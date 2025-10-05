https://ukraina.ru/20251005/bey-zamri-ili-begi-shturmovoy-medik-yasyt-o-strakhe-na-voyne-i-umenii-dazhe-tam-ostavatsya-zhenschinoy-1069663092.html
Бей, замри или беги? Штурмовой медик "Ясыть" о страхе на войне и умении даже там оставаться женщиной
Бей, замри или беги? Штурмовой медик "Ясыть" о страхе на войне и умении даже там оставаться женщиной - 05.10.2025 Украина.ру
Бей, замри или беги? Штурмовой медик "Ясыть" о страхе на войне и умении даже там оставаться женщиной
Военный медик, доброволец ВС России с позывным "Ясыть" рассказала корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о том, как быть женщиной на СВО и какие моменты... Украина.ру, 05.10.2025
Военный медик, доброволец ВС России с позывным "Ясыть" рассказала корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о том, как быть женщиной на СВО и какие моменты на службе были для неё самыми сложными. А также она объяснила, как справляется со своими плохими предчувствиями и страхом.00:21 – О решении поехать на фронт; 01:23 – История позывного "Ясыть";02:12 – О пути в штурмовую бригаду;04:13 – Как навигатор завёл под вражеский дрон? 07:15 – Каково женщинам на фронте? 08:44 – О религии;10:12 – Контузия и подготовка к СВО;13:21 – Плохие предчувствия на войне;15:01 – Самые сложные случаи в работе медиков; 17:14 – Семья на гражданке.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Военный медик, доброволец ВС России с позывным "Ясыть" рассказала корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о том, как быть женщиной на СВО и какие моменты на службе были для неё самыми сложными. А также она объяснила, как справляется со своими плохими предчувствиями и страхом.
00:21 – О решении поехать на фронт;
01:23 – История позывного "Ясыть";
02:12 – О пути в штурмовую бригаду;
04:13 – Как навигатор завёл под вражеский дрон?
07:15 – Каково женщинам на фронте?
10:12 – Контузия и подготовка к СВО;
13:21 – Плохие предчувствия на войне;
15:01 – Самые сложные случаи в работе медиков;
17:14 – Семья на гражданке.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру