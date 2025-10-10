Войсковых батюшек обучили уворачиваться от дронов ВСУ. Есть тонкости - 10.10.2025 Украина.ру
Войсковых батюшек обучили уворачиваться от дронов ВСУ. Есть тонкости
Войсковых батюшек обучили уворачиваться от дронов ВСУ. Есть тонкости
Войсковых батюшек обучили уворачиваться от дронов ВСУ. Есть тонкости
Войсковых священников группировки войск "Днепр" в ходе специализированных сборов обучали, как днем и ночью, визуально и на слух обнаруживать ударные дроны ВСУ в момент, когда они совершают сброс боеприпаса, и уворачиваться от него. Об этом со ссылкой на собственного корреспондента 10 октября передает РИА Новости
"У него (у дрона) сработает стабилизатор. У него стоит три гироскопа: вертикальный, горизонтальный и фронтальный. То есть, он себя выпрямляет. Когда мы подцепляем к нему груз, у него гироскопы срабатывают и он стабилизируются в определенном положении. В ровном. Как только у него нарушается развесовка - он начинает себя заново стабилизировать и издает "жжжжж" такие вот (громкие) звуки непостоянные. То есть, мы на слух, тоже можем услышать, что произошла какая-то манипуляция, в данном случае сброс", — рассказал собравшимся военным священникам инструктор БПЛА группировки "Днепр".Предполагается, что в случае, если человек слышит в воздухе, днем или ночью, звуки стабилизации дрона, он должен понять, что осуществлен сброс боеприпаса, и предпринять защитные меры."Также мы визуально можем видеть, как у нас загорятся посадочные огни, потому что мы, когда накладываем (на дрон) "сбросник" (устройства для сброса боеприпаса), у нас на всех "сбросниках" есть фотоэлементы. И у нас сброс происходит от того, что мы включаем/выключаем бортовой огонь. Вот этот. Он очень яркий", — подчеркнул инструктор.Из этого следует вывод и рекомендация: если человек видит над собой яркое мерцание, значит высока вероятность того, что ударно-разведывательный БПЛА противника, например DJI Mavic 3, только что совершил сброс, необходимо мгновенно оценить ситуацию и укрыться любым доступным способом — "нырнуть" за ближайшую преграду.Ранее мы писали о модернизации российских БПЛА "Герань", которая позволяет им успешно уклоняться от украинских дронов-перехватчиков. Подробнее в публикации ВС РФ быстро адаптируют дроны к условиям на поле боя.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Войсковых батюшек обучили уворачиваться от дронов ВСУ. Есть тонкости

02:57 10.10.2025 (обновлено: 04:13 10.10.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Военнослужащие отряда Т Добровольческого корпуса в Курской области - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Войсковых священников группировки войск "Днепр" в ходе специализированных сборов обучали, как днем и ночью, визуально и на слух обнаруживать ударные дроны ВСУ в момент, когда они совершают сброс боеприпаса, и уворачиваться от него. Об этом со ссылкой на собственного корреспондента 10 октября передает РИА Новости
"У него (у дрона) сработает стабилизатор. У него стоит три гироскопа: вертикальный, горизонтальный и фронтальный. То есть, он себя выпрямляет. Когда мы подцепляем к нему груз, у него гироскопы срабатывают и он стабилизируются в определенном положении. В ровном. Как только у него нарушается развесовка - он начинает себя заново стабилизировать и издает "жжжжж" такие вот (громкие) звуки непостоянные. То есть, мы на слух, тоже можем услышать, что произошла какая-то манипуляция, в данном случае сброс", — рассказал собравшимся военным священникам инструктор БПЛА группировки "Днепр".
Предполагается, что в случае, если человек слышит в воздухе, днем или ночью, звуки стабилизации дрона, он должен понять, что осуществлен сброс боеприпаса, и предпринять защитные меры.
"Также мы визуально можем видеть, как у нас загорятся посадочные огни, потому что мы, когда накладываем (на дрон) "сбросник" (устройства для сброса боеприпаса), у нас на всех "сбросниках" есть фотоэлементы. И у нас сброс происходит от того, что мы включаем/выключаем бортовой огонь. Вот этот. Он очень яркий", — подчеркнул инструктор.
Из этого следует вывод и рекомендация: если человек видит над собой яркое мерцание, значит высока вероятность того, что ударно-разведывательный БПЛА противника, например DJI Mavic 3, только что совершил сброс, необходимо мгновенно оценить ситуацию и укрыться любым доступным способом — "нырнуть" за ближайшую преграду.
Ранее мы писали о модернизации российских БПЛА "Герань", которая позволяет им успешно уклоняться от украинских дронов-перехватчиков. Подробнее в публикации ВС РФ быстро адаптируют дроны к условиям на поле боя.
- РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Вчера, 04:20
Юрий Кнутов: Модернизированные "Герани" могут поражать составы во время движенияРоссийские БПЛА "Герань" получили возможность эффективно поражать подвижной состав украинских железных дорог, что кардинально меняет логистическую ситуацию для ВСУ и ограничивает переброску сил с запада на восток. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
