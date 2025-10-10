https://ukraina.ru/20251010/voyskovykh-batyushek-obuchili-uvorachivatsya-ot-dronov-vsu-1069893448.html
Войсковых батюшек обучили уворачиваться от дронов ВСУ. Есть тонкости
Войсковых священников группировки войск "Днепр" в ходе специализированных сборов обучали, как днем и ночью, визуально и на слух обнаруживать ударные дроны ВСУ в момент, когда они совершают сброс боеприпаса, и уворачиваться от него. Об этом со ссылкой на собственного корреспондента 10 октября передает РИА Новости
"У него (у дрона) сработает стабилизатор. У него стоит три гироскопа: вертикальный, горизонтальный и фронтальный. То есть, он себя выпрямляет. Когда мы подцепляем к нему груз, у него гироскопы срабатывают и он стабилизируются в определенном положении. В ровном. Как только у него нарушается развесовка - он начинает себя заново стабилизировать и издает "жжжжж" такие вот (громкие) звуки непостоянные. То есть, мы на слух, тоже можем услышать, что произошла какая-то манипуляция, в данном случае сброс", — рассказал собравшимся военным священникам инструктор БПЛА группировки "Днепр".Предполагается, что в случае, если человек слышит в воздухе, днем или ночью, звуки стабилизации дрона, он должен понять, что осуществлен сброс боеприпаса, и предпринять защитные меры."Также мы визуально можем видеть, как у нас загорятся посадочные огни, потому что мы, когда накладываем (на дрон) "сбросник" (устройства для сброса боеприпаса), у нас на всех "сбросниках" есть фотоэлементы. И у нас сброс происходит от того, что мы включаем/выключаем бортовой огонь. Вот этот. Он очень яркий", — подчеркнул инструктор.Из этого следует вывод и рекомендация: если человек видит над собой яркое мерцание, значит высока вероятность того, что ударно-разведывательный БПЛА противника, например DJI Mavic 3, только что совершил сброс, необходимо мгновенно оценить ситуацию и укрыться любым доступным способом — "нырнуть" за ближайшую преграду.Ранее мы писали о модернизации российских БПЛА "Герань", которая позволяет им успешно уклоняться от украинских дронов-перехватчиков. Подробнее в публикации ВС РФ быстро адаптируют дроны к условиям на поле боя.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
