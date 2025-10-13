https://ukraina.ru/20251013/absolyutnoe-zlo-i-istochnik-vsekh-bed-vydrin-nazval-bazovoe-volshebnoe-slovo-mirovoy-politiki-1069794587.html
"Абсолютное зло и источник всех бед": Выдрин назвал базовое "волшебное слово" мировой политики
"Абсолютное зло и источник всех бед": Выдрин назвал базовое "волшебное слово" мировой политики - 13.10.2025 Украина.ру
"Абсолютное зло и источник всех бед": Выдрин назвал базовое "волшебное слово" мировой политики
Ключевым понятием, вокруг которого вращается современная мировая политика, является коррупция, но ее восприятие кардинально различается в западной и российской цивилизациях. Об этом известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-10-13T05:05
2025-10-13T05:05
2025-10-13T05:05
новости
запад
украина
россия
дмитрий выдрин
коррупция
цивилизация
украина.ру
главные новости
эксперты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103401/74/1034017444_2:0:1920:1079_1920x0_80_0_0_33ab73ed97df608823fb3a657c62daea.jpg
Отвечая на вопрос о векторе развития текущей ситуации, Выдрин заявил, что сегодня можно выделить базовое "волшебное слово", вокруг которого все вертится. "Это коррупция. Только не в символическом, а в реалистическом понимании…", — уточнил он.Эксперт пояснил, что в символическом плане коррупция демонизирована как абсолютное зло, а в реалистическом — это скорее неизбежное зло."Вопрос не в том, чтобы их уничтожить, а в том, чтобы не дать превысить определенную норму", — провел аналогию политолог, сравнив коррупцию с болезнетворными микроорганизмами. Он подчеркнул, что важнейшую роль играет вектор отношения к этому явлению: тайное поощрение или минимизация всеми силами."Вот здесь и лежит один из базовых водоразделов между западной и нашей цивилизаций", — констатировал Выдрин. По его словам, на Западе и, в частности, на Украине риторическая борьба с коррупцией служит лишь прикрытием для ее перераспределения. "У нас же "коррупция — это то, в чем ты не должен участвовать"", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин о философии войны, "луночном" мышлении Трампа и гильотине Зеленского" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики в интервью: "Ростислав Ищенко: России надо уничтожить Украину, пока Запад не успел развязать войну в Восточной Европе" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251008/bayden-prosil-tsru-zasekretit-doklad-o-svyazyakh-s-ukrainoy-i-korruptsii-1069788445.html
запад
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103401/74/1034017444_241:0:1680:1079_1920x0_80_0_0_e1079736b603dae55ea34f550d235359.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запад, украина, россия, дмитрий выдрин, коррупция, цивилизация, украина.ру, главные новости, эксперты, аналитики, власти украины
Новости, Запад, Украина, Россия, Дмитрий Выдрин, коррупция, цивилизация, Украина.ру, Главные новости, эксперты, аналитики, власти Украины
"Абсолютное зло и источник всех бед": Выдрин назвал базовое "волшебное слово" мировой политики
Ключевым понятием, вокруг которого вращается современная мировая политика, является коррупция, но ее восприятие кардинально различается в западной и российской цивилизациях. Об этом известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин рассказал в интервью изданию Украина.ру
Отвечая на вопрос о векторе развития текущей ситуации, Выдрин заявил, что сегодня можно выделить базовое "волшебное слово", вокруг которого все вертится. "Это коррупция. Только не в символическом, а в реалистическом понимании…", — уточнил он.
Эксперт пояснил, что в символическом плане коррупция демонизирована как абсолютное зло, а в реалистическом — это скорее неизбежное зло.
"Вопрос не в том, чтобы их уничтожить, а в том, чтобы не дать превысить определенную норму", — провел аналогию политолог, сравнив коррупцию с болезнетворными микроорганизмами. Он подчеркнул, что важнейшую роль играет вектор отношения к этому явлению: тайное поощрение или минимизация всеми силами.
"Вот здесь и лежит один из базовых водоразделов между западной и нашей цивилизаций", — констатировал Выдрин. По его словам, на Западе и, в частности, на Украине риторическая борьба с коррупцией служит лишь прикрытием для ее перераспределения.
"У нас же "коррупция — это то, в чем ты не должен участвовать"", — резюмировал собеседник Украина.ру.