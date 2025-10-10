"Европу списывают": Сидоров о скрытом мотиве заявления Меркель о Польше и Прибалтике - 10.10.2025 Украина.ру
"Европу списывают": Сидоров о скрытом мотиве заявления Меркель о Польше и Прибалтике
Заявление Ангелы Меркель в адрес Польши и Прибалтики может быть попыткой оправдаться за провал прежней политики и одновременно предложить себя в качестве переговорщицы, потому что Европу отстраняют от ключевых мировых процессов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров
2025-10-10T04:40
2025-10-10T04:40
В недавнем интервью бывший канцлер Германии Ангела Меркель обвинила Польшу и страны Прибалтики в саботаже попытки урегулировать украинский конфликт и договориться с Россией в 2021 году.Сидоров считает, что у Меркель, не имеющей политического будущего, есть несколько причин для таких заявлений. "Для Меркель важно найти виноватого, сказав, что она бы договорилась, и внутри Германии тоже есть силы, которые могут это сделать", — отметил эксперт.Политолог охарактеризовал экс-канцлера как опытного и умного политика, который осознает новые реалии. "Меркель очень неглупая женщина. Она давно в политике и понимает, что Европу списывают. То есть при любых переговорах Европа оказывается на сбойных зонах. Прямой диалог может происходить между Россией и США", — заявил Сидоров.Таким образом, по его мнению, бывший канцлер пытается создать себе новую роль. "Таким образом Меркель может предлагать себя в качестве посредника", — предположил собеседник издания.Полный текст интервью "Андрей Сидоров: Меркель ищет оправдания, поэтому перекладывает на Польшу свою вину за войну на Украине" на сайте Украина.ру.О том, как Россия и Запад обмениваются политическими сигналами и перевесят ли их военные аргументы — в материале "Ростислав Ищенко: России надо уничтожить Украину, пока Запад не успел развязать войну в Восточной Европе" на сайте Украина.ру.
04:40 10.10.2025
 
В недавнем интервью бывший канцлер Германии Ангела Меркель обвинила Польшу и страны Прибалтики в саботаже попытки урегулировать украинский конфликт и договориться с Россией в 2021 году.
Сидоров считает, что у Меркель, не имеющей политического будущего, есть несколько причин для таких заявлений. "Для Меркель важно найти виноватого, сказав, что она бы договорилась, и внутри Германии тоже есть силы, которые могут это сделать", — отметил эксперт.
Политолог охарактеризовал экс-канцлера как опытного и умного политика, который осознает новые реалии. "Меркель очень неглупая женщина. Она давно в политике и понимает, что Европу списывают. То есть при любых переговорах Европа оказывается на сбойных зонах. Прямой диалог может происходить между Россией и США", — заявил Сидоров.
Таким образом, по его мнению, бывший канцлер пытается создать себе новую роль. "Таким образом Меркель может предлагать себя в качестве посредника", — предположил собеседник издания.
Полный текст интервью "Андрей Сидоров: Меркель ищет оправдания, поэтому перекладывает на Польшу свою вину за войну на Украине" на сайте Украина.ру.
О том, как Россия и Запад обмениваются политическими сигналами и перевесят ли их военные аргументы — в материале "Ростислав Ищенко: России надо уничтожить Украину, пока Запад не успел развязать войну в Восточной Европе" на сайте Украина.ру.
7 октября, 19:17
7 октября, 19:17
"Меркель преувеличивает роль Польши и Прибалтики". Ростислав Ищенко о виновниках конфликта на УкраинеВо вторник, 7 октября, стала известна реакция в Польше и Прибалтийских республиках на ранее сделанное резонансное заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель.
