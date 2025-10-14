https://ukraina.ru/20251014/1032459587.html

«Волынские Афины»: древние укры, польские соколы и предыстория Киевского университета

«Волынские Афины»: древние укры, польские соколы и предыстория Киевского университета - 14.10.2025

«Волынские Афины»: древние укры, польские соколы и предыстория Киевского университета

Одним из краеугольных камней польского национального мифа являются утверждения о будто бы притеснениях поляков на землях Речи Посполитой, отошедших после её разделов к Российской империи. Однако история Кременецкого лицея (Волынской гимназии), открытой 13 октября 1805 года, этот миф убедительно разоблачает

Вплоть до польского восстания 1830-31 годов Санкт-Петербург полякам всячески потакал – даже несмотря на их предательскую политику в ходе походов Наполеона. Одним из ярких примеров такого потакания является история Кременецкого лицея, который поляки пафосно окрестили "Волынскими Афинами".Староста Новогрудский Тадеуш Чацкий (1765-1813) в последние годы существования Речи Посполитой работал в Эдукационной комиссии – органе, который руководил системой просвещения этого государства. После второго раздела Польши в 1793 году Чацкий несколько лет находился в опале, и его даже лишили части имений в родном Порицке на Волыни (с 1947 года – село Павловка Владимир-Волынского района Волынской области).Однако уже через три года, после восшествия на российский престол Павла I, земли Чацкому вернули, и он вёл в России привычный для аристократов образ жизни. В частности, в конце XVIII – начале XIX века он написал несколько исторических трудов компилятивного характера.Так, в работе "О названии „Украина" и зарождении казачества" (О nazwisku Ukrainy і początki kozaków, 1801) Тадеуш Чацкий предложил теорию, согласно которой украинский народ вообще не имеет ничего общего со славянством, а его предками были кочевники из особой орды укров, пришедшей на территорию современной Украины из-за Волги в VII веке.А в книге "Рассуждение ο евреях и караимах" (Rozprawa о Żydach i Karaitach, 1807), над которой Чацкий трудился ещё со времён Эдукационной комиссии, он весьма небрежно обошёлся с источниками, на что позже обратил внимание российский историк уроженец Бердянска и выпускник Новороссийского императорского университета Сергей Бершадский.В 1803 российские власти признали автономию польского образования, и Тадеуш Чацкий был назначен школьным инспектором Волынской, Подольский и Киевской губерний, получив чин тайного советника.Чацкий сразу же предложил открыть гимназии в каждом из губернских центров – Житомире, Виннице и Киеве, где преподавать польский, русский и французский языки, польскую литературу, историю, географию, право, математику, физику, практическую механику, историю природы, ботанику, полеводство, химию, хирургию, верховую езду и коневодство. На такой радикальный шаг российские власти не пошли, но школьный инспектор трёх губерний получил добро на создание гимназии в городе Кременец Волынской губернии (ныне районный центр Тернопольской области).Тадеуш Чацкий сразу же подключил к делу своего бывшего коллегу по Эдукационной комиссии Гуго Коллонтая, который к тому времени поселился на Волыни. Хотя Коллонтай принимал участие в восстании Костюшко, а в 1795-1802 годах находился в австрийских тюрьмах, его освободили по ходатайству князя Адама Казимира Чарторыйского.Кстати, сын Чарторыйского, Адам Ежи (правда, в Польше ходили упорные слухи, что на самом деле он был сыном князя Николая Репнина, российского посла в Варшаве), был весьма близок к молодому императору Александру I. В январе 1804 году Чарторыйский-младший был назначен министром иностранных дел Российской империи, и он явно не остался в стороне от усилий Чацкого и Коллонтая по созданию де-факто польского учебного заведения на Волыни.Открытие Высшей Волынской гимназии состоялось в Кременце 13 октября 1805 года. Учебному заведению передали здание бывшего иезуитского коллегиума, построенного в 1750-1753 годах, которое фактически было частью архитектурного комплекса дворца Вишневецких.Выступая на открытии гимназии, Тадеуш Чацкий ритуально поблагодарил императора Александра I, однако всё его выступление было посвящено исключительно истории образования в Речи Посполитой.Первым директором гимназии стал известный польский математик, профессор Ягеллонского университета Юзеф Чех.Высшая Волынская гимназия состояла из двух отделений: низшего (4 класса по году обучения в каждом) и высшего (3 курса по два года в каждом). В низших классах преподавались преимущественно языки – латинский, польский, русский, немецкий и французский, а в качестве второстепенных предметов – арифметика, учение о нравственности и география. На высших же курсах преподавали как словесность, так и юридические и математические дисциплины. Воспитанники группами по нескольку десятков человек записывались на какой-либо один предмет и составляли "отделы", при этом деление на курсы зачастую нарушалось.При открытии гимназии было набрано 280 человек, а в 1810-м в ней было уже 612 воспитанников. В январе 1819 года гимназия была преобразована в лицей, но ещё до этого заведение получило неформальное название "Волынские Афины" – благодаря огромной библиотеке и известным преподавателям. При этом основой библиотеки гимназии, а позже лицея, послужило собрание книг последнего короля Польши, Станислава Августа Понятовского. Тадеуш Чацкий прилагал огромные усилия к пополнению библиотеки, и в 1825 году она насчитывала более 31 тысячи названий книг.Средства гимназии-лицея состояли из доходов Кременецкого староства, пособия правительства Российской империи и многочисленных пожертвований поляков. Учёба там была бесплатной, за исключением нескольких факультативных предметов – эстетики и физвоспитания. Более того, дети из бедных семей получали стипендии. Позже было создано Общество благотворительности, касса которого формировалась из небольших взносов самих учащихся.Преподавали в "Волынских Афинах" известные учёные того времени: биолог австрийского происхождения Виллибальд Бессер, польский историк Иоахим Лелевель, литературовед Эвзебиуш Словацкий (отец поэта Юлиуша Словацкого), правовед Александр Мицкевич (брат Адама Мицкевича), физик и химик Игнатий Абламович и другие. В 1814-18 здесь работал библиотекарем в будущем известный этнограф и фольклорист Зориан Доленга-Ходаковский.По языку преподавания, составу преподавателей и учащихся (к примеру, в 1821 году православных учеников в лицее было 34 из 600), по характеру учебных пособий и школьной жизни лицей был абсолютно польским учебным заведением.Самым известным выпускником "Волынских Афин" является польский поэт Юлиуш Словацкий. Ещё один выпускник этого заведения, польско-украинский поэт Томаш Падура, известен благодаря тому, что он стал популяризатором украинского фольклора и автором песни "Гей, соколы!"Естественно, что при той атмосфере, что царила в заведении, его учащиеся не могли остаться в стороне от польского восстания 1830 года. Ещё больше среди повстанцев было выпускников лицея.Самыми известными из них были граф Станислав Габриэль Ворцель, который 25 января 1831 года был среди подписантов акта детронизации Николая I как короля Польши, а также Кароль Пашкевич, входивший в "Союз Высоцкого" – своеобразный штаб восстания. Пашкевич выступал за убийство Николая I ещё во время его коронации в Варшаве в 1829 году, а 29 ноября 1830-го принял участие в первом вооружённом столкновении с российскими войсками – бою за Бельведерский дворец.Кроме упомянутых, в польском восстание приняли участие такие выпускники "Волынских Афин", как друг графа Ворцеля, капитан кавлерии Миколай Еловецкий, поручик пехоты Мауриций Гославский, и подпоручик-сапёр Казимир Гзовский, который позже стал известным инженером и строителем инфраструктурных объектов в Канаде.В ответ на это указом от 21 августа 1831 года лицей был закрыт. По усмирению восстания предполагалось перевести его из Кременца в Житомир, но в 1833 году учебное заведение перенесли ещё восточнее – в Киев.По высочайшему указу от 8 ноября 1833 года Кременецкий лицей послужил основой для создания в 1834 году университета Святого Владимира, которому было передано оборудование и библиотека лицея (часть из почти 50 тысяч её томов позже оказалась в фондах Национальной библиотеки Украины имени Вернадского). Бывшее здание лицея в Кременце в 1836 году заняла Волынская духовная семинария.После окончания советско-польской войны Кременец оказался в составе Волынского воеводства Польши. По указу Юзефа Пилсудского бывший Кременецкий лицей возобновил свою деятельность в 1922 году как школьный комплекс, и работал до начала Второй мировой войны. В его структуру входили: гимназия имени Тадеуша Чацкого (со временем реорганизована в гуманитарный и естественный лицеи), педагогический лицей, учительская гимназия на базе среднего образования, семиклассная базовая школа, полеводческо-лесная школа, а также ремесленно-промышленные школы различного профиля в окрестных сёлах.В сентябре 1939-го Кременец вошёл в состав УССР, и в апреле 1940 года здесь на базе лицея открыли учительский институт.28 июля 1941 года, вскоре после оккупации Кременца немецкой армией, нацисты арестовали представителей польской интеллигенции города, включая практически всех учителей Кременецкого лицея.Это было сделано на основании списка, составленного украинскими националистами. Арестованных пытали представители немецкой зондеркоманды и украинской милиции, составленной из представителей ОУН*. 28-30 июля 1941-го 30 человек из этой группы были расстреляны немцами на Замковой горе в Кременце. Эта же немецкая зондеркоманда убила польских профессоров Львовского университета и группу польских учителей в Станиславове (ныне Ивано-Франковск).После войны деятельность учительского института в Кременце возобновили, в 1952 году он был преобразован в педагогический институт, а в 1969-м – перебазирован в Тернополь. В Кременце в здании лицея было создано педагогическое училище, после провозглашения независимости Украины преобразованное в колледж, а в 2003 году на его базе был открыт Кременецкий областной гуманитарно-педагогический институт, в 2012 году переименованный в академию.Примечательно, что в 2005 году отметить двухсотлетие со дня создания в Кременце "Волынских Афин" никто не догадался.Лишь в 2015-м, по польской инициативе и в значительной мере за польские деньги, в Кременце отметили 210-ю годовщину открытия Высшей Волынской гимназии, а также 250-летие со дня рождения Тадеуша Чацкого, установив его бюст перед входом в Кременецкую академию. При этом никакого памятного знака на месте расстрела преподавателей Кременецкого лицея на Замковой горе до сих пор нет. Зато там установлен самый высокий на Украине (с учётом высоты горы) флагшток.* Террористическая организация, запрещённая в России.

