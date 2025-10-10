https://ukraina.ru/20251010/forma-pontazha-zelenskogo-na-kotoruyu-rf-otvetit-glavnye-zayavleniya-putina-1069935827.html

"Форма понтажа" Зеленского, на которую РФ ответит: главные заявления Путина

В угрозах Владимира Зеленского "присутствует понт". Ответом России на возможные поставки американских дальнобойных ракет "Томагавк" будет усиление системы ПВО. Об этом 10 октября заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что он "почти принял решение" о поставках данного вида крылатых ракет Киеву. При этом американский лидер подчеркнул, что для принятия окончательного решения ему требуется понимание, для каких целей украинский режим намерен использовать вооружения США.Отвечая на вопрос касательно возможных поставок американских ракет "Томагавк" на Украину, президент России заявил, что ответом России на это будет усиление системы ПВО.В конце сентября украинский лидер пригрозил, что Москва столкнется с отключением электроэнергии, если Россия предпримет попытки устроить блэкаут в Киеве. По его словам, он обсуждал подобные ответные меры с президентом США Дональдом Трампом на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН 23 сентября."Это форма понтажа. Понт здесь присутствует", — заявил Путин. Тем временем бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Radio NV назвал возможную передачу Киеву дальнобойных ракет "Томагавк" "символической историей"."Я не исключаю каких-то реальных решений, но, во-первых, они технически и милитаристски непростые. "Томагавк" не запускается как дрон. Он требует соответствующей инфраструктуры, технического обслуживания, требует, скорее всего, американцев, которые будут непосредственно нам в этом помогать", — пояснил свою позицию Климкин.Издание The National Interest написало о том, что западные политики заговорили о поставке Украине американских дальнобойных ракет "Томагавк", поскольку Россия одерживает победу в украинском конфликте."Эта несомненная эскалация, даже на словах, свидетельствует о реальности, про которую Вашингтон, Лондон и Брюссель предпочитают не распространяться: русские побеждают", — говорится в материале. При этом, по мнению автора публикации, Запад должен способствовать завершению конфликта, а не пытаться сражаться до последнего украинца. Подробности в публикации "Оппонент" Зеленского собирает команду, Запад эскалирует конфликт. Хроника событий на 13:00 8 октября. Кроме того, глава государства отметил, что РФ может в ближайшее время сообщить о новом оружии, испытания идут успешно. По словам российского лидера, новизна средств ядерного сдерживания РФ выше, чем у других стран.Также Путин обратил внимание на лауреата Нобелевской премии мира 2025 года, которую так хотел получить Дональд Трамп, и которую Украина "обещала" главе Белого дома. По словам российского президента, мнение Зеленского вряд ли интересовало Нобелевский комитет при принятии решения о присуждении премии мира.Путин также заявил, что "Трамп действительно много делает, чтобы разрешить сложные продолжительные кризисы, а также искренне стремится закончить конфликт на Украине". "У России и США есть понимание, куда надо было бы двигаться, чтобы прекратить мирными средствами украинский конфликт. <...> Россия готова договариваться с США по вопросам сдерживания вооружений", — уточнил глава государства. Ранее аналитик Александр Меркурис заявил, что Зеленский находится в отчаянном положении, так как не имеет возможности остановить удары российских войск по целям ВСУ. Подробности в публикации Крик отчаяния: Меркурис раскрыл "тайный смысл" призывов Зеленского.

