"Оппонент" Зеленского собирает команду, Запад эскалирует конфликт. Хроника событий на 13:00 8 октября

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный формирует команду для потенциального участия в президентских выборах на Украине. Тем временем Верховная Рада приняла постановление о невозможности проведения местных выборов. Появилось мнение, что западные политики заговорили о поставке Украине ракет "Томагавк" из-за успеха России в украинском конфликте

Пока Зеленский "сдувается", Залужный набирает командуФранцузское издание Intelligence Online написало, что экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный формирует команду для потенциального участия в предстоящих президентских выборах на Украине. В материале утверждают, что в его списке есть ряд высокопоставленных представителей военного руководства, чьи имена не разглашаются. При этом сам Залужный не комментирует свои политические амбиции.Ранее слухи о том, что Залужный является одним из ключевых потенциальных претендентов на пост президента, косвенно подтверждала британская газета The Guardian, сообщая, что отставной главком может баллотироваться в президенты и уже отклонил предложение о вхождении в команду Владимира Зеленского.Между тем аналитик Александр Меркурис заявил, что Владимир Зеленский находится в отчаянном положении, так как не имеет возможности остановить удары российских войск по целям ВСУ. "Возможно, его заявление об одностороннем прекращении огня в воздухе следует рассматривать как крик отчаяния", — пояснил он свое предположение.После массированных ударов МИД Украины обвинил Россию в использовании холода как оружия, а Зеленский предложил ввести "одностороннее прекращение огня в небе". В то же время глава киевского режима заявил, что Украине срочно нужна помощь Запада. В то же время Верховная Рада приняла постановление о невозможности проведения местных выборов во время военного положения. Документ предусматривает непрерывную работу местных властей во время войны и продлевает полномочия местных советов и глав.Старший политолог влиятельного мозгового центра RAND Сэмуэла Чарапа и бывший советник госсекретаря США по России и Евразии Джереми Шапиро, в свою очередь, 8 октября в аналитической статье для журнала Foreign Affairs констатировал, что США и страны Европы не готовы воевать против России на стороне Украины. "Европа отказалась воевать с Москвой на стороне Киева в этой войне, поскольку это не отвечает коренным интересам национальной безопасности континента, — говорится в публикации.Тем временем замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что импульс урегулированию конфликта на Украине, который появился после встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске, теперь исчерпан. Обсуждаемые поставки ракет "Томагавк" — эскалация конфликта или новый шаг в переговорах?Между тем издание The National Interest написало о том, что западные политики заговорили о поставке Украине американских дальнобойных ракет "Томагавк", поскольку Россия одерживает победу в украинском конфликте. "Эта несомненная эскалация, даже на словах, свидетельствует о реальности, про которую Вашингтон, Лондон и Брюссель предпочитают не распространяться: русские побеждают", — говорится в материале. При этом, по мнению автора публикации, Запад должен способствовать завершению конфликта, а не пытаться сражаться до последнего украинца."Их осталось гораздо меньше, чем думают в Брюсселе или Вашингтоне", — добавил автор.Также сегодня, 8 октября, издание The Telegraph написало, что поставки американских крылатых ракет "Томагавк" Украине могут занять несколько месяцев, причем Вашингтон может не разрешить их боевое применение. По словам зампредседателя комитета Рады Егора Чернева, цель такого шага — повлиять на Москву в вопросе переговоров, отмечает газета.Российский сенатор Алексей Пушков, в свою очередь, заявил, что идея передачи крылатых ракет "Томагавк" киевским властям может привести к неограниченной ракетной войне против России и усложнить поиск путей урегулирования конфликта на Украине.Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Radio NV, в свою очередь, назвал возможную передачу Киеву дальнобойных ракет "Томагавк" "символической историей".Фронтовая сводка Минобороны РФ в ежедневной сводке о ходе СВО проинформировало, что потери ВСУ в зоне боевых действий за сутки составили около 1,5 тысячи военнослужащих. Кроме того, согласно данным военного ведомства, российские средства ПВО за сутки сбили 4 снаряда HIMARS, 2 управляемые авиабомбы, 218 беспилотников, добавили в ведомстве. Помимо этого, Минобороны сообщило, что ВС РФ поразили железнодорожный состав, задействованный для перебросок подразделений ВСУ. Также отмечается, что российские войска освободили населенный пункт Новогригоровка в Запорожской области.Тем временем украинский аналитический ресурс Deep State сообщил, что армия РФ после длительной паузы возобновила наступление в Сумской области и существенно продвинулась в районе Новониколаевки. Также у ВС РФ, сообщает украинский ресурс, наблюдается продвижение на пяти участках на западе Запорожской области: около Новоивановки, Охотничьего, Малиновки, Вишневого и в Полтавке. Телеграм-канал "Воин DV" написал, что в результате решительных и слаженных действий войск группировки "Восток" российский флаг был водружен в Новогригоровке Запорожской области.В публикации говорится, что в ходе тяжёлых боёв ВС РФ зачищено более 190 строений и уничтожено до роты живой силы ВСУ, 4 бронемашины и 15 пикапов. Российские подразделения продолжают прорывать оборону противника в Запорожской области. Между тем Телеграм-канал "Военкоры Русской Весны" сообщил, что армия России начала штурм Молодецкого на границе Донецкой Народной Республики (ДНР) и Днепропетровской области. На левом фланге Покровского направления российские войска после зачистки района Удачного начали бои за Молодецкое. Продвижение ВС РФ признают и ведущие украинские военные аналитики.О других событиях к полудню 8 октября — в публикации В зону СВО поставили дроны с искусственным интеллектом. Главные новости к этому часу.

