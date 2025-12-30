https://ukraina.ru/20251230/deputat-kartapolov-otsenil-veroyatnost-udara-rossii-po-kvartire-zelenskogo-1073828214.html

Депутат Картаполов оценил вероятность удара России по квартире Зеленского

Вооруженные силы России не будут бить по квартире Владимира Зеленского, заверил депутат Госдумы Андрей Картаполов, передает Daily Storm

Он объяснил, что квартира Зеленского останется целой, так как должна быть сохранена для истории.Парламентарий отметил, что цели ответного удара за атаку на резиденцию президента России Владимира Путина уже определены, однако раньше срока названы не будут.В ночь с 28 по 29 декабря средства противовоздушной обороны отразили атаку 91 ударного беспилотника ВСУ на государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.Москва после атаки Киева на резиденцию президента РФ в Новгородской области ужесточит свою переговорную позицию по Украине. Подробнее — в материале Кто стоит за атаками на резиденцию Путина.

