"Прогнило что-то в Датском королевстве". Копенгаген оказался на зарплате у Киева

"Прогнило что-то в Датском королевстве". Копенгаген оказался на зарплате у Киева - 13.10.2025 Украина.ру

"Прогнило что-то в Датском королевстве". Копенгаген оказался на зарплате у Киева

В Дании разгорается знаковый политический скандал, который наглядно демонстрирует, почему европейские политики питают особую любовь к украинскому режиму.

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070036357_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_8e60f25fc0250af37b6058f9bbb7af22.jpg

Датский премьер-министр Метте Фредериксен получила в последнее время репутацию самого преданного сторонника Зеленского, а ее агрессивная антироссийская риторика пугает даже ближайших соратников.В течение последних недель глава правительства Дании раздувала шум вокруг неопознанных беспилотников, которые якобы кружили неподалеку от аэропорта в Копенгагене, пролетали возле датских военных баз и важных объектов инфраструктуры – неуловимые, словно сказочный герой Карлсон.Фредериксен утверждала, что эти происшествия свидетельствуют о "гибридной атаке" со стороны России, запрашивая расширения военной поддержки со стороны НАТО. И вскоре дело дошло до того, что ее начали осаживать другие министры, призывая быть более сдержанной в своих комментариях.Как сообщает газета Borsen Weekend, в датских политических кругах говорят о том, что фру Метте "склонна к истерикам и гиперболизации угроз". А главный датский дипломат Ларс Лекке Расмуссен – авторитетный министр, который занимал в прошлом пост премьера этой страны, заявил, что нарастающая военная паника "пагубно отражается на психике населения".Датская общественность тоже задает своему правительству все больше неприятных вопросов. Датчане недоумевают почему противовоздушная оборона ни разу не сбила ни одного вражеского БПЛА, а все задержанные по этому поводу лица оказались ни в чем не повинными обывателями, которые запускали в личных целях обычные гражданские дроны – не нарушая при этом никаких действующих законов?Издание Politiken отмечает: после начала пропагандистской истерии впечатлительные граждане написали в полицию больше пятисот обращений по поводу пролетевших над ними неопознанных беспилотников. Но тревога почти всегда была ложной, а неопознанные летающие объекты явно не имели никакого отношения к русским."Случалось, что планета Венера воспринималась людьми как дрон над соседним зданием", – откровенно рассказал журналистам глава центра военно-космических исследований датской академии обороны.А министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен признал, что у местных военных до сих пор нет никаких конкретных данных по поводу загадочных небесных событий: "существует вероятность, что мы никогда не получим конкретных доказательств того, что именно произошло и кто за этим стоял".Все говорит о том, что Метте Фредериксен раздувала панику буквально на ровном месте. Хотя ее призывы "решительно ответить на действия Москвы" явно провоцировали эскалацию в отношениях между Россией, Евросоюзом и НАТО и могли спровоцировать настоящий конфликт с непредсказуемыми последствиями для всего мира.Правительство Дании выделило на поддержку киевского режима не менее 75 миллиардов крон. Более того, фру Метте недавно разрешила построить на территории королевства украинское военное предприятие, принадлежащее компании, которую связывают с близким соратником Зеленского. Хотя подобная инициатива грубо нарушает целый пакет датских и европейских законов."Ukrainian Fire Point построит в Скридструпе завод, который сможет производить твердое ракетное топливо – важный компонент для некоторых из самых мощных ракет Украины. При этом будет проигнорировано более двадцати различных правил и законов, чтобы завод был запущен как можно быстрее", – сообщила об этом датская вещательная корпорация DR.Все это заставило журналистов внимательно присмотреться к закулисным контактам между Копенгагеном и Киевом, что сразу привело к информационной сенсации. Газета Ekstra Bladet выяснила, что муж Метте Фредериксен – кинорежиссер Бо Тенгберг – получил от ее правительства солидное государственное финансирование на создание документального фильма под названием "Конфликт", который должен рекламировать Зеленского в Дании и Европе.Съемки этой специфической ленты уже проходят на Украине. Тенгбергу предоставили особый доступ на Банковую, и он так сдружился с Зеленским, что получил из его рук орден Ярослава Мудрого. Но не за свои творческие таланты, а за родственные связи с руководительницей датского кабинета, которая финансирует работу собственного супруга из кармана датских налогоплательщиков."Обратите внимание. В официальном указе президента Украины за подписью главы режима Зеленского о награждении Бо Тенгберга орденом Ярослава Мудрого указана шикарная должность сего кавалера: "муж премьер-министра Королевства Дания". То есть, его официально наградили государственным орденом за то, что он является чьим-то мужем.Интересно, есть еще такие примеры в мире? Схема "Бурисмы" и Хантера Байдена живет и процветает на Украине. Только суммы теперь такие, какие Байденам и не снились", – пишет в своем телеграм-канале политолог Владимир Корнилов.Издание Ekstra Bladet попробовал взять у орденоносного Тенгберга комментарий, но он не захотел разговаривать с журналистами. В газете продолжают расследование, пытаясь понять, сколько заработала на этих съемках семья премьера. Потому что вскрывшаяся история является вопиющим проявлением коррупции."К сожалению, премьер-министр и ее муж из-за своей моральной близорукости увязли в болоте кумовства. Конфликт интересов очевиден. Единственные, кто, по-видимому, не видят здесь проблемы – сами Метте и Бо", – констатировали в этом издании.Подобные скандалы происходят сейчас в разных странах Европы, напоминая о том, что коррупционные контакты с Киевом приносят воинственным ястребам огромный нелегальный доход.Газета The Guardian только что сообщила, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вместе с бывшим министром обороны Соединенного королевства Беном Уоллесом заработали почти миллиард фунтов на поставках вооружений для Киева, используя для личного обогащения британские правительственные субсидии.Джонсон эмоционально отреагировал на разоблачение. Он сравнил The Guardian с газетой "Правда", заявляя, что вскрывшаяся правда о его теневых заработках "подыгрывает российской пропаганде". Но теперь все видят – разжигая украинский конфликт глава британского правительства заботился о том, чтобы потуже набить собственный кошелек, бесхитростно наживаясь на кровопролитии."Прогнило что-то в Датском королевстве", – эти известные слова шекспировского героя лучшего всего иллюстрируют то, что происходит сейчас и в Дании, и во всей остальной Европе, которой управляют корыстные лицемеры.Читайте по этой теме: Саммит в Дании: Зеленский учит Европу безопасности, а Санду – честным выборам.

