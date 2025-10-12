https://ukraina.ru/20251012/pravoslavnye-ot-korchinskogo-yazychniki-krishnaity-satanisty-ukrainskaya-dukhovnost-i-voyna-1069944631.html

"Православные" от Корчинского, язычники, кришнаиты, сатанисты*: украинская духовность и война

"Православные" от Корчинского, язычники, кришнаиты, сатанисты*: украинская духовность и война

В условиях гонений на каноничную Украинскую православную церковь на Украине расцветают разнообразные культы

Утром в пятницу, 10 октября, у каноничной Украинской православной церкви отобрали Успенский кафедральный собор во Владимире-Волынском. Накануне народный депутат от партии "За будущее" Игорь Гудзь призвал Владимира Зеленского помочь в деле захвата храма."Московские попы не выше закона! Государство должно выполнить решение суда. Сейчас стоит вопрос вышвырнуть московских попов из этой святыни", — негодовал Гудзь в зале пленарных заседаний 8 октября.Спустя два дня полицейские окружили собор и не пустили туда верующих. Внутри собора зашли представители власти и неизвестные лица. Они осмотрели помещения и провели видеосъёмку. Всё это проходило без участия духовенства. Ожидается, что собор передадут созданной при посредничестве Демократической партии США и Константинопольского патриархата раскольничьей структуре "Православная церковь Украины".Впрочем, вряд ли новый собор пойдёт "ПЦУ" впрок. На этой же неделе на странице Черновицко-Буковинской епархии УПЦ в соцсетях появился рассказ священника-перебежчика, несколько месяцев назад покинувшего епархию и присоединившегося к "ПЦУ".Он рассказал о том, что после "перехода" столкнулся с непредвиденной сложностью: в "самой патриотичной" православной "церкви" не оказалось прихожан."Пятый месяц с момента присоединения нашего прихода к “Православной церкви Украины”. Было немало людей, которые считали, что храм вскоре перестанет существовать, потому что не будет прихожан. Этого не произошло, службы совершаются, но людей очень мало – примерно от пяти до пятнадцати человек", – написал раскольник.Он заявил, что надеялся на укрепление прихода после перехода, однако действительность оказалась иной: число прихожан уменьшилось, а материальные трудности только возросли. Денег нет."Иногда я трачу на дорогу больше, чем получаю за службу. На праздник Покрова (“ПЦУ” отмечает по новоюлианскому календарю 1 октября, каноничная Украинская православная церковь и Русская православная церковь — 14 октября — Ред.) в храме было всего пять человек, и за молитву мне положили в помянники всего тридцать гривен (около 60 руб. — Ред.). Бывает, возвращаюсь домой после воскресной службы с 150–400 гривнами (300-800 руб. — Ред.) и понимаю, что на эти деньги нужно кормить семью всю неделю", — указывал перебежчик.Таким образом, перетока паствы от УПЦ в "ПЦУ" не происходит. Пока происходит борьба раскольников с каноничной церковью, в стране потихоньку расцветают различные культы.Воинствующий "православный"Бывший лидер "УНА-УНСО"*, лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский** известен не только как блогер и политик, но и как проповедник. Собственно, его политсила — это не столько партия в классическом понимании, сколько община верующих, а Корчинский — лидер квазиправославного культа. Себя он называет православным, но при этом восторгается католической эстетикой. Так, один из патчей, которыми торгует Корчинский, содержит клич крестоносцев Deus vult. На проповеди Корчинского обратили внимание за рубежом."Правое “христианское” подразделение ГУР “Братство”* (в составе ГУР МОУ существует подразделение из членов партии Корчинского — Ред.) вместе со своим самопровозглашённым “духовным лидером” Корчинским организует псевдорелигиозные собрания, характеризующиеся фашистской эстетикой. Среди участников — политтехнолог президентской администрации Сергей Иванов. С 2022 года Зеленский, по-видимому, внезапно обнаружил симпатию ко всем видам крайне правых, включая “христианских националистов”, — всё это ради благородной цели удержаться у власти", — писала учёный и приглашённый доцент в Центре Штрасслера по изучению Холокоста и геноцида в Университете Кларка в Вустере, Массачусетс Марта Гавришко.Через свою структуру Корчинский заманивает молодёжь в диверсионные подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины."Смерть в бою за Отчизну наполнена большим смыслом. Это — прекрасно. ТЦК (аналог российских военкоматов — Ред.) помогает это осознать", — заявил националист в одном из интервью.А вот своего сына Данила отправлять на фронт лидер "Братства" не спешит.По его словам, сын националиста занят тем, что "охраняет" отца."Дядя Дима нашёл себе непыльную приработку — замолаживать и гнать в штурмовые подразделения десятки молодых ребят, которых там используют, как одноразовые торпеды, а Данила ходит за папой с автоматом (опять же — на каком основании?) и папа всем рассказывает — что у Данилы более почётная роль, чем у всяких там добровольцев — он папу охраняет. Так что — получается, что наш христианский лидер выкупает смертями других молодых людей толстую задницу сыночка?" — задавал риторический вопрос Арестович.Таким образом, праведник на словах, на деле Корчинский — "гамельнский крысолов", заманивающий в ГУР для самоубийственных атак молодёжь.Боевые неоязычникиС началом СВО на Украине, особенно в ультраправых подразделениях, особую популярность приобрело неоязычество. Российские СМИ много писали о находках идолов на базе "Азова"* в Мариуполе. Так, в мае 2022 года масс-медиа рассказали о том, что на базе подразделения были обнаружены несколько деревянных идолов высотой от полутора до трёх метров. Идолы были по кругу обнесены камнями. Один из них идентифицировали как идол Перуна. Помимо идолов, внутри культового сооружения находилось подобие жертвенника. Капище размещалось между двумя казармами, в которых жили рекруты подразделения.При этом особой популярностью у украинских ультраправых пользуется скандинавское неоязычество. Более того, некоторые высказывания заставляют предположить, что особо радикальные боевики не гнушаются приносить человеческие жертвы."Пацаны, “Муха”, “Малыш”, этот налёт за вас, пацаны. Мы сейчас вам наделаем рабов, чтобы вы в Вальгалле вообще не переживали за своё естество. У вас будут, сука, шныри, которых мы сейчас отправим в Хельхейм, а потом они станут вашими рабами", — рассказывал на снятом после штурма под Артёмовском видео командир роты 1-го мехбата 3-й ошбр (создана бывшими "азовцами"* — Ред.) под позывным "Док".Так он почтил память своих друзей — Александра "Мухи" Егорова и Олега "Малыша" Фадеенко.Тут необходимо пояснить, что любой павший в бою с оружием в руках, с какой бы стороны он ни сражался, по верованиям древних скандинавов попадал в Вальгаллу, где и рабов-то не было: воинам прислуживали валькирии.А вот в Хель попадали умершие в постели или казнённые. У скандинавов не было поверья, что убитый с оружием в руках становится рабом убийцы. Похожие верования были у древних славян, и то речь шла о поединке с оговорёнными правилами.Также можно предположить, что "Док" намеренно не брал пленных. Как бы то ни было, но среди воюющих в украинских подразделениях хватает тех, кто воображает себя "потомком викингов" и, соответственно, исповедует неоязычество скандинавского или славянского толка.Но есть в рядах ВСУ верующие и других, ещё более непривычных для Украины религий."Где Сита, где Равана?"Офицер ВСУ Михаил Ташков на Украине известен и как Мукунда Хари дас. Он — один из кришнаитов, которые воюют в составе украинских войск. Сам Ташков сейчас больше сосредоточен на пропаганде и волонтёрской работе. Но есть и те, кто берут в руки оружие."Наш друг военный вайшнав Виталий Тараповский из Сум передал видео с благодарностью за вегетарианские пайки с прасадом, которые постоянно получает от нашего департамента Food For Dharma. Изготовлением пайков и рассылкой посылок нашим воинам занимается команда департамента во главе с Ачинтья Сварупой прабху", — отмечалось в видео.На нём военный показывал, как разогревает вегетарианский борщ. Рядом стоял его подписанный вещмешок. Судя по подписи, позывной Тараповского — "Йог". К записи также было прикреплено фото военного с АК в руках.Есть среди кришнаитов и потери.Так, в одной из групп в соцсетях 1 октября Ташков опубликовал просьбы молиться за пропавшего бойца ВСУ."Дорогие вайшнавы, обращаемся к вам с искренней просьбой о молитве. При выполнении боевого задания в районе Константиновки, Донецкой области (ДНР — Ред.), пропал без вести наш дорогой брат и верный — Внучков Богдан Валерьевич", — писал Ташков.Внучков — далеко не единственный кришнаит, пропавший во время боевых действий. Есть в группе и сообщения о погибших на фронте. Сейчас статистика общих потерь не ведётся. Но в феврале 2024 года Ташков писал, что на тот момент погибли 24 украинских кришнаита.В том же феврале Ташков опубликовал видео с украинским штурмовиком Андреем, известным единоверцам как Ачьюта Кришна прабху, а сослуживцам под позывным "Рама"."Ещё когда подразделения наши формировались, то психологичка приехала. И я дольше с ней общался, чем все. Получилось так, что она меня спрашивает: “А как же вы, вегетарианец, “Харе Кришна”... Как это вообще? Ну как это, вам же нельзя убивать?”. Я говорю: “Да, нам нельзя убивать. Людей — точно, но то, что враг делает, нормальные люди не делают”", — пояснял тот свою мотивацию.Рассказал он и о том, что проповедует среди сослуживцев, а также о том, как воспринимают его позывной."Люди, которые меня не видят сначала, а слышат обо мне: “Рама”, “Рама” приедет”. Я приезжаю, и у них такая нескладуха. Они на меня смотрят, а я худенький, шустренький дядька. Они такие: “А где рама? Что же ты “Рама”? Мы думали сейчас рама такая приедет. А я говорю: “Очень просто — Харе Кришна, Харе Рама — вот и вся наша программа!” И они понимают, что ты ходил в простынях. И сразу есть место для проповеди, понимаете", — отмечал штурмовик.Среди прочего "Рама" рассказал о том, как в плен к нему попал российский единоверец."Смотрю... “Харе бол!” (приветствие — Ред.). Перепуганные глаза такие: “Харе бол”. Я говорю: “Ну что там, как там дела?”. Он говорит: “Пошёл по пути дхармы”. “Чего?” — думаю. “Какой дхармы?” — говорю. “Ты где? Дома или на Украине? Как же ты по пути дхармы пошёл? Это куда ты пошёл по пути дхармы?”. И он мне говорит, что “Украина она как Шри-Ланка должна сгореть” (отсылка к эпосу “Рамаяна” — Ред.). А я говорю: “Если Украина — это Шри-Ланка, то скажи мне, где здесь Сита? Где она?”... Молчит. Я говорю: “Хорошо, о Сите ты не знаешь. Тогда скажи, где Равана, Где Равана на Украине? Кто здесь Равана?”. Молчит. Но намекает. Тогда спрашиваю: “Где Рама? Рама где?”. Он мне отвечает: “Рама — Правитель”", — делился в феврале 2024 года украинский штурмовик разговором с российским единоверцем.Вообще, Ташков сотоварищи крайне болезненно относятся к визиту всемирно известных кришнаитов в Россию. Более того, в одном из видео Ташков даже заявил, что им удалось снять с должности главу Тюменской общины.Все бесы — в гости к нимВ августе 2024 года во время вторжения ВСУ в Курскую область российский военкор Юрий Котенок выложил скриншот одного из видео вторгавшихся."Россия воюет с сатаноидами в прямом смысле. С одержимыми. Вот шеврон американского наемника из Forward Observations Group (FOG Blackbeard), воюющего на Украине и напавшего на Россию. Или же это украинский боевик с их нашивкой", — подписал Котенок скриншот.На картинке был патч с изображением дьявола, поражающего сердце — одно из популярных среди западных сатанистов* изображений. В частности, этот патч можно видеть на форме героев серии "Погребённые в сводчатых залах" популярного сериала "Любовь, смерть и роботы" — американских спецназовцев, оказавшихся в древнем храме в Афганистане."Бог — мёртв! (цитата из Фридриха Ницше — Ред.) Прими как данность", — говорит саниструктор группы, патч с дьяволом у которой на плече, сослуживцу-христианину.Инструктора Forward Observations Group появились на Украине ещё до СВО. Эта частная военная компания работала с личным составом ВСУ с октября — ноября 2020 года, фактически с момента основания.Эта частная военная компания известна тем, что придерживается неонацистской идеологии и использует сатанистскую атрибутику. Также участники этой группировки являются участниками так называемого "Клуба каноэ", что американскими экспертами считается отсылкой к военным преступлениям американских войск в Афганистане. Термином "каноэ" американские военные в Афганистане называли тела пленных после расстрела в упор.Теперь западные сатанисты облюбовали Украину, власти которой ведут борьбу и с христианами.* - запрещённые в РФ экстремистские и террористические организации** - лица, внесённые в список экстремистов и террористов

