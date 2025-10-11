https://ukraina.ru/20251011/komu-dostalas-drevnyaya-rus-nobelevskiy-komitet-protiv-orbana-ikony-bez-adresa-sobytiya-kultury-1069951312.html

Кому досталась Древняя Русь, Нобелевский комитет против Орбана, иконы без адреса. События культуры

Нобелевская премия по литературе присуждена критику венгерского лидера Орбана, украинские режиссёры взялись переснять героическую поэму о походе русского князя Игоря Святославовича, а в Британии покажут "расхищенные большевиками христианские святыни". В повестке глобалистов ничего не меняется и не важно, где она реализуется

Нобелевка "вне политики"В этом году нобелевская премия в области литературы досталась венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи. Не за конкретное произведение, а за предчувствие апокалипсиса. Если быть совсем точным – "за убедительное и пророческое творчество, которое в разгар апокалиптического ужаса подтверждает силу искусства".Среди самых известных его произведений романы "Сатанинское танго" и "Меланхолия сопротивления", написанные в 1985-89 годах. Но оценили премией автора только сейчас. А почему? Потому, что главное достоинство писателя вовсе не его книги, а резкая критика политики Виктора Орбана, которого Ласло называет "нечестивым", рассказы о том, как украинские солдаты "защищают европейскую демократию" и назойливые требования к Венгрии вступить в войну против России.Вот и пришлось шведским академикам ставить Ласло Краснахоркаи в один ряд с Редьярдом Киплингом, Морисом Меттерлинком, Бернардом Шоу, Джоном Стейнбеком, Иваном Буниным, Борисом Пастернаком и Михаилом Шолоховым. Явно потому, что других кандидатур на роль раздражителя у Запада не нашлось. А Ласло идеально подошёл.Во-первых, он уже получал в 2015 году Букеровскую премию.Во-вторых, прозаик является символом "окраинной литературы": типа и на окраинах великих империй вызревают и творят гении величиной с Сола Беллоу или Габриэля Маркеса.В-третьих, писатель в своих книгах с такой яростью и мрачностью поливал жизнь в период венгерского социализма, что сходу мог бы претендовать на роль директора Украинского института национальной памяти, например, или возглавить какой-нибудь международный комитет по декоммунизации.Герои книг Ласло – нищие, пьющие или обезумевшие крестьяне, колхозники и пролетарии в селах и городках социалистической Венгрии, ведущие гротескную, абсурдную и ничтожную жизнь.При этом венгерский "всадник Апокалипсиса" клянется, что черпал вдохновение у Достоевского, а вовсе не у Солженицына, как можно подумать, читая его книги о передвижном цирке, который на тракторе приезжает в богом забытое село и показывает представления, где гвоздем программы становится чучело исполинского кита, сопровождаемое карликом-прорицателем. Думается, это произведение сходу надо переводить на украинский язык – очень уж узнаваемые образы и персонажи.Вообще, складывается иногда ощущение, что Ласло Краснахоркаи не ужасы "совка" описывал, а делал зарисовки из украинской политики: во всех его романах прибытие очень странных существ приводит в движение прежде убогий обывательский мир: либо напряжённое, но бесплодное ожидание чуда (как в "Сатанинском танго"), либо социальный бунт, за которым следует катастрофа. Ну чем не последствия Евромайдана?Так что ничего удивительного, что за политические манифесты венгерский пророк получил политическую премию – литературная "Нобелевка" в последние годы превратилась в чисто идеологическую награду, которой поощряется творчество, вписывающееся в повесточку глобалистов. Так что кинули ни одного Дональда Трампа, а миллионы читателей, ждавших от нового лауреата если не прорыва, то хотя бы качественного чтива."Слово о полку Игореве" – хуторское "переосмысление"Украинские кинематографисты замахнулись на "Слово о полку Игореве". Ну, как замахнулись… Просто выбили спонсорские деньги на реконструкцию истории древних веков. Режиссёров и продюсеров даже не смутило, что текст произведения написан на древнерусском, а не древнеукраинском языке. Уж очень велико было искушение показать разгром русских князей половцами в 1185 году и нивелировать воинскую доблесть русских солдат. Вероятно, в кинокартине половцы будут иметь украинские корни, а ханы Гзак и Кончак окажутся предками Бандеры и Шухевича.По словам режиссёров нового эпоса Тараса Томенко и Максима Асадчего, их проект призван напомнить о национальной истории и культуре и противостоять попыткам России переписать прошлое."Мы хотим оживить древний текст и показать его актуальность для украинцев, показать, что русских чудо-богатырей легко победить на поле боя. Мы также хотим вернуть свою историю, героев и эпос, которые были присвоены Россией", – пытаются завуалировать истинный смысл своей киноподелки изготовители саги.Раскрутить на эту пропагандистскую муру удалось Украинскому Культурному фонду и Петру Порошенко*. Стоимость проекта, призванного "подчеркнуть связь прошлого и настоящего Украины через борьбу за свободу", не называется, но явно это довольно внушительные суммы. Иначе не взялись бы мастера кино за перепевку шедевра в разгар войны и блэкаута, над чем уже посмеялся нардеп Макс Бужанский:"Подумаешь бомбардировки, подумаешь вырубили свет всей стране. Ничего страшного, лишь бы не сорвали съёмки "Слова о полку Игореве". Уверен, этим фильмом мы россиян сломаем наглухо".В свою очередь, продюсер Светлана Яцинич подчеркнула, что фильм является актом сопротивления и доказательством того, что украинская история принадлежит украинскому народу. И ни одна империя не может стереть то, что "высечено в сердце украинского народа".В общем, очередная политическая агитка в стиле украинского института Нацпамяти, которая показывает, как общая славянская культура переплавляется в инструмент национального самоутверждения, а исторические события становятся символами боротьбы за интерпретацию прошлого.От Лавры до Лувра: как Европа присваивает культурную память УкраиныА вот в Британии покажут похищенные в 20-х годах прошлого века царские врата из Киево-Печерской лавры. Выставка станет частью проекта, посвященного "нацистскому и советскому мародерству XX века". Экспонаты будут выставлены в 2026 году в рамках расширения Гилбертовской галереи, и зрители увидят две пары позолоченных серебряных врат из Киево-Печерской лавры, которые ранее считались утраченными. Они были изготовлены мастером Алексеем Ищенко около 1784 года по заказу российской императрицы Екатерины II. После разграбления Лавры в 1920-х годах они исчезли и вновь появились только в 1935 году, когда их приобрел медиамагнат Уильям Рэндольф Херст у арт-дилеров С. и Дж. Голдшмидтов. А вот как они попали к Голдшмидтам – тайна, покрытая мраком. Вероятно, такая же, как переправка скифского золота из украинского музея в Нидерланды cразу после евромайдана.Помимо экспонирования, тема происхождения врат станет предметом отдельной конференции, которая состоится в сентябре 2026 года в музее Виктории и Альберта. Можно не сомневаться, что мы услышим сакраментальное "большевики разворовали все императорские сокровища".Но вот интересно: обсудят ли участники мероприятия тему современного разграбления Киево-Печерской и Почаевской Лавр раскольниками ПЦУ – при покровительстве Зеленского и подстрекательстве Порошенко? Ведь в первые месяцы войны многие украинские музеи были разграблены, и часть бесценных сокровищ вывезли в Европу. Например, тайно покинули Украину византийские иконы, находившиеся в Национальном музее искусств им. Богдана и Варвары Ханенко в Киеве, а также в Зимненском монастыре и Свято-Успенском соборе в Чернигове. Два года назад эти раритеты демонстрировались в Лувре, сейчас их судьба неизвестна.В Киеве и Чернигове чиновники Минкульта переворошили и "эвакуировали" редкие культовые предметы и мощи древнерусских святых (предположительно и мощи Ильи Муромца). Более 30 предметов из коллекции "Черниговская Лавра", включая несколько икон и других экспонатов из фондов Черниговского областного исторического музея, навсегда покинули Свято-Троицкий собор. Часть "спасённого" также выставили в Лувре, остальное надо полагать уплыло в частные коллекции. Кто кому мародёр ещё предстоит выяснить, но вот то, что эти сокровища для Украины навсегда утрачены – бесспорно.Ну и мякотка: обсуждение британскими учеными судьбы украинского церковного наследия в контексте потерь, "нанесённых тоталитарными режимами XX века", выглядит особо изощренным издевательством на фоне насилия и террора против канонической православной церкви на Украине, храмового рейдерства одобренного государством, и мародёрства церковных раскольников из ПЦУ. Впрочем, ничего необычного: если глобалисты превратили музеи в поле битвы, то что мешает сделать трофеем православные артефакты, да и саму УПЦ?* Лицо, признанное в России членом экстремистского сообщества.

