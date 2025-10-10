"Красного цвета на карте становится больше": военный аналитик о реальной картине на фронте - 10.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251010/krasnogo-tsveta-na-karte-stanovitsya-bolshe-voennyy-analitik-o-realnoy-kartine-na-fronte-1069877846.html
"Красного цвета на карте становится больше": военный аналитик о реальной картине на фронте
"Красного цвета на карте становится больше": военный аналитик о реальной картине на фронте - 10.10.2025 Украина.ру
"Красного цвета на карте становится больше": военный аналитик о реальной картине на фронте
Реальная ситуация на фронте отличается от карт с "ровными линиями", поскольку поле боя является сложной мозаикой из разрозненных позиций, а не сплошным фронтом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого госуниверситета Владимир Носков
2025-10-10T05:20
2025-10-10T05:20
новости
россия
украина
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
дзен новости сво
прогнозы сво
новости сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/08/1069789471_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_651c098788f5f4277929143794818f36.jpg
"Я скептически отношусь к закрасам карты боевых действий, поскольку они не передают всей сложности и многомерности поля боя, — заявил Носков. — Поле боя представляет собой набор пятен, а не равномерные закрасы на картах, которые призваны схематически визуализировать происходящее".При этом эксперт подтвердил, что общая динамика на фронте положительная для российских войск. "Красного цвета на карте становится больше, и это в целом соответствует действительности", — отметил собеседник издания. Он также добавил, что "группировка войск "Восток", из которой долгое время изымали подразделения, равномерно, по несколько километров в день, двигается паровым катком на запад и сметает долговременную украинскую оборону". По словам Носкова, это стало возможно потому, что "основным противником группировки "Восток" являются бригады теробороны ВСУ, которые слегка армируются сильно потрепанными подразделениями старой закваски".Он связал это с активизацией ВС РФ на различных направлениях, где ВСУ испытывают растущее давление. "Фронт оживился по всем направлениям. Давление по всей линии фронта ВСУ не выдерживают", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Владимир Носков: Россия дешево снесет мосты через Днепр, когда освободит Покровск и дойдет до Павлограда" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации в зоне СВО — в материале Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину.
https://ukraina.ru/20251009/tomagavki-dlya-ukrainy-tramp-medlit-k-tranzitu-gotovy-niderlandy-1069814243.html
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/08/1069789471_107:0:1815:1281_1920x0_80_0_0_70be6af7945f89b506290744571e7eaa.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, всу, потери всу, наступление вс рф, наступление россии, карта боевых действий, карта, главные новости, эксперты, военный эксперт
Новости, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО, Спецоперация, ВСУ, потери ВСУ, наступление ВС РФ, наступление России, карта боевых действий, карта, Главные новости, эксперты, военный эксперт

"Красного цвета на карте становится больше": военный аналитик о реальной картине на фронте

05:20 10.10.2025
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Реальная ситуация на фронте отличается от карт с "ровными линиями", поскольку поле боя является сложной мозаикой из разрозненных позиций, а не сплошным фронтом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого госуниверситета Владимир Носков
"Я скептически отношусь к закрасам карты боевых действий, поскольку они не передают всей сложности и многомерности поля боя, — заявил Носков. — Поле боя представляет собой набор пятен, а не равномерные закрасы на картах, которые призваны схематически визуализировать происходящее".
При этом эксперт подтвердил, что общая динамика на фронте положительная для российских войск. "Красного цвета на карте становится больше, и это в целом соответствует действительности", — отметил собеседник издания.
Он также добавил, что "группировка войск "Восток", из которой долгое время изымали подразделения, равномерно, по несколько километров в день, двигается паровым катком на запад и сметает долговременную украинскую оборону".
По словам Носкова, это стало возможно потому, что "основным противником группировки "Восток" являются бригады теробороны ВСУ, которые слегка армируются сильно потрепанными подразделениями старой закваски".
Он связал это с активизацией ВС РФ на различных направлениях, где ВСУ испытывают растущее давление. "Фронт оживился по всем направлениям. Давление по всей линии фронта ВСУ не выдерживают", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Владимир Носков: Россия дешево снесет мосты через Днепр, когда освободит Покровск и дойдет до Павлограда" на сайте Украина.ру.
Также на тему ситуации в зоне СВО — в материале Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину.
- РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Вчера, 10:29
"Томагавки" для Украины: Трамп медлит, к транзиту готовы НидерландыАдминистрация США рассматривает возможность поставок ракет Tomahawk на Украину. Таким образом американский президент Дональд Трамп рассчитывает оказать давление на Россию, чтобы подтолкнуть Москву к переговорам с Киевом. Об этом 8 октября сообщили анонимные источники испанской газеты El Mundo, близкие к Белому дому
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныУкраина.руСВОдзен новости СВОпрогнозы СВОновости СВОСпецоперацияВСУпотери ВСУнаступление ВС РФнаступление Россиикарта боевых действийкартаГлавные новостиэкспертывоенный эксперт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:30Артем Соколов: Депутаты Европарламента объявили России виртуальную войну ради политического капитала
06:10Пало Серебрянское лесничество, начинается битва за Красный Лиман: военный эксперт о продвижении ВС РФ
06:00"Под шумок можно и сдать": Носков рассказал, почему ВСУ не будут долго удерживать Северск
05:50Второй котел вокруг Славянска и Краматорска: Юрий Кнутов о скором окружении агломерации
05:40После падения Красноармейска фронт двинется на Запад: эксперт раскрыл, почему ВСУ держатся за Донбасс
05:34Имперцы и неимперцы: Украинский институт нацпамяти меряет черепа Петру Первому и декабристам
05:30Окружать, изолировать и изматывать: Кнутов про тактику уничтожения ВСУ в Славянске и Краматорске
05:20"Красного цвета на карте становится больше": военный аналитик о реальной картине на фронте
05:15"Томагавк" могут заменить "Барракудой": эксперт о передаче Украине американских крылатых ракет
05:10"Было видно, как радовался Зеленский, и насколько суров был Путин" — Андрей Сидоров о Минских соглашениях
05:10Американская парадигма: Как "мерзкий" экс-спецпрокурор Джек Смит следил и подслушивал сторонников Трампа
05:05Польша говорит "хватит". Половина поляков считает помощь беженцам c Украины чрезмерной
05:00Убийцы крылатых ракет: Кнутов назвал самые эффективные системы ПВО против "Барракуд" и "Томагавков"
04:50"Доброполье повторяет судьбу Красноармейска": военный эксперт о крахе системы снабжения ВСУ
04:47В Киеве готовятся к ядерной войне. Эксперты и политики об истинных целях Запада
04:45Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ давят в Покровске и Купянске и охотятся на украинские локомотивы
04:40"Европу списывают": Сидоров о скрытом мотиве заявления Меркель о Польше и Прибалтике
04:35Как милитаризация Запада губит экологию. Заговор леваков или неудобная для военных лоббистов реальность
04:31После Аляски. Почему в диалоге России и США не удалось избежать эскалации - мнения экспертов
04:30"Изменилась физика войны": Носков объяснил, как дроны и малые группы меняют логистику на фронте
Лента новостейМолния