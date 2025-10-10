https://ukraina.ru/20251010/krasnogo-tsveta-na-karte-stanovitsya-bolshe-voennyy-analitik-o-realnoy-kartine-na-fronte-1069877846.html

"Красного цвета на карте становится больше": военный аналитик о реальной картине на фронте

Реальная ситуация на фронте отличается от карт с "ровными линиями", поскольку поле боя является сложной мозаикой из разрозненных позиций, а не сплошным фронтом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого госуниверситета Владимир Носков

"Я скептически отношусь к закрасам карты боевых действий, поскольку они не передают всей сложности и многомерности поля боя, — заявил Носков. — Поле боя представляет собой набор пятен, а не равномерные закрасы на картах, которые призваны схематически визуализировать происходящее".При этом эксперт подтвердил, что общая динамика на фронте положительная для российских войск. "Красного цвета на карте становится больше, и это в целом соответствует действительности", — отметил собеседник издания. Он также добавил, что "группировка войск "Восток", из которой долгое время изымали подразделения, равномерно, по несколько километров в день, двигается паровым катком на запад и сметает долговременную украинскую оборону". По словам Носкова, это стало возможно потому, что "основным противником группировки "Восток" являются бригады теробороны ВСУ, которые слегка армируются сильно потрепанными подразделениями старой закваски".Он связал это с активизацией ВС РФ на различных направлениях, где ВСУ испытывают растущее давление. "Фронт оживился по всем направлениям. Давление по всей линии фронта ВСУ не выдерживают", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Владимир Носков: Россия дешево снесет мосты через Днепр, когда освободит Покровск и дойдет до Павлограда" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации в зоне СВО — в материале Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину.

