,4 млн долларов США к ноябрю 2023 года.JMEWS предназначалась для выпуска следующей модификации "Томагавков" - Block V. Модернизации подлежали ракеты Block IV, а Block III планировали снять с вооружения. Новые ракеты должны были поражать укрепленные наземные цели (бункеры, подземные цеха, ракетные объекты) и движущиеся морские цели с надводных кораблей и подводных лодок. Как заявляли разработчики, это позволит американским войскам атаковать хорошо защищенные и динамические цели без использования пилотируемой авиации.Вместе с этим в 2012 году ВМС США изучали возможность применения технологий противорадиолокационной управляемой ракеты типа AARGM, в 2014 - противокорабельной AGM-84, известной как "Гарпун" (Harpoon).AARGM предназначена для поражения радиолокационных станций и систем ПВО. Применялась как американцами против Ирака, так и Вооруженными силами Украины против России в зоне СВО.На испытаниях в 2015 году "Томагавк" смог передать в штаб командования ВМС фотографии с бортовой камеры и вошел в режим барражирования до получения новых координат цели. В 2016 году разработчики испытывали версию "Томагавка" с дополнительным термобарическим воздействием за счет применения неотработанного ракетного топлива.Всего с 2015 по 2017 годы Минобороны США заказали у Raytheon поставку по меньшей мере 585 ракет на общую сумму свыше 600 млн долларов, согласно данным из открытых источников.В марте 2024 года ВМС США заключили с производителем контракт на повторную сертификацию 166 Tomahawk Block IV (в том числе 24 для "союзников США" - очевидно, весь идет о Британии), чтобы продлить их "срок годности" еще на 15 лет.Block V выпустили в 2021 году. Противокорабельная версия Block Va предназначена для поражения движущихся судов и катеров, Block Vb оснастили боеголовкой JMEWS для поражения разнообразных наземных целей. Оставшиеся после модернизаций ракеты Block III сняли с вооружения и якобы уничтожили. Срок службы Block IV таким образом продлили на 15 лет.В январе 2024 года японские власти подписали контракт на поставку 200 Block IV и 200 ракет Block V на сумму 2,35 млрд долларов США. Этот шаг объяснили новой стратегией нацбезопасности Японии (принята в 2022 году), разрешающей контрудар по потенциальным противникам в регионе, под которыми подразумевали Китай и Северную Корею.SLCM-N, они же бывшие BGM-109A с ядерным зарядом - этот тип ракет самый спорный и обсуждаемый в США. Изначально ракеты были списаны по договору ДРСМД.В 2018 году сотрудники администрации президента США Дональда Трампа предлагали вернуть на вооружение подводных лодок крылатые ракеты с ядерной боеголовкой. Тогда заявлялось о возможности создания новых типов ракет на базе "Томагавков". В 2022 году администрация президента США Джо Байдена запросила 5,2 млн долларов на НИОКРы и 10 млн долларов США на исследования по адаптации ядерной боеголовки от старых "Томагавков". По результатам публично было объявлено об отказе от программы из-за дороговизны ракеты."Проведенная президентом оценка ядерного потенциала пришла к выводу, что SLCM-N, поставки которой не планируются ранее 2030-х, не является необходимой и потенциально может навредить другим приоритетам", - говорилось в заявлении Белого дома от 18 октября 2022 года.Администрация Байдена не включила в свои бюджетные заявки на 2023-25 годы финансирование разработок. Однако Конгресс США продолжил финансирование, что следует из отчета Исследовательской службы конгресса от 31 мая 2024 года.Пусковые установкиДля запуска ракет "Томагавк" используют несколько видов пусковых установок. Подводные лодки оснащены торпедными аппаратами или установками вертикального пуска Mk45 (Mark 45), надводные корабли - контейнерными установками Mk143 для пуска под углом или универсальными Mk41 вертикального запуска (VLS) производства Lockheed Martin.Пусковая установка - высокотехнологичная платформа. Например, Mk41 развернута как на кораблях, так и на земле. Установка позволяет запускать ракеты разных типов: дозвуковые противокорабельные "Томагавки" и LRASM, зенитные стандартные SM-2, SM-6 и ESSM, ракеты для комплекса ПРО SM-3, противолодочные семейства VLA.В наземном варианте Mk41 задействована в подвижном ракетном комплексе средней и меньшей дальности Mid-Range Capability (MRC), получившем название Typhon. Этот комплекс появился на замену запрещенному по условиям ДРСМД Gryphon. В 2024 году США развернули такой комплекс на Филиппинах и назвали этот шаг "посланием силы". Разработки начались в 2020 году, и в настоящее время на вооружение приняты четыре батареи, еще две находятся в процессе производства.Mk41 - модульная установка, существует в двух видах (ударная и тактическая) и 13 различных конфигурациях - до 120 ячеек для ракет на одну. Тактическая отличается от ударной укороченным контейнером, что не позволяет запускать "Томагавки", LRASM, SM-6 и SM-3 только из-за их длины.По подсчетам производителя с 1984 года выпущено более 13,7 тысяч пусковых установок Mk41 VLS, произведено 4,5 тысячи успешных пусков ракет.В 2023 году американские морпехи получили первую и единственную на тот момент наземную мобильную установку для запуска одной ракеты "Томагавк" на базе вездехода ROGUE-Fires JLTV с колесной формулой 4x4. Пусковая установка представляет из себя одну ячейку Mk41 на автомобильном шасси без кабины. Этот день в командовании ВМС США назвали историческим - 27 июня 2023 года американская армия выпустила из Typhon одну ракету SM-6 и одну "Томагавк".В состав одной ракетной батареи MRC входят четыре пусковых установки по четыре ячейки в каждой (для этого Lockheed Martin выпустили новую установку Mk70 mod 1 для объединения ячеек Mk41), центр управления, тягачи и другие транспортные средства. По данным из открытых источников, американские власти закупят у производителей 32 тактических "Томагавка" TATCOM, установки Mk41, батарею Typhon и другую технику по этой программе. В 2025 году на научно-исследовательские работы, производство и поставку этой техники финансирование превысит 416 млн долларов США.В планах США развертывание Typhon с "Томагавками" на территории Германии в 2026 году, а также, возможно, в Японии.Основные характеристикиДальность: 900 км для подводной, 1250 км для надводной и 2500 км для ракеты с ядерной боеголовкой,Скорость полета: 800-1250 км/ч,Длина: 6,25 метра,Вес: 1400-1500 кг,Стартовый двигатель: турбовентиляторный Williams F107,Топливо: RJ-4 - жидкое ракетное топливо повышенной плотности и низкой вязкости, компонент реактивного топлива,Стоимость: по данным из открытых источников, может варьироваться от 600 тысяч долларов США до 1,5 млн долларов за ракету.Боевое применение"Томагавки" применялись во многих региональных конфликтах. 1991 год - операция "Буря в пустыне" во время войны в Персидском заливе, 1995 год - в Боснии, 1996 год - операция "Удар в пустыне" против Ирака. В 1999 году американцы выпустили 298 ракет "Томагавк" по Югославии.Последнее боевое применение - Сирия, апрель 2017 года.В ночь на 7 апреля США выпустили 59 "Томагавков" с эсминцев "Росс" и "Портер" из акватории Средиземного моря по авиабазе Шайрат в провинции Хомс. По данным американской стороны, 58 из 59 ракет попали в цель, одна была неисправна. По данным Минобороны России, попали в цель только 23 ракеты, место падения остальных ракет осталось неизвестным.По информации российских СМИ, ракетным ударом были уничтожены девять самолетов правительственных сил, погибли четверо военнослужащих Сирийской Арабской Республики.Президент США Дональд Трамп тогда заявил, что удар был нанесен в ответ на якобы применение Дамаском химического оружия в Идлибе на Севере страны, контролируемом на тот момент "повстанцами".Читайте также: Американский "Тэд", который дороже Украины. Почему Киев не получит комплексы ПРО THAAD

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