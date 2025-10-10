https://ukraina.ru/20251010/evropu-spisyvayut-sidorov-o-skrytom-motive-zayavleniya-merkel-o-polshe-i-pribaltike-1069867836.html

"Европу списывают": Сидоров о скрытом мотиве заявления Меркель о Польше и Прибалтике

"Европу списывают": Сидоров о скрытом мотиве заявления Меркель о Польше и Прибалтике - 10.10.2025 Украина.ру

"Европу списывают": Сидоров о скрытом мотиве заявления Меркель о Польше и Прибалтике

Заявление Ангелы Меркель в адрес Польши и Прибалтики может быть попыткой оправдаться за провал прежней политики и одновременно предложить себя в качестве переговорщицы, потому что Европу отстраняют от ключевых мировых процессов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров

2025-10-10T04:40

2025-10-10T04:40

2025-10-10T04:40

новости

польша

россия

прибалтика

меркель

украина.ру

европа

сша

переговоры

переговоры по украине 2025

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101047/71/1010477130_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_6771f9b1dae3fffaf069258d857b1320.jpg

В недавнем интервью бывший канцлер Германии Ангела Меркель обвинила Польшу и страны Прибалтики в саботаже попытки урегулировать украинский конфликт и договориться с Россией в 2021 году.Сидоров считает, что у Меркель, не имеющей политического будущего, есть несколько причин для таких заявлений. "Для Меркель важно найти виноватого, сказав, что она бы договорилась, и внутри Германии тоже есть силы, которые могут это сделать", — отметил эксперт.Политолог охарактеризовал экс-канцлера как опытного и умного политика, который осознает новые реалии. "Меркель очень неглупая женщина. Она давно в политике и понимает, что Европу списывают. То есть при любых переговорах Европа оказывается на сбойных зонах. Прямой диалог может происходить между Россией и США", — заявил Сидоров.Таким образом, по его мнению, бывший канцлер пытается создать себе новую роль. "Таким образом Меркель может предлагать себя в качестве посредника", — предположил собеседник издания.Полный текст интервью "Андрей Сидоров: Меркель ищет оправдания, поэтому перекладывает на Польшу свою вину за войну на Украине" на сайте Украина.ру.О том, как Россия и Запад обмениваются политическими сигналами и перевесят ли их военные аргументы — в материале "Ростислав Ищенко: России надо уничтожить Украину, пока Запад не успел развязать войну в Восточной Европе" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251007/merkel-preuvelichivaet-rol-polshi-i-pribaltiki-rostislav-ischenko-o-vinovnikakh-konflikta-na-ukraine-1069766995.html

польша

россия

прибалтика

европа

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, россия, прибалтика, меркель, украина.ру, европа, сша, переговоры, переговоры по украине 2025, главные новости, дзен новости сво, эксперты, аналитики, аналитика, украина аналитика, аналитика событий на украине, ес