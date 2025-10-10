https://ukraina.ru/20251010/buduschiy-mir-na-blizhnem-vostoke-uzhe-dal-treschinu-i-izrail-i-khamas-traktuyut-plan-trampa-v-svoyu-polzu-1069937875.html

Будущий мир на Ближнем Востоке уже дал трещину: и Израиль, и ХАМАС трактуют "план Трампа" в свою пользу

Будущий мир на Ближнем Востоке уже дал трещину: и Израиль, и ХАМАС трактуют "план Трампа" в свою пользу - 10.10.2025

Будущий мир на Ближнем Востоке уже дал трещину: и Израиль, и ХАМАС трактуют "план Трампа" в свою пользу

В полдень 10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня в секторе Газа, которое накануне при посредничестве США, Катара, Египта и Турции подписали представители Израиля и ХАМАС спустя ровно 2 года после начала войны

Формула мира на Ближнем ВостокеПервый этап сделки предусматривает отступление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в течение 24 часов к согласованной линии, в результате чего ЦАХАЛ будет контролировать 53% территории сектора. Таким образом он выйдет с 20% завоёванных земель, но, несмотря на это, по словам источников, всё равно будет иметь широкую оперативную свободу. После этого ХАМАС в течение 72 часов должен вернуть 20 выживших заложников и передать тела 28 скончавшихся (первое произойдёт ориентировочно 12 или 13 октября, второе может занять несколько недель).В обмен на них Израиль освободит 250 осуждённых террористов и 1700 жителей Газы. В анклав, где сложилась настоящая гуманитарная катастрофа — населению не хватает воды и лекарств, — наконец, начнёт поступать помощь."Мы доставляем, возможно, менее 20% от того, сколько нужно поставлять. Нам необходимо, чтобы прибывали сотни грузовиков [в день]", — заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер.После одобрения соглашения правительством Израиля ЦАХАЛ приступил к отводу войск, часть из них останется на позициях вдоль оговорённых линий дислокации, а другие выведут из анклава полностью.Архитектором урегулирования в секторе Газа, как рассказал бывший израильский чиновник телеканалу NBC, стал зять президента США Джаред Кушнер, появление которого в переговорном процессе между Израилем и ХАМАС обусловлено его значительным влиянием на региональные правительства. Кушнер смог донести до Дональда Трампа мысль о том, что конфликт на Ближнем Востоке ставит под угрозу будущее "большого дипломатического успеха" президента — Авраамовых мирных соглашений 2020 года, запустивших процесс нормализации отношений между Израилем и арабскими странами.В основе соглашения, подписанного в египетском Шарм-эш-Шейхе, лежит план Трампа из 20 пунктов. Он предусматривает отказ представителей ХАМАС от прямого или косвенного управления сектором Газа. Во главе региона встанет временное переходное правительство — комитет из аполитичных палестинских технократов и международных экспертов, контролировать деятельность которого будет специально созданный Совет мира под председательством самого Трампа. Члены ХАМАС, которые поддержат сделку и сложат оружие, получат амнистию и возможность выехать из сектора Газа. Всё это произойдёт на следующем этапе сделки.Подводные камни сделкиРаз стороны уже приступили к реализации соглашения, значит, условия их устраивают. Однако не всё так гладко в реальности.Начнём с того, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху с гордостью объявил соглашение о прекращении огня в секторе Газа национальной и моральной победой своей страны. Впрочем, по словам источников, он не был в полном восторге от предложенного плана, Трампу даже пришлось повысить голос, убеждая его согласиться на сделку."Ни один президент, будь то республиканец или демократ, никогда не занимал столь жёсткую позицию по отношению к израильскому премьеру по вопросам столь критически важным для его политики или интересов безопасности", — отмечает старший научный сотрудник Фонда Карнеги* Аарон Дэвид Миллер в интервью газете The Washington Post.Бывший офицер разведки США Скотт Риттер считает, что изолированный от мира Израиль мог согласиться на заключение сделки из страха потерять американскую поддержку, поскольку без неё ситуация может усугубиться и привести государство к краху. Трамп фактически стал единственным союзником Нетаньяху в то время, как другие страны вводили санкции против еврейского государства и признавали независимость Палестины.На наиболее проблемные моменты соглашения обращает внимание The Washington Post: оно носит рамочный характер и многие острые вопросы внутри него остаются нерешёнными. В частности, нет ясности по таким аспектам соглашения, как разоружение ХАМАС, присутствие международных сил в секторе Газа и полный вывод израильских войск.Многие эксперты также сходятся во мнении, что реализация мирного плана может зайти в тупик после первого этапа. Всё же обмены между Израилем и ХАМАС проходили и раньше. Именно освобождение заложников имеет для Тель-Авива ключевое значение, и хотя бы только ради этого Нетаньяху мог согласиться на сделку. А вот более сложные вопросы решить сторонам прежде не удавалось. Они дважды заключали временное перемирие (24 ноября — 1 декабря 2023 года и 19 января — 18 марта 2025 года), но в конечном итоге конфликт возобновлялся с новой силой.Глава Генерального штаба Израиля Эяль Замир уже отдал указание ЦАХАЛ готовиться к любому сценарию после соглашения с ХАМАС.Очень вероятно, что камнем преткновения на этот раз станет вопрос разоружения ХАМАС. Более того, глава Службы государственной информации Египта Диаа Рашван подчеркнул, что движение согласилось не на полное разоружение, а лишь на мораторий на применение оружия. К тому же сам ХАМАС предлагал Израилю в рамках инициативы о прекращении огня ввести такой мораторий на срок от 5 до 10 лет.Более того, не все представители движения согласны с тем, что они должны полностью самоустраниться от руководства анклавом."Управление сектором Газа — это национальный вопрос, и мы не потерпим внешнего вмешательства", — заявил член политбюро ХАМАС Усама Хамдан в интервью телеканалу Al Arabi.К слову, по опросам, большинство жителей Газы, несмотря на отсутствие симпатий к еврейскому государству, не поддерживает действия ХАМАС, вторгшихся на территорию Израиля 7 октября 2023 года и убивших 1200 человек.Осложняет ситуацию и отсутствие чёткого описания в тексте соглашения механизма формирования администрации сектора Газа в послевоенный период, как и порядка обеспечения безопасности на земле. И это уже даёт о себе знать: ХАМАС 9 октября получил от США, Катара, Турции и Египта как посредников сделки гарантии, что Израиль не возобновит войну в секторе Газа, а спустя всего несколько часов ЦАХАЛ обстрелял группу палестинцев на севере анклава, утверждая, что они представляли угрозу израильским войскам.Источник РИА Новости в палестинском движении ФАТХ назвал ещё одну причину, почему реализация соглашения о прекращении огня в секторе Газа может быть сорвана — если Израиль откажется от освобождения палестинских лидеров, имена которых ранее оговаривались, в том числе высокопоставленных членов ФАТХ, приговорённых к длительным срокам, вплоть до пожизненных.В конце концов, согласия нет и внутри израильского правительства. Против сделки с ХАМАС в таком формате выступали министр финансов Бецалель Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, а если возглавляемые ими партии "Религиозный сионизм" и "Оцма Йехудит" соответственно покинут правящую коалицию, то она лишится парламентского большинства, и в Израиле могут назначить внеочередные выборы. Правда, такое развитие событий эксперты считают маловероятным.В общем, соглашение о прекращении огня в секторе Газа, основанное на плане Трампа, оставляет немало белых пятен в процессе урегулирования ближневосточного конфликта, но, как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, это лучшее из того, что сейчас есть на столе переговоров с точки зрения приемлемости для арабских стран и неотторжения Израилем.А насколько жизнеспособной на практике окажется заключённая сделка, станет понятно уже на следующей неделе, когда Израилю и ХАМАС предстоит переходить к выполнению последующих этапов. К тому же в Тель-Авив должен прилететь Трамп, чтобы лично понаблюдать за выполнением договорённостей.* признан в РФ иноагентом и нежелательной организациейПодробнее о ситуации на Ближнем Востоке читайте в статье От Моисея до Нетаньяху: как развивался арабо-израильский конфликт

