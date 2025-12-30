Депутат Картаполов оценил вероятность удара России по квартире Зеленского - 30.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251230/deputat-kartapolov-otsenil-veroyatnost-udara-rossii-po-kvartire-zelenskogo-1073828214.html
Депутат Картаполов оценил вероятность удара России по квартире Зеленского
Депутат Картаполов оценил вероятность удара России по квартире Зеленского - 30.12.2025 Украина.ру
Депутат Картаполов оценил вероятность удара России по квартире Зеленского
Вооруженные силы России не будут бить по квартире Владимира Зеленского, заверил депутат Госдумы Андрей Картаполов, передает Daily Storm
2025-12-30T12:55
2025-12-30T17:20
новости
россия
украина
владимир зеленский
трамп и зеленский
владимир путин
госдума
вооруженные силы украины
украина.ру
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103060/53/1030605357_0:107:3021:1806_1920x0_80_0_0_1f6061890a225d7154779d310427784e.jpg
Он объяснил, что квартира Зеленского останется целой, так как должна быть сохранена для истории.Парламентарий отметил, что цели ответного удара за атаку на резиденцию президента России Владимира Путина уже определены, однако раньше срока названы не будут.В ночь с 28 по 29 декабря средства противовоздушной обороны отразили атаку 91 ударного беспилотника ВСУ на государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.Москва после атаки Киева на резиденцию президента РФ в Новгородской области ужесточит свою переговорную позицию по Украине. Подробнее — в материале Кто стоит за атаками на резиденцию Путина.
россия
украина
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103060/53/1030605357_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_47bbb5c6d0c56336cd4d6ae3c2c4ae62.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, владимир зеленский, трамп и зеленский, владимир путин, госдума, вооруженные силы украины, украина.ру, украина.ру, москва
Новости, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Владимир Путин, Госдума, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Украина.ру, Москва

Депутат Картаполов оценил вероятность удара России по квартире Зеленского

12:55 30.12.2025 (обновлено: 17:20 30.12.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКартаполов
Картаполов - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Вооруженные силы России не будут бить по квартире Владимира Зеленского, заверил депутат Госдумы Андрей Картаполов, передает Daily Storm
Он объяснил, что квартира Зеленского останется целой, так как должна быть сохранена для истории.
"Это будет не квартира Зеленского с золотыми унитазами — она должна остаться целой, чтобы показать потом народу, как жил этот кровавый киевский диктатор", — заявил он.
Парламентарий отметил, что цели ответного удара за атаку на резиденцию президента России Владимира Путина уже определены, однако раньше срока названы не будут.
В ночь с 28 по 29 декабря средства противовоздушной обороны отразили атаку 91 ударного беспилотника ВСУ на государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Москва после атаки Киева на резиденцию президента РФ в Новгородской области ужесточит свою переговорную позицию по Украине. Подробнее — в материале Кто стоит за атаками на резиденцию Путина.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийТрамп и ЗеленскийВладимир ПутинГосдумаВооруженные силы УкраиныУкраина.руУкраина.руМосква
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:14Задержанный за подготовку теракта в Адыгее должен был поджечь елку в школе - ФСБ
16:46Лавров рассказал о террористической сущности группы, незаконно удерживающей власть в Киеве
16:39Украинский неонацист назвал "серыми ничтожествами" не желающих умирать за Зеленского
16:25Зеленского следует жестко наказать за атаку на резиденцию Путина - Володин
16:00Есаул Чернецов и "сакральные жертвы"
15:33Военный эксперт Влад Угольный: ВС РФ не разобьют ВСУ под Купянском, пока не форсируют Оскол гораздо южнее
15:29Кто стоит за атаками на резиденцию Путина
15:03Засечная черта. Годовщина обстрелов Белгорода
14:50ВС РФ выбили противника из Приморского
14:49Почему в других странах нет золотовалютных резервов, а ЗВР России оказались за рубежом - Голубовский
14:35Сумское направление: ВС РФ прорвали оборону ВСУ и проводят штурмы
14:31Люди пострадали из-за атаки БПЛА в Краснодаре
14:21Александр Дюков: Украина после покушения на Путина получит и ужесточение позиции России, и военный ответ
14:15Зеленский в бункере инкогнито и навсегда. Конец политического туризма в Киев
14:13Одесса останется без постоянного электроснабжения еще как минимум три недели
14:06Трампу стоит напомнить Зеленскому об отсутствии возможностей, считают в США
14:00Новогодняя история от фронтовика, отца Андрея. Звонок реаниматолога, постный стол и служба в храме
14:00Имя Чайковского убрали из названия украинской музыкальной академии
13:56Инсайды с переговоров Трампа и Зеленского. Есть повод для оптимизма
13:55Днепропетровское направление: ВС РФ вынуждают ВСУ отступать
Лента новостейМолния