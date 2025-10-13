"Абсолютное зло и источник всех бед": Выдрин назвал базовое "волшебное слово" мировой политики - 13.10.2025 Украина.ру
"Абсолютное зло и источник всех бед": Выдрин назвал базовое "волшебное слово" мировой политики
"Абсолютное зло и источник всех бед": Выдрин назвал базовое "волшебное слово" мировой политики - 13.10.2025 Украина.ру
"Абсолютное зло и источник всех бед": Выдрин назвал базовое "волшебное слово" мировой политики
Ключевым понятием, вокруг которого вращается современная мировая политика, является коррупция, но ее восприятие кардинально различается в западной и российской цивилизациях. Об этом известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-10-13T05:05
2025-10-13T05:05
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103401/74/1034017444_2:0:1920:1079_1920x0_80_0_0_33ab73ed97df608823fb3a657c62daea.jpg
Отвечая на вопрос о векторе развития текущей ситуации, Выдрин заявил, что сегодня можно выделить базовое "волшебное слово", вокруг которого все вертится. "Это коррупция. Только не в символическом, а в реалистическом понимании…", — уточнил он.Эксперт пояснил, что в символическом плане коррупция демонизирована как абсолютное зло, а в реалистическом — это скорее неизбежное зло."Вопрос не в том, чтобы их уничтожить, а в том, чтобы не дать превысить определенную норму", — провел аналогию политолог, сравнив коррупцию с болезнетворными микроорганизмами. Он подчеркнул, что важнейшую роль играет вектор отношения к этому явлению: тайное поощрение или минимизация всеми силами."Вот здесь и лежит один из базовых водоразделов между западной и нашей цивилизаций", — констатировал Выдрин. По его словам, на Западе и, в частности, на Украине риторическая борьба с коррупцией служит лишь прикрытием для ее перераспределения. "У нас же "коррупция — это то, в чем ты не должен участвовать"", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин о философии войны, "луночном" мышлении Трампа и гильотине Зеленского" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики в интервью: "Ростислав Ищенко: России надо уничтожить Украину, пока Запад не успел развязать войну в Восточной Европе" на сайте Украина.ру.
"Абсолютное зло и источник всех бед": Выдрин назвал базовое "волшебное слово" мировой политики

05:05 13.10.2025
 
Ключевым понятием, вокруг которого вращается современная мировая политика, является коррупция, но ее восприятие кардинально различается в западной и российской цивилизациях. Об этом известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин рассказал в интервью изданию Украина.ру
Отвечая на вопрос о векторе развития текущей ситуации, Выдрин заявил, что сегодня можно выделить базовое "волшебное слово", вокруг которого все вертится. "Это коррупция. Только не в символическом, а в реалистическом понимании…", — уточнил он.
Эксперт пояснил, что в символическом плане коррупция демонизирована как абсолютное зло, а в реалистическом — это скорее неизбежное зло.
"Вопрос не в том, чтобы их уничтожить, а в том, чтобы не дать превысить определенную норму", — провел аналогию политолог, сравнив коррупцию с болезнетворными микроорганизмами. Он подчеркнул, что важнейшую роль играет вектор отношения к этому явлению: тайное поощрение или минимизация всеми силами.
"Вот здесь и лежит один из базовых водоразделов между западной и нашей цивилизаций", — констатировал Выдрин. По его словам, на Западе и, в частности, на Украине риторическая борьба с коррупцией служит лишь прикрытием для ее перераспределения.
"У нас же "коррупция — это то, в чем ты не должен участвовать"", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин о философии войны, "луночном" мышлении Трампа и гильотине Зеленского" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты международной политики в интервью: "Ростислав Ищенко: России надо уничтожить Украину, пока Запад не успел развязать войну в Восточной Европе" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 08.10.2025
8 октября, 09:48
Байден просил ЦРУ засекретить доклад о связях с Украиной и коррупцииДжо Байден будучи вице-президентом США в 2015 году просил Центральное разведывательное управление не распространять доклад с оценками украинских чиновников его визита в Киев и о "коррупционных связях" его семьи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рассекреченные материалы.
Лента новостейМолния