Депутат Картаполов оценил вероятность удара России по квартире Зеленского
Вооруженные силы России не будут бить по квартире Владимира Зеленского, заверил депутат Госдумы Андрей Картаполов, передает Daily Storm
2025-12-30T12:55
2025-12-30T12:55
2025-12-30T17:20
новости
россия
украина
владимир зеленский
трамп и зеленский
владимир путин
госдума
вооруженные силы украины
украина.ру
украина.ру
Он объяснил, что квартира Зеленского останется целой, так как должна быть сохранена для истории.Парламентарий отметил, что цели ответного удара за атаку на резиденцию президента России Владимира Путина уже определены, однако раньше срока названы не будут.В ночь с 28 по 29 декабря средства противовоздушной обороны отразили атаку 91 ударного беспилотника ВСУ на государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.Москва после атаки Киева на резиденцию президента РФ в Новгородской области ужесточит свою переговорную позицию по Украине. Подробнее — в материале Кто стоит за атаками на резиденцию Путина.
россия
украина
москва
новости, россия, украина, владимир зеленский, трамп и зеленский, владимир путин, госдума, вооруженные силы украины, украина.ру, украина.ру, москва
Новости, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Владимир Путин, Госдума, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Украина.ру, Москва
Депутат Картаполов оценил вероятность удара России по квартире Зеленского
12:55 30.12.2025 (обновлено: 17:20 30.12.2025)
Вооруженные силы России не будут бить по квартире Владимира Зеленского, заверил депутат Госдумы Андрей Картаполов, передает Daily Storm
Он объяснил, что квартира Зеленского останется целой, так как должна быть сохранена для истории.
"Это будет не квартира Зеленского с золотыми унитазами — она должна остаться целой, чтобы показать потом народу, как жил этот кровавый киевский диктатор", — заявил он.
Парламентарий отметил, что цели ответного удара за атаку на резиденцию президента России Владимира Путина уже определены, однако раньше срока названы не будут.
В ночь с 28 по 29 декабря средства противовоздушной обороны отразили атаку 91 ударного беспилотника ВСУ на государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Москва после атаки Киева на резиденцию президента РФ в Новгородской области ужесточит свою переговорную позицию по Украине. Подробнее — в материале Кто стоит за атаками на резиденцию Путина.