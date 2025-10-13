https://ukraina.ru/20251013/pochemu-rossiyskie-podlodki-v-la-manshe-tak-zlyat-nato-1070038677.html

Страх и глупость. Почему российские подлодки в Ла-Манше так злят НАТО

Российская подлодка "Новороссийск" всплыла у берегов Франции и была обнаружена французским фрегатом, что привлекло внимание НАТО и европейских СМИ. Флот РФ опроверг слухи об аварии, подтвердив плановый переход. Событие вызвало широкий резонанс, в том числе дискуссии в соцсетях

2025-10-13T16:51

эксклюзив

россия

ла-манш

франция

черноморский флот

нато

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070038554_0:311:2048:1463_1920x0_80_0_0_5c58e9a1ee1a338eb3cd99113f39784c.jpg

Где-то у берегов Франции всплыла российская дизель-электрическая подлодка "Новороссийск". Ее обнаружил и сопровождал французский фрегат. В морском командовании НАТО об этом сообщили 9 октября, европейские журналисты подхватили тему только спустя несколько дней."Мы. Наблюдаем", - гордо заявили в НАТО. - "НАТО готово защищать наш Альянс, проявляя постоянную бдительность и осведомленность о морской обстановке по обе стороны Атлантики".Это не первый и, вероятно, не последний случай, когда европейские военные власти намеренно выставляют себя не в лучшем свете. У этого явления, возможно, есть одна причина, и она кроется в зависти и бессилии. Итак, по порядку.Авария на бортуСначала в НАТО сам факт обнаружения подлодки выставили как достижение. Потом, вероятно, подумали и вспомнили, что если бы "Новороссийск" не всплыл, никто бы его не обнаружил. Тогда для журналистов придумали новую версию - якобы на борту случилась авария, лодку пришлось экстренно поднимать. И здесь мимо. Эта информация не соответствует действительности, заявили в пресс-службе Черноморского флота РФ. Лодка всплывала только потому, что так надо."В настоящее время экипаж подводной лодки осуществляет плановый межфлотский переход после завершения выполнения задач в составе постоянного оперативного соединения Военно-морского Флота России в Средиземном море", - заявили во флоте.В соцсетях под постом НАТО развернулась полемика, причем к ней европейцы подключили искусственный интеллект. Владельцы аккаунта морского командования НАТО ничего не комментируют, западные СМИ ссылаются на якобы инсайды каких-то русскоязычных телеграм-каналов. Подписчики натовцев просят объяснить происходящее у ИИ-модели Grok - больше не у кого."Grok, можешь рассказать подробности истории с российской подлодкой?" - спрашивают у машины подписчики. И машина отвечает: конечно, дескать, могу, и выгружает пересказ поста НАТО с собственными галлюцинациями. Смешал ИИ божий дар с яичницей, и к октябрьскому событию дописал то, что уже было летом.А тогда было то же самое и приблизительно там же.Обнаружил траулер28 июня французский траулер Bélénos вышел из порта Роскоф и направился к Нормандским островам. Внезапно перед ним из воды пошли пузыри, морская гладь расступилась, и ее прорезала черная рубка российской подлодки "Новороссийск". Подлодку сопровождал французский фрегат. Приблизительно так описывали эту "исключительную сцену" французские тележурналисты.А французы посмеялись: грозному Военно-морскому флоту Франции было некого послать к подлодке, кроме моряков с гарпунами и сетями. А еще французские власти зря жгут дорогое топливо, чтобы преследовать российские корабли в международных водах.Лучше подлодка над водой, чем под водой. Например, в 2004 году у мыса Лизард, самой южной точки Великобритании затонул французский траулер Bugaled Breizh, погибли пять моряков. Французские власти долго убеждали семьи погибших в том, что гибель судна - несчастный случай. Только спустя четыре года французский суд объявил, что по результатам расследования, траулер за сеть утащила на морское дно, предположительно, британская подлодка.Сейчас Bélénos выходит ловить рыбу, но по каким-то непонятным маршрутам в районе оживленного судоходства Ла-Манша. Это подтверждают данные о Bélénos на сайте marinetraffic.com.Перехват подлодкиВ мае 2025 года - опять двадцать пять. Подлодка "Краснодар" всплыла в Ла-Манше. Ее увидели британцы и направили в район вертолет Wildcat из 815-й морской авиационной эскадрильи Королевского флота - внимательно рассматривать. Этот эпизод британское военно-морское командование выставило как "перехват подводной лодки", что насмешило не только французов.Потому что перехватить подлодку с "Калибрами" вертолетом нельзя.Британцев не смутило то, что их мощные усилия по "перехвату" подлодки уже высмеяли в 2016 году. Тогда Королевский флот вместе с союзниками по НАТО приложил немалые усилия, мощнейшие датчики и самые современные на тот момент системы, чтобы обнаружить подлодку "Старый Оскол".Заявление удивило россиян. Подлодка шла на малом ходу в сопровождении буксира. Не заметить ее невооруженным взглядом было бы уже, как минимум, странно.В чем же дело?Все российские подлодки, всплытие которых взбудораживало западные военные ведомства, принадлежат к одному классу подводных кораблей (проект 636.3 "Варшавянка" или "Кило" и "Улучшенный кило" по кодификации НАТО). И "Краснодар", и "Новороссийск", и "Старый Оскол" - дизель-электрические подлодки, носители ракет "Калибр".Авторы американского The National Interest посвятили этим подлодкам целую статью. В заголовок вынесли два ключевых момента: в НАТО их ненавидят, а Россия благодаря им - сверхдержава подводного флота.Военно-морские силы США сделали ставку на строительство атомных подлодок. Россия, хоть и сухопутная преимущественно держава, располагает и дизель-электрическими подлодками, и атомными. Причем дизель-электрические могут находиться ближе к зонам боевых действий и возможных конфликтов. И еще тогда, по оценкам журнала, флот более чем достаточен для его применения на Ближнем Востоке и в Европе.Подлодки проекта "Варшавянка" гораздо тише атомных. Шумный ядерный реактор нельзя приостановить, он охлаждается водой, оставляет за собой радиоактивный след. На "Варшавянках" дизельные двигатели могут включать для того, чтобы подзарядить электрические аккумуляторы, питающие электродвигатели.В морях и прибрежных зонах "Варшавянки" теснят самые разнообразные суда. В Морском государственном университете имени адмирала Г. И. Невельского (Владивосток) их называют "убийцами других подлодок". Ценность "Варшавянок" заключается в том, что они выходят на дальность поражения противника гораздо раньше, чем противник сможет ее обнаружить.Итак, в очередной раз рядовое событие западные военачальники и СМИ преподносят как сенсацию. Российские военно-морские эпизоды в международных водах зачастую трактуют как угодно, только не объективно. Европейцев пугают домыслам и инсайдами, а с недавних пор к этому подключили и искусственный интеллект.Но и он не помогает. Потому что ему в отличие от людей, их фобии и страхи не присущи.О том, как в Европе переполошились из-за "неизвестных" беспилотников и как этим пользуются политики в личных целях - в статье ""Прогнило что-то в Датском королевстве". Копенгаген оказался на зарплате у Киева"

эксклюзив, россия, ла-манш, франция, черноморский флот, нато