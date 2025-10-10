https://ukraina.ru/20251010/voyskovykh-batyushek-obuchili-uvorachivatsya-ot-dronov-vsu-1069893448.html

Войсковых батюшек обучили уворачиваться от дронов ВСУ. Есть тонкости

Войсковых батюшек обучили уворачиваться от дронов ВСУ. Есть тонкости - 10.10.2025 Украина.ру

Войсковых батюшек обучили уворачиваться от дронов ВСУ. Есть тонкости

Войсковых священников группировки войск "Днепр" в ходе специализированных сборов обучали, как днем и ночью, визуально и на слух обнаруживать ударные дроны ВСУ в момент, когда они совершают сброс боеприпаса, и уворачиваться от него. Об этом со ссылкой на собственного корреспондента 10 октября передает РИА Новости

2025-10-10T02:57

2025-10-10T02:57

2025-10-10T04:13

новости

украина.ру

россия

вс рф

война на украине

священник

учеба

бпла

атака бпла

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1a/1062775328_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b4579e5577b449fa32f1f19042f41e2f.jpg

"У него (у дрона) сработает стабилизатор. У него стоит три гироскопа: вертикальный, горизонтальный и фронтальный. То есть, он себя выпрямляет. Когда мы подцепляем к нему груз, у него гироскопы срабатывают и он стабилизируются в определенном положении. В ровном. Как только у него нарушается развесовка - он начинает себя заново стабилизировать и издает "жжжжж" такие вот (громкие) звуки непостоянные. То есть, мы на слух, тоже можем услышать, что произошла какая-то манипуляция, в данном случае сброс", — рассказал собравшимся военным священникам инструктор БПЛА группировки "Днепр".Предполагается, что в случае, если человек слышит в воздухе, днем или ночью, звуки стабилизации дрона, он должен понять, что осуществлен сброс боеприпаса, и предпринять защитные меры."Также мы визуально можем видеть, как у нас загорятся посадочные огни, потому что мы, когда накладываем (на дрон) "сбросник" (устройства для сброса боеприпаса), у нас на всех "сбросниках" есть фотоэлементы. И у нас сброс происходит от того, что мы включаем/выключаем бортовой огонь. Вот этот. Он очень яркий", — подчеркнул инструктор.Из этого следует вывод и рекомендация: если человек видит над собой яркое мерцание, значит высока вероятность того, что ударно-разведывательный БПЛА противника, например DJI Mavic 3, только что совершил сброс, необходимо мгновенно оценить ситуацию и укрыться любым доступным способом — "нырнуть" за ближайшую преграду.Ранее мы писали о модернизации российских БПЛА "Герань", которая позволяет им успешно уклоняться от украинских дронов-перехватчиков. Подробнее в публикации ВС РФ быстро адаптируют дроны к условиям на поле боя.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251009/yuriy-knutov-modernizirovannye-gerani-mogut-porazhat-sostavy-vo-vremya-dvizheniya-1069816501.html

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, россия, вс рф, война на украине, священник, учеба, бпла, атака бпла, вооруженные силы украины, всу, fpv-дрон