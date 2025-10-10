"Красного цвета на карте становится больше": военный аналитик о реальной картине на фронте
Реальная ситуация на фронте отличается от карт с "ровными линиями", поскольку поле боя является сложной мозаикой из разрозненных позиций, а не сплошным фронтом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого госуниверситета Владимир Носков
"Я скептически отношусь к закрасам карты боевых действий, поскольку они не передают всей сложности и многомерности поля боя, — заявил Носков. — Поле боя представляет собой набор пятен, а не равномерные закрасы на картах, которые призваны схематически визуализировать происходящее".
При этом эксперт подтвердил, что общая динамика на фронте положительная для российских войск. "Красного цвета на карте становится больше, и это в целом соответствует действительности", — отметил собеседник издания.
Он также добавил, что "группировка войск "Восток", из которой долгое время изымали подразделения, равномерно, по несколько километров в день, двигается паровым катком на запад и сметает долговременную украинскую оборону".
По словам Носкова, это стало возможно потому, что "основным противником группировки "Восток" являются бригады теробороны ВСУ, которые слегка армируются сильно потрепанными подразделениями старой закваски".
Он связал это с активизацией ВС РФ на различных направлениях, где ВСУ испытывают растущее давление. "Фронт оживился по всем направлениям. Давление по всей линии фронта ВСУ не выдерживают", — подытожил собеседник Украина.ру.
